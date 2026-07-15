बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Shah Rukh Khans Mannat Gets Major Relief From The Supreme Court Clearance For Two Additional Floors

Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Updated On: Jul 15, 2026 | 12:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या 'मन्नत'ला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा मिळाला असून 'मन्नत' बंगल्याला दोन अतिरिक्त मजले बांधण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. CRZ मंजुरीवरील याचिका फेटाळत न्यायालयाचा मोठा निर्णय.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Shah Rukh Khan: बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानच्या मन्नतबद्दल एक मोठी बातमी येत आहे. शाहरुख खानला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील त्याच्या प्रसिद्ध ‘मन्नत’ या निवासस्थानाला दोन अतिरिक्त मजले बांधण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोन (CRZ) मंजुरीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (NGT) निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळले. या अपीलामध्ये महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) ने ‘मन्नत’ला सातवा आणि आठवा मजला बांधण्यासाठी दिलेल्या CRZ मंजुरीला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने NGT चा निर्णय कायम ठेवत शाहरुख खानला दिलासा दिला.

शाहरुख खानने २००१ साली ‘मन्नत’ हा बंगला सुमारे १३ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. आज या आलिशान बंगल्याची किंमत जवळपास ३०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. मुंबईतील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या आणि चाहत्यांसाठी आकर्षणाचं केंद्र असलेल्या या बंगल्याबाहेर दररोज शेकडो चाहते गर्दी करताना दिसतात.

भारतीय सिनेसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण! ऑस्ट्रेलियातील La Trobe विद्यापीठाकडून राणी मुखर्जीला मानद ‘Doctor of Letters’ पदवी जाहीर

‘मन्नत’ची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे त्याची आकर्षक नेमप्लेट. ही नेमप्लेट गौरी खान यांनी डिझाइन केली असून, मॅजिकब्रिक्सनुसार, या नेमप्लेटची किंमत ₹२५ लाख आहे. नेमप्लेटमध्ये जडवलेल्या हिऱ्यांमुळे ती इतकी महाग झाली आहे.

दरम्यान, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट २०२५नुसार शाहरुख खानची एकूण संपत्ती सुमारे १२,४९० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. चित्रपटांव्यतिरिक्त जाहिराती, विविध व्यावसायिक गुंतवणुका आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) या आयपीएल संघातील हिस्सेदारीमुळेही त्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते.

Aamir Khan: ‘Love Jihad’च्या आरोपांना आमिरचं सडेतोड प्रत्युत्तर; कुटुंबाचं उदाहरण देत म्हणाला, ‘माझ्या बहिणींनी हिंदू मुलांशी..”

Web Title: Shah rukh khans mannat gets major relief from the supreme court clearance for two additional floors

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 12:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतीय सिनेसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण! ऑस्ट्रेलियातील La Trobe विद्यापीठाकडून राणी मुखर्जीला मानद ‘Doctor of Letters’ पदवी जाहीर
1

भारतीय सिनेसृष्टीसाठी अभिमानाचा क्षण! ऑस्ट्रेलियातील La Trobe विद्यापीठाकडून राणी मुखर्जीला मानद ‘Doctor of Letters’ पदवी जाहीर

Aamir Khan: ‘Love Jihad’च्या आरोपांना आमिरचं सडेतोड प्रत्युत्तर; कुटुंबाचं उदाहरण देत म्हणाला, ‘माझ्या बहिणींनी हिंदू मुलांशी..”
2

Aamir Khan: ‘Love Jihad’च्या आरोपांना आमिरचं सडेतोड प्रत्युत्तर; कुटुंबाचं उदाहरण देत म्हणाला, ‘माझ्या बहिणींनी हिंदू मुलांशी..”

‘मी व्हर्जिन आहे’, शिल्पा शिंदेने ‘या’ स्पर्धकाची उडवली खिल्ली; ‘lock upp 2’च्या नव्या भागात रंगला वाद
3

‘मी व्हर्जिन आहे’, शिल्पा शिंदेने ‘या’ स्पर्धकाची उडवली खिल्ली; ‘lock upp 2’च्या नव्या भागात रंगला वाद

Nawazuddin Siddiqui यांची 25 वर्षांनंतर रंगभूमीवर ‘घरवापसी’! ‘नकाब’च्या प्रयोगासाठी मुलगी शोरासोबत गाठले शिकागो
4

Nawazuddin Siddiqui यांची 25 वर्षांनंतर रंगभूमीवर ‘घरवापसी’! ‘नकाब’च्या प्रयोगासाठी मुलगी शोरासोबत गाठले शिकागो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Shahrukh Khan Mannat House: शाहरुख खानच्या ‘मन्नत’ला कोर्टाकडून मोठा दिलासा; ३०० कोटींच्या बंगल्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

Jul 15, 2026 | 12:26 PM
Ashadhi Wari : आषाढी यात्रेसाठी मोठा निर्णय! पंढरपुरात आजपासून यात्रा संपेपर्यंत VIP दर्शन पूर्णपणे बंद

Ashadhi Wari : आषाढी यात्रेसाठी मोठा निर्णय! पंढरपुरात आजपासून यात्रा संपेपर्यंत VIP दर्शन पूर्णपणे बंद

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

Nitin Gadkari Interview: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे इंजिन खराब होते? नितीन गडकरींचे विरोधकांना प्रत्युत्तर

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Smart Ration Card : कागदी रेशन कार्ड इतिहास जमा! महाराष्ट्रात स्मार्ट रेशन कार्डची होणार एन्ट्री, कधी मिळणार?

Smart Ration Card : कागदी रेशन कार्ड इतिहास जमा! महाराष्ट्रात स्मार्ट रेशन कार्डची होणार एन्ट्री, कधी मिळणार?

Jul 15, 2026 | 12:22 PM
Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Nagpur Crime: रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्याचा केला प्रयत्न, पण… दुसऱ्या मालगाडीवर उडी मारताच तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Jul 15, 2026 | 12:01 PM
Sonam Wangchuk: ‘दोन दिवसांत सोनम वांगचुक यांचा मृत्यू…’; 8.5 किलो वजन घटल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका

Sonam Wangchuk: ‘दोन दिवसांत सोनम वांगचुक यांचा मृत्यू…’; 8.5 किलो वजन घटल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात तातडीची याचिका

Jul 15, 2026 | 11:58 AM
रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा

रेल्वे मार्गालगतच्या हद्दीत बांधकामासाठी NOC बंधनकारक; नियम मोडल्यास थेट कारवाईचा इशारा

Jul 15, 2026 | 11:49 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा