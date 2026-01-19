गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

गायक अरमान मलिकने नुकतेच सोशल मीडियावर हॉस्पिटलमधील फोटो शेअर केले आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या हातात ड्रिप असल्याचे दिसून आले आहे. ते पाहून चाहते घाबरलेले दिसत आहेत आणि त्यांनी गायकाला काय झाले आहे असे विचारण्यास सुरुवात केली. अरमानने त्याच्या आरोग्याची माहिती दिली, परंतु त्याला रुग्णालयात का दाखल करावे लागले हे स्पष्ट केले नाही. अरमानने सांगितले की गेल्या काही दिवस त्याच्यासाठी कठीण गेले आहेत. त्याची तब्येत खराब होती. परंतु, तो आता बरा होत आहे. अरमान मलिक लवकर बरे होण्यासाठी त्याचे चाहते प्रार्थना करत आहेत.
अरमान मलिकने त्याच्या एक्स अकाउंटवर हॉस्पिटलमधला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला आहे. फोटोमध्ये तो रुग्णाचे कपडे घातलेला दिसत आहे आणि एका हातात ड्रिप घातलेला दिसत आहे. अरमानने लिहिले आहे की, “गेले काही दिवस चांगले गेले नाहीत. पण आता मी बरा आहे. विश्रांती घेण्याची आणि रिचार्ज करण्याची वेळ आली आहे.”
last few days have not been fun 🥲
but I’m good now! time to rest up & recharge 🤍 pic.twitter.com/5pCA9as2bb — ARMAAN ✦ (@ArmaanMalik22) January 18, 2026
चाहत्यांनी गायकाबद्दल चिंता केली व्यक्त
अरमान मलिकची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्याला काय झाले आहे असे विचारत आहेत. काही चाहत्यांनी अरमानला त्याच्या कामापेक्षा त्याच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा सल्ला दिला आणि म्हटले की ते त्याच्यासाठी देवाकडे प्रार्थना करतील. अरमान मलिक म्हणाला, “यादीत स्वतःचा समावेश करायला विसरू नका.” शिवाय, अरमान मलिकने त्याच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यामध्ये लिहिले आहे की, “या वर्षी तुम्हाला ज्या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे त्यांच्या यादीत स्वतःचा समावेश करायला विसरू नका.” या पोस्टवरून असे दिसून येते की तो कदाचित अनेक समस्यांना तोंड देत आहे. पण सुदैवाने, तो आता बरा होत आहे.
अरमान मलिकने अलीकडेच त्याच्या चाहत्यांना आवाहन केले आणि सल्ला दिला. तो बिग बॉस १९ मध्ये त्याचा भाऊ अमाल मलिकला पाठिंबा देण्यासाठी आला होता. काही आठवड्यांपूर्वी, वापरकर्त्यांनी त्याची तुलना अमालशी करायला सुरुवात केली आणि त्यांना एकमेकांविरुद्ध उभे करायला सुरुवात केली. यामुळे कंटाळलेल्या अरमानने इन्स्टाग्रामवर एक पोस्ट लिहिली आणि त्यांना असे करणे थांबवण्याची विनंती केली. त्याने लिहिले, “मला खरोखर समजत नाही की चाहत्यांचा अमाल आणि मला एकमेकांविरुद्ध का उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आमचे मार्ग वेगळे आहेत, परंतु आमचा आनंद नेहमीच एकमेकांना मोठे होण्यात आणि यशस्वी होताना पाहण्यात आहे. कृपया तुलना करणे थांबवा.”