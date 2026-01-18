रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

अभिनेत्री सारा अर्जुनने वयाच्या २० व्या वर्षी रणवीर सिंगच्या “धुरंधर” या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटात सारा अर्जुनने रणवीर सिंगच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. ती बालकलाकार म्हणून अनेक चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. सध्या सारा अर्जुन तिच्या “धुरंधर” या पहिल्या चित्रपटाच्या यशाचा आनंद घेत आहे. दरम्यान, तिने तिच्या एका चित्रपटाच्या ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला हजेरी लावली. तिथे तिला विचारण्यात आले की तिचा आवडता अभिनेता कोण आहे. चला जाणून घेऊया सारा अर्जुनने कोणत्या स्टारचे नाव घेतले.
सारा अर्जुन “युफोरिया” या चित्रपटातून दक्षिणेत पदार्पण करणार आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला. तिने ट्रेलर लाँच कार्यक्रमाला हजेरी लावली. तिला विचारण्यात आले की तिला कोणत्या अभिनेत्याची आवड आहे. अभिनेत्रीने दक्षिणेतला स्टार विजय देवेराकोंडा असे नाव घेतले, ज्यामुळे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता विजय देवेरकोंडा असल्याचे स्पष्ट झाले. सारा अर्जुनचा “युफोरिया” हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. ती भूमिका चावला, गौतम मेनन, नास्सर, रोहित आणि विघ्नेश गवी रेड्डी यांच्यासोबत दिसणार आहे.
“धुरंधर” या चित्रपटात सारा अर्जुन पाकिस्तानी राजकारणी जमील जमाली (राकेश बेदी) यांची मुलगी येलीनाची भूमिका साकारते. या चित्रपटात तिला हमजा अली मजारी (रणवीर सिंग) यांच्या प्रेमात पडताना दाखवले आहे. नंतर ते लग्न करतात. रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन व्यतिरिक्त, या चित्रपटात राकेश बेदी, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त आणि अर्जुन रामपाल यांच्याही भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे कथानक पाकिस्तानातील कराची येथील लियारी टोळीयुद्धावर केंद्रित आहे.
आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” या चित्रपटाने भारतातील हिंदी बॉक्स ऑफिसवर ८७५ कोटींची कमाई केली आहे. तसेच जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर ₹१२७५ कोटींची कमाई केली आहे.