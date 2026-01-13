”८ वर्षे डिप्रेशनमध्ये..”, मानसिक संघर्षावर ‘या’ प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्रीने सोडलं मौन; म्हणाली…

टीव्ही अभिनेत्री रश्मी देसाईने तिच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण काळाबद्दल खुलासा केला आहे. ती आठ वर्षांपासून नैराश्याने ग्रस्त होती, जो खूप मोठा काळ आहे. “उत्तरन” आणि “दिल से दिल तक” साठी ओळखल्या जाणाऱ्या या अभिनेत्रीने भावनिक सामान बाळगल्याने तिच्या मानसिक आरोग्यावर कसा नकारात्मक परिणाम झाला हे सांगितले, परंतु हळूहळू कामाद्वारे तिला सांत्वन आणि संतुलन मिळाले.
रश्मी देसाईने टाईम्स नाऊशी बोलताना तिला झालेल्या दीर्घ आणि कठीण प्रवासाबद्दल सांगितले की, ती लवकर बरी होणे हे सोपं नव्हते. तिने भावनिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या स्वतःला पुन्हा तयार केले, परंतु त्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रयत्न करावे लागले.
बिग बॉस १३ मध्ये स्पर्धक असलेली ३९ वर्षीय रश्मी म्हणाली, “एक काळ असा होता जेव्हा मी आठ वर्षे नैराश्यात होते. मी खूप ओझे वाहून घेत होते. संकुचित होऊन पुन्हा सुरुवात करण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. आता मी परत आली आहे. मला विश्वास आहे की चढ-उतार तुम्हीच ठरवता. तुमचा कामाचा प्रवास दुसरा कोणीही ठरवत नाही. काम मला शांती देते. आणि ती माझी सुटका देखील होती, जी मला खूप उशिरा समजली. आता मी दोन्ही बाजूंनी खूप चांगले काम करत आहे आणि एक सुंदर संतुलन राखले आहे.”
Talwiinder-Disha Patani: टायगर श्रॉफसोबतच्या ब्रेकअपनंतर दिशा पटानी पुन्हा प्रेमात? 5 वर्षांनी लहान गायकासोबतचा Video व्हायरल
टीव्ही मालिकांव्यतिरिक्त, रश्मीने “खतरों के खिलाडी 6,” “नच बलिये 7,” आणि “झलक दिखला जा 7” सारख्या रिअॅलिटी शोमध्ये देखील काम केले आहे.
बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत रश्मीने खुलासा केला की तिला वयाच्या १६ व्या वर्षी कास्टिंग काउचचा सामना करावा लागला होता. ती म्हणाली, “मला आठवते की मला ऑडिशनसाठी बोलावण्यात आले होते. मी तिथे गेलो तेव्हा तिथे कोणीही नव्हते. मी फक्त १६ वर्षांची होते. त्यांनी मला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मला खूप अस्वस्थ वाटत होते. मी कसेबसे तिथून बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले आणि माझ्या आईला सर्व काही सांगितले.”
MasterChef India Season 9: घरातील किचनपाासून टेलिव्हिजनपर्यंत, मुलीच्या प्रेमाने आणि स्वप्नांनी साकारली अर्चना धोत्रेंची यशगाथा