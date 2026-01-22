O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

२०२६ मध्ये शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांचा आणखी एक अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट मोठ्या पडद्यावर येणार आहे. ‘ओ’ रोमियो’ सोबत चित्रपट निर्माते विशाल भारद्वाज आणि अभिनेता शाहिद कपूर यांची समीक्षकांनी प्रशंसा केलेली जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धमाल करण्यास सज्ज झाली आहे. शाहिद कपूर आणि विशाल भारद्वाज यांचा हा चौथा चित्रपट आहे, जो खऱ्या घटनांवर आधारित एक रोमांचक प्रेमकथा आहे.ज्यामध्ये शाहिद कपूरने त्याच्या भयंकर शैलीने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे.
या चित्रपटाच्या टीझर आणि ट्रेलरने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. परंतु हा चित्रपट केवळ त्याच्या कथेसाठीच नाही तर त्याच्या कलाकारांच्या मानधनासाठी देखील चर्चेत आहे. तर, कोणाला किती मानधन मिळाले ते जाणून घेऊया.
“ओ रोमियो” हा चित्रपट हुसेन उस्त्रा नावाच्या एका गुंडाची कथा सांगतो, जो एकेकाळी मुंबईवर राज्य करत होता. या चित्रपटात शाहिद कपूर या गुंडाची भूमिका साकारताना दिसणार आहे. त्यामुळे, या भूमिकेसाठी त्याने मोठी फी घेतली आहे.
विशाल भारद्वाजच्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांकडून शाहीद कपूरला गँगस्टरची भूमिका साकारण्यासाठी सर्वाधिक मानधन मिळाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “ओ रोमियो” साठी त्याने ४५ कोटी रुपये घेतले.
या चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत तृप्ती डिमरी मुख्य अभिनेत्रीची भूमिका साकारत आहे. वृत्तानुसार, अभिनेत्रीला ₹६ कोटी (अंदाजे ६० दशलक्ष डॉलर्स) इतकी मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. तर चित्रपटात आपल्या दमदार व्यक्तिरेखेने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करण्यास सज्ज असलेला अभिनेता अविनाश तिवारी याला ७ कोटी रुपये मानधन देण्यात आले आहे.
शाहिद कपूरच्या या चित्रपटात बॉलिवूडची प्रसिद्ध आयटम गर्ल तमन्ना भाटिया देखील दिसणार आहे. या चित्रपटासाठी तमन्नाला ₹७ कोटी (७० दशलक्ष रुपये) इतकी मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. दरम्यान, बॉलिवूडचे दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर हे देखील विशाल भारद्वाज यांच्या गँगस्टर चित्रपटात एका खास भूमिकेत दिसणार आहेत. वृत्तानुसार, या चित्रपटासाठी अभिनेत्याला ₹४ कोटी (₹४ कोटी) मानधन मिळाले आहे.
या चित्रपटात दिशा पटानी एका खास भूमिकेत आणि एका आयटम साँगमध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटासाठी तिला २ कोटी रुपये मानधन मिळाले आहे, जे इतर कलाकारांपेक्षा खूपच कमी आहे.
‘ओ रोमियो’ कधी होणार प्रदर्शित?
साजिद नाडियाडवाला निर्मित, ‘ओ रोमियो’चे दिग्दर्शन विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे. या चित्रपटात शाहिद कपूर, तृप्ती डिमरी, दिशा पटानी, नाना पाटेकर, विक्रांत मेस्सी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल आणि अविनाश तिवारी यांच्या देखील मुख्य भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.
