Oscar Awards: ऑस्करमध्ये भारतीय चित्रपटांचा डंका! ‘कांतारा चॅप्टर १’ आणि ‘तन्वी द ग्रेट’ चित्रपटाला नामांकन

९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची चर्चा आता सुरु झाली आहे आणि भारतीय चित्रपटांनी आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. दोन भारतीय चित्रपट ऑस्कर जिंकण्याच्या जवळ पोहोचले आहेत. हे दोन भारतीय चित्रपटांची नावे ऋषभ शेट्टी यांचा “कांतारा: अ लेजेंड – चॅप्टर १” आणि अनुपम खेर यांचा “तन्वी द ग्रेट” आहेत. ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी २०१ वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रपटांच्या शॉर्टलिस्टमध्ये स्थान मिळवले आहे. त्यांचे भवितव्य नंतर ठरवले जाणार आहे. परंतु हा देशासाठी अभिमानाचा क्षण ठरला आहे.
व्हरायटीनुसार, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेस (AMPAS) ने सर्वोत्कृष्ट चित्रपट पुरस्काराच्या शर्यतीत थेट २०१ पात्र चित्रपटांची घोषणा केली आहे. अकादमीनुसार, या दोन्ही भारतीय चित्रपटांमध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासाठी पात्र होण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व गुण आहेत. परंतु, ते शॉर्टलिस्टमध्ये आहेत की नाही हे नामांकन यादी जाहीर झाल्यानंतरच निश्चित केले जाणार आहे.
ऑस्करच्या शर्यतीत दोन भारतीय चित्रपट
व्हरायटीनुसार, चित्रपटांना अकादमीच्या चार निकषांपैकी किमान दोन निकष पूर्ण करणे आवश्यक होते आणि २०२५ मध्ये त्यांच्या सुरुवातीच्या प्रदर्शनाच्या ४५ दिवसांच्या आत अमेरिकेतील टॉप ५० बाजार पेठांपैकी १० चित्रपटांमध्ये थिएटर रन पूर्ण करणे आवश्यक होते. सर्व आवश्यकता पूर्ण केल्यानंतर, “कांतारा” प्रीक्वल आणि “तन्वी द ग्रेट” या दोन्ही चित्रपटांनी दावेदार म्हणून आपले स्थान निश्चित केले आहे.
अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकने कधी जाहीर होणार?
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, अकादमीने सर्वोत्कृष्ट माहितीपट, ॲनिमेटेड फीचर आणि आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणींसाठी पात्र चित्रपटांची घोषणा केली, सर्व श्रेणींमध्ये एकूण ३१७ चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकने २२ जानेवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहेत. होम्बाले फिल्म्सचा “कांतारा: चॅप्टर १” हा चित्रपट तुलुनाडूमधील दैवी पूजेभोवती आधारित आहे. जो देव-देवतांवरचा विश्वास स्पष्टपणे प्रदर्शित करतो.
‘तन्वी द ग्रेट’ आणि ‘कांतारा: चॅप्टर १’ ची कथा
ऋषभ शेट्टी कंतारा जंगल आणि त्याच्या आदिवासी समुदायांचे रक्षक बर्मे यांची भूमिका साकारत आहेत. अनुपम खेर यांच्या ‘तन्वी द ग्रेट’ मध्ये शुभांगी तन्वी रैनाची भूमिका साकारत आहे. हा चित्रपट ऑटिझम आणि भारतीय सैन्याच्या विषयांवर आधारित आहे. शुभांगी एका मुलीची भूमिका साकारते जी तिच्या दिवंगत वडिलांच्या कर्तव्याने प्रेरित होते आणि त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याचे स्वप्न पाहते. चित्रपटात अनुपम खेर, जॅकी श्रॉफ, बोमन इराणी आणि करण टॅकर यांच्याही भूमिका पाहायला मिळणार आहे.