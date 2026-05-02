Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi Movie : “मराठी सिनेमांना थिएटर मिळत नाही, हे रडगाणं…” सचिन खेडेकरांचा तो सवाल! मांजरेकर स्पष्टच बोलले

Sachin Khedekar आणि Mahesh Manjrekar यांच्यातील संवाद सध्या चर्चेत आहे. Kon Honar Marathi Crorepati या कार्यक्रमात मराठी सिनेमांवर मनमोकळ्या गप्पा रंगल्या.

Updated On: May 02, 2026 | 03:21 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • शोचे होस्ट सचिन खेडेकर यांनी मराठी सिनेमा या विषयावर महेश मांजरेकरांशी मनसोक्त गप्पा केल्या
  • “मराठी सिनेमा आणि त्याला न मिळणारं थिएटर” हा विषय चांगलाच गाजला
  • तेव्हा महेश मांजरेकर स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलं
Marathi Movie : नुकतेच सोशल मिडीयावर अभिनेते व दिग्दर्शक महेश मांजरेकर आणि अभिनेते सचिन खेडेकर या दोघांमध्ये झालेला संवाद चर्चेत आलेला आहे. ‘कोण होणार मराठी करोडपती?’ या मराठी कार्यक्रमात महेश मांजरेकर उपस्थित होते, त्यावेळी शोचे होस्ट सचिन खेडेकर यांनी मराठी सिनेमा या विषयावर महेश मांजरेकरांशी मनसोक्त गप्पा केल्या. या संवादादरम्यान “मराठी सिनेमा आणि त्याला न मिळणारं थिएटर” हा विषय चांगलाच गाजला आणि हाच विषय सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.

‘घर बरकत आई…’, Munawar Faruqui ने दिली Good News! पत्नी मेहजबीन आणि मुलीची पहिली झलक पहाच!

नक्की काय झाला संवाद?

या संवादादरम्यान सचिन खेडेकरांनी दिग्दर्शक महेश मांजरेकरांना सवाल केला की “तुम्ही मराठी तसेच हिंदी सिनेमे करता. गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी सिनेमांना थिएटर मिळत नाहीत असे आपण रडगाणे करतोय. आपल्यावर अन्याय होतो? यावर तुम्हाला काय वाटतं?” तेव्हा महेश मांजरेकर स्पष्ट शब्दात उत्तर देतात.

दिग्दर्शक महेश मांजरेकर म्हणतात की, “मला नाही वाटत हा अन्याय आहे. आपला सिनेमा चालला नाही तर प्रत्येक जण हेच म्हणतो की थिएटर मिळत नाही. लोकं सिनेमा पाहायला आले नाही म्हणजे नक्कीच सिनेमात काही कमतरता असेल. याच खापरं आपण थिएटरवर नाही फोडू शकत. नटसम्राट, मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय तसेच काकस्पर्श हे देखील मराठी सिनेमेच होते आणि या सिनेमांना आफत शो मिळाले आहेत. तो थिएटरवाला बसलाय ना तिथे! त्याला बिजनेस करायचा आहे. जर सिनेमा चालणार तर तो नक्कीच शो वाढवणार.” इतकं सांगताना महेश मांजरेकरांनी मराठी Filmmakers ला मोलाचा संदेश दिला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की “मराठी सिनेमाने आता पुढे गेलं पाहिजे. कंटेन्ट तसा असेल तर प्रेक्षक नक्कीच दाद देतात. मराठी सिनेमांनी आपल्या बजेटला आता वाढवलं पाहिजे.” त्यांचे म्हणणे आहे की 3 कोटींच्या रकमेने 10 सिनेमे काढण्यापेक्षा 30 कोटींचा एकच सिनेमा काढा ना! OTT आल्यापासून सिनेमांचा एक दर्जा तयार झाला आहे आणि त्या दर्जाचे सिनेमे काढण्यामध्ये आपण कमी पडतोय.

IPL संपताच बॉक्स ऑफिसवर होणार धुमाकूळ! Ram Charan चा बहुचर्चित Peddi चित्रपट ‘या’ तारखेला चित्रपटगृहात

महेश मांजरेकरांच्या या उत्तरावर अनेक मराठी प्रेक्षकांनी सहमती दाखवली आहे. तसेच महेश मांजरेकरांकडून एका उत्तम मराठी चित्रपटाची अपेक्षा वर्तवली आहे.

Web Title: Mahesh manjrekar about marathi cinema and less theaters

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM