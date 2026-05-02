  The Film Raja Shivaji Broke Records And Became The Highest Opening Film In The Marathi Film Industry

Raja Shivaji : ऐतिहासिक सिनेमाने घडवला इतिहास! मराठी सिनेमाच्या कारकिर्दीतला Highest Opening Marathi Cinema

Raja Shivaji सिनेमाने पहिल्याच दिवशी रेकॉर्डब्रेक कमाई करत इतिहास रचला आहे. Riteish Deshmukh दिग्दर्शित या चित्रपटाने सुमारे ₹12.40 कोटींची दमदार ओपनिंग केली.

Updated On: May 02, 2026 | 05:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • सिनेमाने आता चक्क Record मोडायला सुरुवात केली आहे
  • सिनेमाने अगदी पहिल्याच दिवसात इतिहास रचला आहे
  • सैराटला टाकणार का मागे?
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासावर आधारित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ सिनेमागृहात आलेल्या भगव्या वादळाला कारणीभूत ठरला. सिनेमा पाहण्यासाठी लोकांनी तुडुंब गर्दी केली आहे. अर्थात, या सिनेमाचा दिग्दर्शक आणि अभिनेता रितेश देशमुख याने नुकत्याच पोस्ट केलेल्या सगळ्या Videos मध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर असलेला आनंद सगळं काही सांगतो. या सिनेमाने आता चक्क Record मोडायला सुरुवात केली आहे. सिनेमाने अगदी पहिल्याच दिवसात इतिहास रचला आहे.

‘राजा शिवाजी’ सिनेमाने रचला इतिहास!

रितेश देशमुखने दिग्दर्शिका केलेल्या राजा शिवाजी सिनेमाने मराठी सिनेमाक्षेत्रात इतिहास घडवला आहे. सिनेमाने पहिल्याच दिवशी “12.40 Cr” इतकी कमाई केली आहे. मुळात, ही कमाई मराठी आणि हिंदी दोन्ही मिळून आहे. मराठी भाषेत या सिनेमाची Opening पाहता या सिनेमाने 10 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केवळ मराठी भाषेतच केली आहे. ‘राजा शिवाजी’ चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीतील आजवरचा सगळ्यात जास्त Opening कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. सिनेमाने Record Break कामगिरी केली असून “सैराट” चित्रपटाचा दहा वर्षांचा Highest Opening Record मोडीस काढला आहे.

सैराटला टाकणार का मागे?

मराठी सिनेक्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांपासून कुणीही सैराट सिनेमाचा Record मोडू शकलेला नाहीये. सैराट मराठी सिनेसृष्टीतील आजवर सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट आहे. परंतु, ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाची पहिल्याच दिवसाची कमाई पाहता, हा सिनेमा लवकरच सैराटला मागे टाकेल अशी शंका उपस्थित होत आहे. दरम्यान, याआधी सैराट मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त Opening देणारा सिनेमा होता, जी रक्कम (Sairat Opening : ₹3.60 कोटी) राजा शिवाजी सिनेमाच्या तुलनेत जवळजवळ 3 ते 4 पटींनी कमी आहे. त्यामुळे एकाच दिवसात 10 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा ‘राजा शिवाजी’ हा मराठी चित्रपट Record Break कामगिरी करून लवकरच मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा सिनेमा होण्याचा दर्जा मिळवण्याची शक्यता अफाट आहे.

 

‘हे’ आहेत आजवर सगळ्यात जास्त कमाई करणारे मराठी चित्रपट

  • Sairat : 110 कोटी
  • Baipan Bhari Deva : 92 कोटी
  • Ved : 75.5 कोटी
  • Pawankhind : 58 ते 75 कोटी
  • Natsamrat : 46.71 ते 48 कोटी

Published On: May 02, 2026 | 05:03 PM

