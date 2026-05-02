Raja Shivaji : ऐतिहासिक सिनेमाने घडवला इतिहास! मराठी सिनेमाच्या कारकिर्दीतला Highest Opening Marathi Cinema

‘राजा शिवाजी’ सिनेमाने रचला इतिहास!
रितेश देशमुखने दिग्दर्शिका केलेल्या राजा शिवाजी सिनेमाने मराठी सिनेमाक्षेत्रात इतिहास घडवला आहे. सिनेमाने पहिल्याच दिवशी “12.40 Cr” इतकी कमाई केली आहे. मुळात, ही कमाई मराठी आणि हिंदी दोन्ही मिळून आहे. मराठी भाषेत या सिनेमाची Opening पाहता या सिनेमाने 10 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केवळ मराठी भाषेतच केली आहे. ‘राजा शिवाजी’ चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीतील आजवरचा सगळ्यात जास्त Opening कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. सिनेमाने Record Break कामगिरी केली असून “सैराट” चित्रपटाचा दहा वर्षांचा Highest Opening Record मोडीस काढला आहे.
सैराटला टाकणार का मागे?
मराठी सिनेक्षेत्रात गेल्या दहा वर्षांपासून कुणीही सैराट सिनेमाचा Record मोडू शकलेला नाहीये. सैराट मराठी सिनेसृष्टीतील आजवर सगळ्यात जास्त कमाई करणारा चित्रपट आहे. परंतु, ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाची पहिल्याच दिवसाची कमाई पाहता, हा सिनेमा लवकरच सैराटला मागे टाकेल अशी शंका उपस्थित होत आहे. दरम्यान, याआधी सैराट मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त Opening देणारा सिनेमा होता, जी रक्कम (Sairat Opening : ₹3.60 कोटी) राजा शिवाजी सिनेमाच्या तुलनेत जवळजवळ 3 ते 4 पटींनी कमी आहे. त्यामुळे एकाच दिवसात 10 कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा ‘राजा शिवाजी’ हा मराठी चित्रपट Record Break कामगिरी करून लवकरच मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाई करणारा सिनेमा होण्याचा दर्जा मिळवण्याची शक्यता अफाट आहे.
‘हे’ आहेत आजवर सगळ्यात जास्त कमाई करणारे मराठी चित्रपट