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Kareena Kapoor : ‘नवी आवृत्ती पण चेहरा तोच परंतु झळकणार नव्या तेजाने’, ‘या’ प्रसिद्ध Diamond कंपनीचा फेस म्हणून करीना कपूर कायम!

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

Kareena Kapoor : मलाबार गोल्ड अँड डायमंड्सने नॅचरल डायमंड दागिन्यांचा ‘नुवा’ (NUWA) हा नवीन संग्रह सादर केला आहे. निसर्गातील विविध रचना, पोत आणि सूक्ष्म तपशीलांपासून प्रेरित हा संग्रह आधुनिक वैभव आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा संगम दर्शवतो.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

Kareena Kapoor : Malabar Gold & Diamonds ने आपल्या नॅचरल डायमंड दागिन्यांच्या श्रेणीत ‘नुवा’ (NUWA) हा नवीन संग्रह सादर केला आहे. निसर्गातील विविध आकृतिबंध, पोत, रचना आणि सूक्ष्म तपशीलांपासून प्रेरणा घेत तयार करण्यात आलेला हा संग्रह आधुनिक वैभव आणि नैसर्गिक सौंदर्य यांचा अनोखा संगम सादर करतो. निसर्गाच्या शांत पण प्रभावी कलात्मकतेला दागिन्यांच्या माध्यमातून अभिव्यक्त करण्याचा प्रयत्न या संग्रहातून करण्यात आला आहे. या संग्रहामध्ये मधपोळ्यांची रचना, पट्ट्यांची लयबद्धता, प्रवाही आकार, तसेच निसर्गात आढळणारे विविध नमुने यांचे सौंदर्य आकर्षक पद्धतीने मांडण्यात आले आहे. निसर्गातील अनेकदा दुर्लक्षित राहणाऱ्या घटकांमधून प्रेरणा घेऊन तयार केलेल्या प्रत्येक दागिन्यात बारकाईने केलेली कारागिरी आणि आधुनिक डिझाइनचा संगम दिसून येतो. त्यामुळे हा संग्रह पारंपरिक आणि समकालीन अशा दोन्ही शैलींना साजेसा ठरतो.

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या नव्या आवृत्तीचा चेहरा म्हणून प्रसिद्ध अभिनेत्री Kareena Kapoor Khan कायम राहणार आहे. तिची अभिजात शैली, आत्मविश्वास आणि कालातीत आकर्षण हे ‘नुवा’च्या संकल्पनेशी सुसंगत असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. आधुनिक स्त्रीत्व, वैयक्तिक ओळख आणि आत्मविश्वासाचा उत्सव साजरा करणाऱ्या या संग्रहाचे प्रतिनिधित्व करीना कपूर खान प्रभावीपणे करत असल्याचे कंपनीचे मत आहे.

मलाबार ग्रुपचे अध्यक्ष M. P. Ahammed म्हणाले की, नुवाच्या केंद्रस्थानी निसर्गातील गुंतागुंतीचे पण अनेकदा दुर्लक्षित राहणारे पोत, रचना आणि कलात्मक तपशील यांच्याबद्दलची सखोल प्रशंसा आहे. या नैसर्गिक सौंदर्याला समकालीन आणि बहुपयोगी नॅचरल डायमंड दागिन्यांच्या स्वरूपात सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रत्येक दागिना उत्कृष्ट कारागिरी, आकर्षक डिझाइन आणि सहजसुलभ अभिजाततेचा समतोल साधतो. त्यामुळे हे दागिने विविध प्रसंगी परिधान करता येण्यासोबतच पिढ्यान्पिढ्या जपण्याजोगे ठरतात.

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नुवाच्या नव्या संग्रहातून नॅचरल डायमंड्सच्या माध्यमातून आधुनिक वैभवाचा उत्सव साजरा करण्यात आला असून, निसर्गातील अद्भुत निर्मिती आणि जागतिक डिझाइन ट्रेंड्स यांचा प्रभाव त्यामध्ये पाहायला मिळतो. आधुनिक महिलांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन तयार करण्यात आलेला हा संग्रह सौंदर्य, परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम घडवणारा ठरत आहे.

Web Title: Malabar unveils new yuva natural diamond jewellery collection

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Published On: Jun 13, 2026 | 02:48 PM

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