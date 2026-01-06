‘हमराज 2’मध्ये अक्षय खन्ना-बॉबी देओल एकत्र येणार? चित्रपट निर्मात्याने सोडलं मौन, म्हणाले…

गेल्या दोन वर्षांत, दोन अभिनेत्यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रभावी पुनरागमन केले आहे. बॉबी देओलने २०२० ची सुरुवात “आश्रम” आणि “क्लास ऑफ ‘८३” या चित्रपटांनी केली आणि नंतर “अॅनिमल” या चित्रपटाने मोठे यश मिळवले. अक्षय खन्नाने २०२५ मध्ये आलेल्या “छावा” चित्रपटात आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले आणि वर्षाचा शेवट “धुरंधर” या चित्रपटाने केला. या चित्रपटात त्याने साकारलेला डाकू रेहमानची भूमिका साकारली होती. ज्यामुळे प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रेम दिले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दोघांनी अब्बास-मस्तानच्या हिट थ्रिलर “हमराज ” मध्ये एकत्र काम केले होते. जुन्या चित्रपटांच्या सिक्वेलचा ट्रेंड पाहता, बॉबी आणि अक्षय “हमराज २” मध्ये एकत्र दिसू शकतात.
बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘हमराज ‘चे निर्माते रतन जैन यांनी ‘हमराज २’च्या शक्यतांबद्दल बोलताना म्हटले, “जर मला या दोन कलाकारांसाठी योग्य पटकथा सापडली तर मी ‘हमराज २’ बनवू शकतो. आम्हाला अशा पटकथा हव्या आहेत ज्या त्यांना पूर्णपणे बसतील आणि त्यांच्या वयाला साजेशा भूमिका असतील.”
तो पुढे म्हणाला, “बॉबी आणि अक्षय दोघांसोबत काम करणे हा एक अद्भुत अनुभव होता. सध्या अक्षयला मिळत असलेल्या प्रचंड यशानंतर त्याला थोडी विश्रांती घेण्याची परवानगी द्यायला हवी.”
रतनने असेही सांगितले की तो अक्षयला भेटण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. तो म्हणाला की ते खूप चांगले मित्र आहेत आणि अक्षयला अधिक चांगल्या चित्रपटांची आवश्यकता आहे. निर्मात्याने पुढे म्हटले की, “अक्षय नेहमीच असाच राहिला आहे, तो चित्रपट निवडताना खूप निवडक असतो. त्याच्यासाठी पैशाचे फारसे महत्त्व नसते. जर त्याला पटकथा आवडत नसेल तर तो चित्रपट नाकारतो.”
