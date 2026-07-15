Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Shah Rukh Khan: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानच्या मन्नतबद्दल एक मोठी बातमी येत आहे. शाहरुख खानला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील त्याच्या प्रसिद्ध ‘मन्नत’ या निवासस्थानाला दोन अतिरिक्त मजले बांधण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळले. या अपीलामध्ये महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने ‘मन्नत’ला सातवा आणि आठवा मजला बांधण्यासाठी दिलेल्या CRZ मंजुरीला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने NGT चा निर्णय कायम ठेवत शाहरुख खानला दिलासा दिला.
शाहरुख खानने २००१ साली ‘मन्नत’ हा बंगला सुमारे १३ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. आज या आलिशान बंगल्याची किंमत जवळपास ३०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. मुंबईतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या आणि चाहत्यांसाठी आकर्षणाचं केंद्र असलेल्या या बंगल्याबाहेर दररोज शेकडो चाहते गर्दी करताना दिसतात.
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‘मन्नत’ची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्याची आकर्षक नेमप्लेट. ही नेमप्लेट गौरी खान यांनी डिझाइन केली असून, मॅजिकब्रिक्सनुसार, या नेमप्लेटची किंमत ₹२५ लाख आहे. नेमप्लेटमध्ये जडवलेल्या हिऱ्यांमुळे ती इतकी महाग झाली आहे.
दरम्यान, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५नुसार शाहरुख खानची एकूण संपत्ती सुमारे १२,४९० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. चित्रपटांव्यतिरिक्त जाहिराती, विविध व्यावसायिक गुंतवणुका आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) या आयपीएल संघातील हिस्सेदारीमुळेही त्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते.
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