Sara Tendulkar : Body Shaming करणाऱ्या पत्रकाराला फटकारलं; “याला पत्रकारिता नाही म्हणत!” संतापली सारा

विमानतळावरील तिचा आणि वहिनी Saaniya Chandhok यांचा व्हिडीओ शेअर करत एका Paparazi पेजने आक्षेपार्ह कॅप्शन वापरल्याने सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला जात आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 07:47 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • साराच्या त्या Instagram Post मुळे सारा तेंडुलकर चर्चेत आली आहे.
  • एखाद्याच्या शरीरयष्टीवरून बोलणे, हे कितपत योग्य? असा सवाल अनेकांनी केला आहे.
  • Sara ने आधीच्या Instagram Story चा Screenshot पुन्हा पोस्ट करत त्यावर नमूद केले.
भारताचा थोर क्रिकेटपटू भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा तेंडुलकर सध्या चर्चेत आली आहे. साराने सोशल मीडियावर एका पत्रकाराला चांगलेच फटकारले आहे. तसेच त्याला पत्रकारितेच्या तत्वांची आठवण करून दिली आहे. आपल्या सौंदर्यामुळे सारा नेहमीच चर्चेत असते. दरम्यान, तिचा भाऊ आणि तेंडुलकरांचा मुलगा क्रिकेटपटू अर्जुन तेंडुलकरने नुकतंच मार्च 2026 मध्ये लग्न हुरकले आहे. यादरम्यान, संपूर्ण तेंडुलकर कुटुंबीय चर्चेत होते. आता, साराच्या त्या Instagram Post मुळे सारा तेंडुलकर चर्चेत आली आहे.

काय आहे मुद्दा?

विमानतळावर असताना एका Paparazi ने सारा तेंडुलकर आणि तिची वहिनी  Saaniya Chandhok ला त्याच्या कॅमेरात shoot केले आणि त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर केले. दरम्यान, त्याने या Video वर कॅप्शन म्हणून ‘Moti Wali Sara Hai, Bagal Wali Bhabhi Hai’ (जाड आहे ती सारा आहे आणि शेजारी वहिनी आहे) असं नमूद केलं. दरम्यान, एखाद्याच्या शरीरयष्टीवरून बोलणे, हे कितपत योग्य? असा सवाल अनेकांनी केला आहे.

Sara Tendulkar ने केली पोस्ट?

या सगळ्या मुद्द्यावरून सारा तेंडुलकर चांगलीच तापली असल्याची दिसून आली आहे. साराने ती पोस्ट तिच्या Instagram Story वर शेअर केली असून तिने त्यावर नमूद केले आहे की “@tahirjasus हे किती तिस्कारणीय आहे. याला पत्रकारिता तर नाही म्हणत. कृपया करून आम्हाला एकटं सोडा.” यानंतर @tahirjasus या Paparazi पेजने त्या पोस्टला डिलीट केलं. त्यांनतर Sara ने आधीच्या Instagram Story चा Screenshot पुन्हा पोस्ट करत त्यावर नमूद केले की, “@tahirjasus ती पोस्ट डिलीट करून तू काय कमी तिस्कारणीय होणार नाही आहेस.”

सितारे आणि Paparazi!

काही दिवसांअगोदर बॉलिवूडचा भाईजान आणि Paparazi यांच्यात वाद झाल्याचे दिसून आले. सलमान पत्रकारांवर चांगलाच तापलेला दिसून आला. त्यानंतर एका पत्रकाराने Sara Tendulkar ला जाड म्हणत Body Shaming केल्याने वातावरण आणखीनच तापले आहे. नेटकऱ्यांनी अशा पत्रकारांना शिव्याशाप देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाहीये.

Published On: May 21, 2026 | 07:47 PM

"महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जूनपर्यंत पूर्ण होणार," मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केली तारीख

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Sleep Duration: निरोगी शरीरासाठी वयानुसार किती तासांची झोप आवश्यक? जाणून घ्या तुमचा 'परफेक्ट स्लीप टाइम'

Karjat News : ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णवाहिकेची गैरसोय; विषबाधेमुळे रुग्णाला ॲम्बुलन्स मिळता मिळेना

नवीन ड्रायव्हर असाल तर गाडी चालवताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा नाहीतर बाराच्या भावात जाल!

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Sindhudurg : भाजपचे जिल्हा प्रशिक्षण वर्ग अभियान २३, २४ मे रोजी

Anil Gote : स्थानिक स्तरावर तक्रारीची दखल न घेतल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

