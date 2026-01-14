Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘The Raja Saab’ पाच दिवसात झाला फ्लॉप? जाणून घ्या प्रभासच्या चित्रपटाचे Box Office Collection

प्रभासचा "द राजा साब" हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर वाईट स्थितीत आहे. पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई घट झालेली दिसून येत आहे. अगदी थालपती विजयचा "जन नायकन" प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चित्रपट ढासळला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 01:27 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

प्रभासला बॉक्स ऑफिसवर मोठा धक्का बसला आहे. चाहते आणि पेड प्रिव्ह्यूजमुळे अभिनेत्याचा नवीन चित्रपट “द राजा साब” पहिल्याच आठवड्यात १०० कोटींच्या क्लबमध्ये दाखल होणार होता, पण आता परिस्थिती गंभीर आहे. सोमवारनंतर मंगळवारीही चित्रपटाची कमाई झपाट्याने घसरली आहे. परिस्थिती अशी आहे की या हॉरर-कॉमेडीला पाचव्या दिवशी ५ कोटींचा टप्पा गाठता आला नाही. ९ जानेवारी रोजी थलापती विजयचा “जन नायकन” या चित्रपटासोबत प्रदर्शित झाले नाही ही भाग्याचीच गोष्ट आहे, अन्यथा “द राजा साब” चे भवितव्य काय असेल याची कल्पनाच करता येत नाही. ४० दिवस होऊनही “धुरंधर” चित्रपटगृहांमध्ये अजूनही मजबूत आहे, तर २६ दिवस जुना “अवतार: फायर अँड ॲश” आणि १३ दिवस जुना “इक्कीस” चित्रपट आता डगमगत आहे.

मारुती दिग्दर्शित “द राजा साब” च्या आशा रिलीज झाल्यानंतर लगेचच धुळीस मिळाल्या असे म्हणणे चुकीचे नाही. या चित्रपटाला समीक्षकांकडून आणि प्रभासच्या चाहत्यांकडूनही नकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. सोमवारी त्याचे परिणाम स्पष्ट झाले, जेव्हा तो त्याच्या पहिल्या सोमवारच्या चाचणीत वाईटरित्या अपयशी ठरला आहे. प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन आणि निधी अग्रवाल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाचे बजेट ₹३०० कोटी आहे. परंतु, पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होऊनही, तो पाच दिवसांत त्याच्या खर्चाच्या फक्त ३९.८२% वसूल करू शकला आहे.

‘५२ व्या वर्षी नाचणे मला छान वाटते..’, आयटम साँगसाठी होणाऱ्या ट्रोलिंगवर मलायकाने दिले रोखठोक उत्तर

“द राजा साब” बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सॅकनिल्कच्या मते, “द राजा साब” ने मंगळवारी संपूर्ण भारतात पाच भाषांमध्ये फक्त ₹४.८८ कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) कमाई केली. एक दिवस आधी, सोमवारी, त्याने ₹६.६० कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) कमाई केली होती. चित्रपटाची बिकट परिस्थिती यावरून अंदाज लावता येते की शुक्रवारी पहिल्या दिवशी ₹५३.७५ कोटी (अंदाजे $१.५ अब्ज) कमाई केल्यानंतर, रविवारी सुट्टीचा दिवस असूनही, शनिवारी त्याचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ₹२६ कोटी (अंदाजे $१.२ अब्ज) पर्यंत घसरले. तेलुगू शोमध्येही, मंगळवारी प्रेक्षकांची उपस्थिती १०० पैकी ८० जागा रिकाम्या होत्या.

‘द राजा साब’ कलेक्शन: ५ दिवसांत प्रत्येक भाषेत किती कमाई झाली
तेलुगू – ₹९९.३२ कोटी
हिंदी – ₹१८.७० कोटी
तमिळ – ₹१.०१ कोटी
कन्नड – ₹२६ लाख
मल्याळम – ₹१९ लाख

‘पैशाने आनंद विकत घेता येतो..’, करणचा संघर्ष, कुटुंबासाठीचं स्वप्न; बिग बॉस मराठी ६ मध्ये भावनिक क्षण

‘द राजा साब’ वर्ल्डवाइड कलेक्शन

प्रभासच्या चित्रपटाला केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातील बाजारपेठेतही प्रेक्षकांनी नाकारले आहे. पाच दिवसांत, प्रभासच्या चित्रपटाने परदेशात फक्त ₹३२.७० कोटी कमाई केली आहे. ‘द राजा साब’ची देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जगभरातील कमाई फक्त ₹१७५.३५ कोटींवर पोहोचली आहे. ‘बॉर्डर २’ २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार असल्याने या चित्रपटासाठी आणखी अडचणी येण्याची शक्यता आहे. परिणामी, चित्रपटाला चांगली कमाई करण्यासाठी फक्त नऊ दिवस शिल्लक आहेत.

 

 

Published On: Jan 14, 2026 | 01:27 PM

