‘त्या’ व्हायरल व्हिडिओवर अखेर Tara Sutariaनं सोडलं मौन, AP Dhillon बाबत वीर पहाडियाची कमेंट चर्चेत

सध्या सोशल मीडियावर अभिनेत्री तारा सुतारिया आणि एपी ढिल्लोंचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. याबद्दल अभिनेत्रीने तिची प्रतिक्रिया दिली आहे

Updated On: Dec 30, 2025 | 01:46 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

अभिनेत्री तारा सुतारियाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मुंबईमध्ये लोकप्रिय पंजाबी गायक एपी ढिल्लोंच्या कॉन्सर्टला अभिनेत्री तारा सुतारिया बॉयफ्रेंड वीर पहाडियासोबत उपस्थित होती. तिनं केवळ कॉन्सर्टचा आनंदच घेतला नाही, तर एपी ढिल्लोंसोबत स्टेजही शेअर केलं. यावेळी दोघांनी मिळून ‘थोडी सी दारू’ हे गाणं सादर केलं. स्टेजवर तारा आणि एपी ढिल्लों यांच्यातील अनोखी केमिस्ट्री प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेत होती.

दरम्यान, प्रेक्षकांमध्ये उभा असलेल्या ताराच्या बॉयफ्रेंड वीर पहाडियाची प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. तारा आणि एपी ढिल्लों यांच्यातील जवळीक पाहून वीर नाराज झाल्याचं दिसून आलं, ज्यामुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांना उधाण आलं. याच कारणामुळे ताराला सोशल मीडियावर ट्रोलही केलं गेलं. या सगळ्या चर्चांवर आता अखेर अभिनेत्रीने मौन सोडलं आहे.या व्हिडिओमुळे तारा सुतारियाला प्रचंड ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. तारा सुतारियाने आता तिचे मौन सोडले आहे आणि ट्रोलिंगवर तिची प्रतिक्रिया दिली आहे. याबद्दल तारा काय म्हणते ते जाणून घेऊया.

एपी ढिल्लन याचा मुंबई कॉन्सर्ट
तारा सुतारियाने तिच्या इंस्टाग्रामवर एपी ढिल्लन याच्या मुंबई कॉन्सर्टचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओमध्ये तारा स्टेजवर गायकासोबत सामील होताना दिसत आहे. व्हिडिओ शेअर करताना ताराने कॅप्शन दिले आहे, “मोठ्या उत्साहाने आणि अभिमानाने, आम्ही सर्वजण येथे आहोत, एपी ढिल्लन, माझे आवडते… किती छान रात्र आहे!”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

अखेर लग्नाची तारीख ठरली! रश्मिका आणि विजय अडकणार लग्नबंधनात, उदयपूरमध्ये पार पडणार शाही विवाह सोहळा?

तारा काय म्हणाली?
ताराने तिच्या कॅप्शनमध्ये पुढे लिहिले, “आम्ही आमच्या गाण्याला दिलेल्या प्रेमाबद्दल मुंबईचे आभार, आणि आम्हाला आशा आहे की आम्ही एकत्र आणखी संगीत आणि आठवणी निर्माण करू. खोट्या कथा, हुशार एडिटिंग आणि पेड पीआर आपल्याला हादरवू शकत नाहीत. शेवटी, प्रेम आणि सत्य नेहमीच जिंकतात. म्हणूनच धमक्या देणाऱ्यांची थट्टा केली जाते.”

वीर काय म्हणाला?
इतकेच नाही तर वीरने ताराच्या व्हिडिओवर कमेंटही केली आणि त्याची प्रतिक्रियाही दिली. त्याच्या कॅप्शनमध्ये वीरने लिहिले की, “इतकेच नाही तर माझ्या प्रतिक्रियेचा व्हिडिओ ‘थोडी सी दारू,’ मधला नसून एका वेगळ्या गाण्याच्या वेळी काढला गेला आहे.”

‘आमिर खानला देशाबाहेर काढण्यासाठी सुरु आहेत प्रयत्न..’, Mr Perfectionist लाही मिळाल्या धमक्या, इम्रान खानचा खुलासा

ताराला ट्रोल करण्यात आले
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एपी ढिल्लन यांच्या कॉन्सर्टमधील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये तारा आणि एपी स्टेजवर दिसत होते. दोघांनी एकमेकांना मिठी मारली आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामुळे ताराला ट्रोल करण्यात आले कारण वीर देखील तिच्यासोबत कार्यक्रमात उपस्थित होता.

 

Published On: Dec 30, 2025 | 01:46 PM

