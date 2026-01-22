Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

मार्चमध्ये होणाऱ्या २०२६ च्या ऑस्कर पुरस्कारांसाठीच्या नामांकनांची घोषणा आज, गुरुवारी होणार आहे. अभिनेते डॅनियल ब्रूक्स आणि लुईस पुलमन हे या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करताना दिसणार आहेत आणि प्रतिष्ठित ऑस्करसाठी नामांकन जाहीर करणार आहे. “होमबाउंड” साठी भारताचा नामांकन यावर्षी इतर अनेक चित्रपटांसह नामांकनासाठी स्पर्धा करत आहे. प्रेक्षकांना हा नामांकन सोहळा कुठे आणि कधी पाहायला मिळणार जाणून घेऊयात.
भारतात नामांकने कधी आणि कुठे पाहायला मिळणार?
ऑस्कर १५ मार्च रोजी सुरु होणार आहे. या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी इच्छुक असलेल्या चित्रपटांसाठी नामांकने गुरुवारी पूर्व प्रमाण वेळेनुसार सकाळी ८:३० वाजता जाहीर केली जाणार आहेत. गुरुवारी भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता नामांकने जाहीर केली जाणार आहे. ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची घोषणा थेट पाहता येणार आहे. नामांकने अधिकृत अकादमी पुरस्कार वेबसाइट, Oscar.com आणि Oscar.org वर थेट प्रक्षेपित केली जाणार आहे. हा कार्यक्रम फेसबुक, यूट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवर देखील प्रसारित केला जाणार आहे. भारतीय प्रेक्षक गुरुवारी संध्याकाळी ७ वाजता नामांकन घोषणेचे थेट प्रक्षेपण पाहू शकतात.
‘होमबाउंड’ हा भारतीय चित्रपट टॉप १५ मध्ये सामील
याव्यतिरिक्त, ऑस्कर नामांकनांबाबतचे अपडेट्स अकादमी पुरस्कारांच्या अधिकृत अकाउंट (@TheAcademy) वर सतत शेअर केले जात आहेत. ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये भारताने सादर केलेला ‘होमबाउंड’ हा चित्रपट मतदानाच्या पुढील फेरीत पोहोचला आहे. २०२६ च्या ऑस्करसाठी टॉप १५ चित्रपटांसाठी तो शॉर्टलिस्ट झाला आहे. यापैकी फक्त पाच चित्रपटांना अंतिम नामांकने मिळणार आहे. कोणत्या चित्रपटांचा समावेश करायचा याचा अंतिम निर्णय काही तासांत घेतला जाणार आहे.
हे चित्रपट देखील स्पर्धात सामील
“होमबाउंड” व्यतिरिक्त, पाच इतर भारतीय चित्रपट देखील ऑस्करच्या शर्यतीत आहेत. अलिकडेच, अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स अँड सायन्सेसने सर्वोत्कृष्ट चित्रपट श्रेणीसाठी पात्र असलेल्या २०१ चित्रपटांची यादी जाहीर केली. या यादीत पाच भारतीय चित्रपटांचा समावेश होता. पहिला चित्रपट ऋषभ शेट्टीचा “कांतारा: चॅप्टर १” आहे, जो अकादमीने सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, अभिनय, दिग्दर्शन, छायांकन, निर्मिती डिझाइन आणि पटकथा या श्रेणींमध्ये पुरस्कारांसाठी पात्र घोषित केला आहे. याशिवाय, “महावतार नरसिंह” आणि “टुरिस्ट फॅमिली” हे देखील ऑस्कर सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाच्या शर्यतीत समाविष्ट झाले आहेत. “तन्वी द ग्रेट” आणि “सिस्टर मिडनाईट” यांचाही समावेश आहे.
“होमबाउंड” ची संपूर्ण स्टार कास्ट
नीरज घायवान दिग्दर्शित या चित्रपटात ईशान खट्टर, विशाल जेठवा आणि जान्हवी कपूर मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती करण जोहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता आणि सोमेन मिश्रा यांनी केली आहे. हा चित्रपट २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी भारतीय चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला.