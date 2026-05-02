ना कार ना मोटरसायकल! ३ चाकांवर धावणारे अनोखे वाहन, 322 किमीची दमदार रेंज, काय आहेत या गाडीचे वैशिष्ट्ये?

ना कार ना मोटरसायकल ३ चाकांवर चालणारे हे अनोखे वाहन सध्या चर्चेत आहे. अत्याधुनिक डिझाइन आणि एकाच चार्जमध्ये तब्बल 322 किमीची रेंज देत असल्याचा दावा केला जात आहे.

Updated On: May 02, 2026 | 03:20 PM
वाहतूक अधिक सोपी, अधिक किफायतशीर आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी, कंपन्या आता इलेक्ट्रिक आणि सौर वाहने विकसित करत आहेत. ऑर्गेनिक ट्रान्झिट नावाची नॉर्थ कॅरोलिना-स्थित एक अमेरिकन कंपनी देखील एल्फ ३.० नावाचे एक अनोखे इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. हे वाहन ना कार आहे ना मोटरसायकल; हे दोन्हींचे मिश्रण आहे. याला पुढे दोन आणि मागे एक चाक आहे. तुम्ही सायकलप्रमाणे याला पॅडल मारू शकता आणि विजेवर चालवू शकता. याचे वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या छतावर एक सौर पॅनेल असेल, ज्यामुळे ते उन्हात उभे असताना आपोआप चार्ज होईल. काय आहेत या गाडीचे वैशिष्ट्ये? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

अधिक आरामदायक आणि शक्तिशाली

न्यू ॲटलसच्या अहवालानुसार (संदर्भ), एल्फ ३.० हे पूर्वी बाजारात आणलेल्या मॉडेलची सुधारित आवृत्ती असेल. कंपनी मागील मॉडेलपेक्षा अनेक नवीन अपडेट्स आणि अधिक वैशिष्ट्यांसह हे लॉन्च करेल.

दोन आसनी आसनव्यवस्था – जुन्या एल्फमध्ये फक्त एकच व्यक्ती बसू शकत होती, परंतु नवीन मॉडेलमध्ये ड्रायव्हरच्या मागे एक प्रवासी देखील बसू शकेल.

सुधारित सस्पेंशन – पूर्वी, सस्पेंशन फक्त पुढच्या चाकांवर होते, परंतु आता मागच्या चाकांनाही ते दिले आहे, ज्यामुळे खडबडीत रस्त्यांवरही प्रवास आरामदायक होतो.

उत्कृष्ट मायलेज – कंपनीचा दावा आहे की याची इंधन कार्यक्षमता उत्कृष्ट आहे. हे खूप कमी खर्चात लांबचा पल्ला गाठेल.

सौर ऊर्जा आणि रेंज

छतावरील सोलर पॅनल – या वाहनाच्या छतावर आता दुप्पट शक्तिशाली (२००W) सोलर पॅनल आहे. इच्छित असल्यास, ते ४००W पर्यंत वाढवता येते. यात ७५०W ची मोटर देखील आहे.

लांब पल्ला – हे एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर अंदाजे ३२२ किलोमीटरचा प्रवास करू शकते. सुदैवाने, बॅटरी घरी चार्ज करता येते. घरी बॅटरी चार्ज करण्यासाठी फक्त २.५ तास लागतात.

पेडलविरहित पर्याय

ड्राइव्हट्रेन – यात प्रोग्राम करण्यायोग्य ड्राइव्हट्रेन आहे, ज्यामुळे तुम्ही गरजेनुसार त्याचा सर्वोच्च वेग सेट करू शकता.

पेडलविरहित मॉडेल – कंपनी एक असे मॉडेल देखील तयार करेल ज्यामध्ये पेडल मारण्याची आवश्यकता नाही. जे शारीरिकदृष्ट्या पेडल मारू शकत नाहीत किंवा ज्यांना फक्त इलेक्ट्रिक मोडमध्ये गाडी चालवायला आवडते, त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.

सुरक्षा आणि चोरीपासून संरक्षण

इमोबिलायझर – यात एक विशेष प्रणाली आहे जी गाडी बंद असताना तिला पुढे जाण्यापासून प्रतिबंधित करते.

ट्रॅकिंग – जरी कोणी गाडी चोरली, तरी मालक तिला सहजपणे ट्रॅक करू शकेल.

हलके आणि मजबूत – याचे वजन फक्त ७३ किलो आहे, परंतु ते २५० किलोपर्यंत वजन वाहून नेऊ शकते. यामध्ये चालक, प्रवासी आणि सामानाच्या वजनाचा समावेश आहे.

किंमत किती असेल?

कंपनीने गाडीसाठी बुकिंग सुरू केले आहे. हे फक्त $५० (अंदाजे ४,७०० भारतीय रुपये) मध्ये बुक केले जाऊ शकते. कंपनी आपली सुरुवातीची किंमत अंदाजे ७,५०० डॉलर्स (भारतीय रुपयांमध्ये अंदाजे ७ लाख रुपये) ठेवण्याची योजना आखत आहे.

Published On: May 02, 2026 | 03:20 PM

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

May 18, 2026 | 04:44 PM
May 18, 2026 | 04:32 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:30 PM
May 18, 2026 | 04:21 PM
May 18, 2026 | 04:07 PM
May 18, 2026 | 03:58 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM