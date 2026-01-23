Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

सनी देओलच्या “बॉर्डर २” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाभोवती सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, सलमान खान फिल्म्सने त्यांच्या आगामी “बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटातील “मातृभूमी” या देशभक्तीपर गाण्याचा एक शक्तिशाली टीझर प्रदर्शित केला आहे. लष्कराच्या बिगुलच्या आवाजाने सुरुवात होणारा हा टीझर सुरुवातीपासूनच देशभक्तीच्या भावना जागृत करतो आणि देशाच्या भावनेला सलाम करणारा भावनिक वातावरण निर्माण करतो. “बॅटल ऑफ गलवान” मधील “मातृभूमी” या गाण्याचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
सान्या मल्होत्रा टेलिव्हिजनवर पदार्पण करण्यासाठी सज्ज, नकार बदलला होकारात; वर्तुळ झाले पूर्ण
View this post on Instagram
१५ सेकंदांच्या टीझरमध्ये चाहत्यांचा उत्साह वाढला
१५ सेकंदांच्या टीझरमध्ये देशासाठी त्याग, धैर्य आणि अपार प्रेम दाखवले आहे. बिगुलच्या आवाजाने सुरुवात होऊन, संगीत तीव्र होते आणि सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही तिरंगा ध्वज मजबूत उभा आहे. या प्रतिमांमध्ये गलवानच्या युद्धात चित्रित केलेल्या भारतीय सैनिकांचा आत्मा आणि धैर्य स्पष्टपणे दिसून येते. २४ जानेवारी २०२६ रोजी प्रजासत्ताक दिनापूर्वी प्रदर्शित होणाऱ्या संपूर्ण गाण्यासाठी टीझर प्रचंड उत्साह निर्माण करतो. हे गाणे मातृभूमी आणि देशाचे रक्षण करणाऱ्या शूर सैनिकांना श्रद्धांजली आणि त्यांचा सन्मान म्हणून सादर करण्यात आले आहे.
सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग
बॅटल ऑफ गलवान बद्दल
हे गाणे सलमान खान फिल्म्सच्या म्युझिक चॅनेलवर प्रदर्शित केले जाणार आहे आणि ते एका खास सर्जनशील सहकार्याचा भाग आहे. हिमेश रेशमियाचे संगीत चित्रपटाच्या देशभक्तीच्या भावनेला खोली देते. समीर अंजान यांचे बोल आणि अरिजीत सिंग आणि श्रेया घोषाल यांचे भावपूर्ण आवाज एकत्रितपणे एक संस्मरणीय आणि भावनिकदृष्ट्या भरलेले संगीत अनुभव निर्माण करतात. बॅटल ऑफ गलवान हा चित्रपट सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली तयार करण्यात आला आहे आणि अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित आहे. या चित्रपटात सलमान खानसोबत चित्रांगदा सिंग देखील मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट १७ एप्रिल २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. तसेच हा चित्रपट अॅक्शन, भावना आणि देशभक्तीने भरलेला आहे.