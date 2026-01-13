Laughter Chef 3 मधून ‘या’ अभिनेत्रीने घेतली ‘एग्झिट’? चाहत्यांनी केली रुबीना, अंकिताला परत आणण्याची मागणी

“लाफ्टर शेफ्स ३” या लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शोने छोट्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. “लाफ्टर शेफ्स” चा प्रत्येक सीझन प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय राहिला आहे. सीझन ३ देखील आजकाल प्रेक्षकांना प्रभावित करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही. “लाफ्टर शेफ्स ३” मध्ये नवीन सदस्यांनी प्रवेश केला आहे, ज्यात ईशा सिंग, ईशा मालवीय, तेजस्वी प्रकाश, देबिना बॅनर्जी, गुरमीत चौधरी आणि विवियन दसेना यांचा समावेश आहे. पण आता, “लाफ्टर शेफ्स ३” बद्दल धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अभिनेत्री ईशा मालवीय अचानक शो सोडल्याचे वृत्त समोर आले आहे. तिच्या बाहेर पडण्याच्या बातमीने सर्वांना धक्का बसला आहे.
“लाफ्टर शेफ्स ३” मध्ये ईशा मालवीयने भव्य प्रवेश केला, आणि शोमध्ये ती एल्विश यादवसोबत होती. पण आता असे वृत्त आहे की ईशा मालवीयाने अचानक “लाफ्टर शेफ्स ३” सोडले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईशा मालवीयाने तिच्या इतर प्रोजेक्ट्समुळे शो सोडण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर, ईशा मालवीयाच्या आगामी प्रोजेक्ट्सच्या तारखा “लाफ्टर शेफ्स ३” सोबत टक्कर घेत आहेत. परिणामी, अभिनेत्रीने कुकिंग रिॲलिटी शोमधून माघार घेतली आहे. जरी याची अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नसली तरी, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ईशा मालवीय लवकरच मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार आहे. तिला आधीच एक पंजाबी चित्रपट मिळाला आहे आणि ईशाच्या बॉलीवूडमध्ये पदार्पणाच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत.
“लाफ्टर शेफ्स ३” मधून ईशा मालवीयाच्या निघून जाण्याच्या बातम्यांदरम्यान, चाहत्यांनी एल्विश यादव यांच्यासोबत रुबीना दिलीक पाहण्याची मागणी सुरू केली आहे. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी कमेंट करून रुबीना दिलीक यांना पुन्हा शोमध्ये आणण्याची आणि एल्विश यादव यांच्यासोबत जोडी बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की “लाफ्टर शेफ्स २” मध्ये, एल्विश यादव अनेकदा रुबीना दिलीकचे कौतुक करताना दिसले. सीझन २ पासून, प्रेक्षक दोघांना एकत्र पाहण्यास उत्सुक आहेत. तसेच काही चाहते अंकिता लोखंडेला देखील आणण्याची मागणी करत आहेत.