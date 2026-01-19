‘माफी मागण्यास भाग पाडले…’, एआर रहमानच्या समर्थनार्थ पुढे आले वरुण ग्रोव्हर, इंडस्ट्रीच्या वर्तनावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित

संगीतकार ए.आर. रहमान वादात अडकले आहेत. गायकाने सांगितले की गेल्या आठ वर्षांपासून त्याला इंडस्ट्रीत कमी काम मिळत आहे, जे कदाचित जातीय कारणांमुळे असल्याची शक्यता आहे. त्यांनी संकेत दिले की त्यांच्या मुस्लिम ओळखीमुळे त्यांना कामाचा अभाव जाणवत असावा. शिवाय, ए.आर. रहमान यांनी विकी कौशलचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट “छावा” हा फूट पडणारा असल्याचे म्हटले आहे. गायकाच्या मते, “छावा” एका विशिष्ट समुदायाविरुद्ध भेदभाव निर्माण करतो असे त्यांनी म्हटले आहे.
ए.आर. रहमान यांना त्यांच्या विधानाबद्दल सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. अनेक इंडस्ट्रीतील मान्यवरांनी पुढे येऊन ए.आर. रहमान यांचा निषेध केला. शान, शंकर महादेवन, जावेद अख्तर आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या कलाकारांनी त्यांच्या विधानावर टीका केली. वाद वाढत असल्याचे पाहून, ऑस्कर विजेत्या संगीतकाराने स्पष्टीकरण दिले आणि व्हिडिओद्वारे माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की त्यांचा कधीही कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. तो एक खरा भारतीय आहे आणि त्याला त्याचा अभिमान आहे.
वरुण ग्रोव्हरने ए.आर. रहमानला दिला पाठिंबा
या संपूर्ण वादात, वरुण ग्रोव्हर आता ए.आर. रहमान यांच्या समर्थनार्थ पुढे आले आहेत. ते म्हणाले की त्यांना माफी मागण्यास भाग पाडले गेले. ए.आर. रहमान यांच्या “ओ पालनहारे” या गाण्याचा व्हिडिओ एक्स वर शेअर करताना लेखकाने लिहिले की, “गेल्या तीन दशकांतील या महान जिवंत संगीतकारावर हल्ला झाला आहे आणि त्यांचा गैरवापर करण्यात आला आहे (अगदी बॉलीवूड इंडस्ट्रीकरूनही), कारण त्यांनी त्यांच्या अनुभवावर आधारित त्यांचे मत अतिशय नम्र आणि साध्या पद्धतीने व्यक्त केले होते.”
वरुण ग्रोव्हर यांनी पुढे लिहिले की रहमानला माफी मागण्यास भाग पाडण्यात आल्याने तो जे बोलत होता तेच आणखी बळकट होते. ते पुढे म्हणाले की दुसऱ्याच दिवशी, या विषारी जमावाला शांत करण्यासाठी ए.आर. रहमानला माफी मागण्यास किंवा स्पष्टीकरण देण्यास भाग पाडण्यात आले. ते समाजातील वाढत्या विभाजनांकडे संकेत देत होते आणि हे सिद्ध करण्यासाठी आणखी कोणते पुरावे आवश्यक होते?
काय आहे प्रकरण?
बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत, रहमान यांना विचारण्यात आले की त्यांना दक्षिण भारतीय संगीतकार म्हणून बॉलीवूडमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागला का? त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीचा विचार करताना रहमान यांनी संतुलित उत्तर दिले. ते म्हणाले, “गेल्या ८ वर्षांत या इंडस्ट्रीतली समीकरणं बदलली आहेत. आता अशा लोकांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत जे स्वतः कलेशी जोडलेली नाहीत. कदाचित यामध्ये ‘कम्युनल’ अँगल असू शकतो, पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.” आणि याच वक्तव्यामुळे गायक अडचणीत आला आहे.