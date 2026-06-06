Mr. And Mrs. Parashuram : मालिकेचे संपूर्ण शूटिंग मनालीत! अभिनेत्रीने शेअर केला तिचा अनुभव; प्रेक्षक आतुरले

मालिकेतील एका महत्त्वाच्या आणि उत्कंठावर्धक ट्रॅकच्या चित्रीकरणासाठी संपूर्ण टीम मनाली येथे पोहोचली होती. आगामी भागांमध्ये रोजा या गाजलेल्या चित्रपटापासून प्रेरित कथानक पाहायला मिळणार आहे. या कथानकात परशुरामच्या अपहरणाची घटना दाखवण्यात येणार असून त्यानंतर तो परत कसा येणार आणि त्याच्या मदतीला कोण धावून येणार, याभोवती कथा फिरणार आहे. या थरारक घटनांबरोबरच काही रोमँटिक प्रसंगांचेदेखील चित्रीकरण करण्यात आले.
यातील सर्वाधिक लक्षवेधी क्षण म्हणजे शांभवी सिंहने मनालीच्या बर्फाच्छादित दऱ्यांमध्ये शिफॉन साडी परिधान करून केलेले रोमँटिक दृश्याचे शूटिंग. या अनुभवाबद्दल बोलताना शांभवी म्हणाली, “मनाली शेड्यूलमधील माझा सर्वात आवडता क्षण म्हणजे बर्फाने वेढलेल्या पर्वतरांगांमध्ये शिफॉन साडीत रोमँटिक सीन शूट करणे. त्या वेळी मी जणू एखाद्या जुन्या बॉलिवूड प्रेमकथेचा भाग असल्यासारखे अनुभवत होते. आपण लहानपणापासून पडद्यावर पाहत आलेले असे प्रसंग प्रत्यक्षात साकारण्याची संधी मिळणे ही खूप खास गोष्ट होती.”
ती पुढे म्हणाली, “पडद्यावर हा सीन खूप सुंदर आणि जादुई वाटेल, पण त्यामागे खूप मेहनत होती. तिथे तापमान अत्यंत कमी होते आणि त्या थंडीत शूटिंग करणे सोपे नव्हते. विशेष म्हणजे, आयुष्यात पहिल्यांदाच मला इतक्या जवळून बर्फवृष्टी अनुभवता आली. त्यामुळे हा अनुभव माझ्यासाठी आणखी खास ठरला. आमच्या युनिटमधील अनेक सदस्यांनीदेखील पहिल्यांदाच बर्फ पाहिला होता. त्यामुळे संपूर्ण टीममध्ये उत्साहाचे वातावरण होते.”
कडाक्याच्या थंडीचा परिणाम तिच्या प्रकृतीवरही झाला. “मुंबईच्या हवामानाची सवय असल्यामुळे सततच्या थंड वातावरणामुळे माझी तब्येत थोडी बिघडली होती. मात्र त्या अप्रतिम लोकेशनवर काम करण्याचा आनंद इतका मोठा होता की सर्व त्रास विसरायला होत होता. अशा सुंदर ठिकाणी शूटिंग करण्याचा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहील,” असेही तिने सांगितले. दरम्यान, मिस्टर अँड मिसेस परशुराम या मालिकेतील आगामी भागांमध्ये प्रेक्षकांना थरार, भावना आणि रोमँस यांचा संगम पाहायला मिळणार आहे. परशुरामच्या अपहरणानंतर घडणाऱ्या घटनांमुळे कथानकाला नवे वळण मिळणार असून प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. ही मालिका दररोज सायंकाळी ७ वाजता स्टार प्लसवर प्रसारित होते. तसेच जिओहॉटस्टारवरही प्रेक्षकांना ती पाहता येणार आहे.