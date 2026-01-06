Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Will Akshay Khanna And Bobby Deol Come Together For Humraaz 2 The Filmmaker Broke His Silence And Said

‘हमराज 2’मध्ये अक्षय खन्ना-बॉबी देओल एकत्र येणार? चित्रपट निर्मात्याने सोडलं मौन, म्हणाले…

अक्षय खन्ना-बॉबी देओल यांनी अब्बास-मस्तानच्या हिट थ्रिलर "हमराज " मध्ये एकत्र काम केले होते. जुन्या चित्रपटांच्या सिक्वेलचा ट्रेंड पाहता, बॉबी आणि अक्षय "हमराज २" मध्ये एकत्र दिसू शकतात.

Updated On: Jan 06, 2026 | 06:56 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

गेल्या दोन वर्षांत, दोन अभिनेत्यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रभावी पुनरागमन केले आहे. बॉबी देओलने २०२० ची सुरुवात “आश्रम” आणि “क्लास ऑफ ‘८३” या चित्रपटांनी केली आणि नंतर “अ‍ॅनिमल” या चित्रपटाने मोठे यश मिळवले. अक्षय खन्नाने २०२५ मध्ये आलेल्या “छावा” चित्रपटात आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना आश्चर्यचकित केले आणि वर्षाचा शेवट “धुरंधर” या चित्रपटाने केला. या चित्रपटात त्याने साकारलेला डाकू रेहमानची भूमिका साकारली होती. ज्यामुळे प्रेक्षकांनी त्याला भरभरून प्रेम दिले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दोघांनी अब्बास-मस्तानच्या हिट थ्रिलर “हमराज ” मध्ये एकत्र काम केले होते. जुन्या चित्रपटांच्या सिक्वेलचा ट्रेंड पाहता, बॉबी आणि अक्षय “हमराज २” मध्ये एकत्र दिसू शकतात.

बॉलीवूड हंगामाला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘हमराज ‘चे निर्माते रतन जैन यांनी ‘हमराज २’च्या शक्यतांबद्दल बोलताना म्हटले, “जर मला या दोन कलाकारांसाठी योग्य पटकथा सापडली तर मी ‘हमराज २’ बनवू शकतो. आम्हाला अशा पटकथा हव्या आहेत ज्या त्यांना पूर्णपणे बसतील आणि त्यांच्या वयाला साजेशा भूमिका असतील.”

तो पुढे म्हणाला, “बॉबी आणि अक्षय दोघांसोबत काम करणे हा एक अद्भुत अनुभव होता. सध्या अक्षयला मिळत असलेल्या प्रचंड यशानंतर त्याला थोडी विश्रांती घेण्याची परवानगी द्यायला हवी.”

‘स्टार प्रवाह’च्या नव्या मालिकेची तारीख बदलली! १२ जानेवारीऐवजी आता ‘या’ दिवशी होणार पहिला एपिसोड प्रसारित

रतनने असेही सांगितले की तो अक्षयला भेटण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. तो म्हणाला की ते खूप चांगले मित्र आहेत आणि अक्षयला अधिक चांगल्या चित्रपटांची आवश्यकता आहे. निर्मात्याने पुढे म्हटले की, “अक्षय नेहमीच असाच राहिला आहे, तो चित्रपट निवडताना खूप निवडक असतो. त्याच्यासाठी पैशाचे फारसे महत्त्व नसते. जर त्याला पटकथा आवडत नसेल तर तो चित्रपट नाकारतो.”

Varanasi Release Date: Mahesh Babu आणि Priyanka Chopra चा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; तारीख जाणून घ्या

दरम्यान, रतन जैन यांचा कपिल शर्मा यांची मुख्य भूमिका असलेला “किस किसको प्यार करूं २” हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला. २६ डिसेंबर रोजी, चित्रपट निर्मात्यांनी जाहीर केले की इतर प्रमुख चित्रपटांच्या उपस्थितीमुळे हा चित्रपट मल्टीप्लेक्स थिएटरमध्ये पुरेशी स्क्रीन स्पेस मिळवू शकत नाही. त्यामुळे, हा चित्रपट जानेवारी २०२६ मध्ये पुन्हा प्रदर्शित होईल.

Web Title: Will akshay khanna and bobby deol come together for humraaz 2 the filmmaker broke his silence and said

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 06:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”
1

‘धुरंधर’च्या राजकारणावर करण जोहरची प्रतिक्रिया, म्हणाला, ”चित्रपटातील आयडॉलॉजीबद्दल माझा..”

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम
2

Suniel Shetty VS Ahan Shetty Fees: ‘बॉर्डर’मध्ये सुनील शेट्टीची फी किती होती? ‘बॉर्डर 2’मध्ये अहान शेट्टीने घेतली एवढी रक्कम

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर
3

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?
4

‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM