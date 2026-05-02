  • Actor Comedian Munawar Faruqui Becomes Father 2nd Time Shared Daughter Photo With Wife Mehzabeen

‘घर बरकत आई…’, Munawar Faruqui ने दिली Good News! पत्नी मेहजबीन आणि मुलीची पहिली झलक पहाच!

मुनव्वर फारूखीने आपल्या घरी मुलगी जन्माला आल्याची गुड न्यूज सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. १ मे रोजी त्याने ही पोस्ट शेअर केली असून बायको आणि मुलीचा गोड फोटोही पोस्ट केला आहे

Updated On: May 02, 2026 | 12:15 PM
मुनव्वर फारूखीने शेअर केली गोड बातमी (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • मुनव्वर फारूखीच्या घरी गोड परीचा जन्म 
  • पत्नी मेहजबीन दिला मुलीला जन्म 
  • मुनव्वरने पोस्ट केली शेअर 
सलमान खानच्या ‘बिग बॉस १७’ चा विजेता मुनव्वर फारुकी खूप आनंदित आहे. या स्टँड-अप कॉमेडियनने आणि त्याची पत्नी मेहजबीन फारुकीने त्यांच्या पहिल्या अपत्याचे, एका मुलीचे, स्वागत केले आहे. मुनव्वरला आधीच एक मुलगा आहे आणि मेहजबीनला तिच्या आधीच्या लग्नापासून एक मुलगी आहे. यामुळे ते आता तीन मुलांचे पालक झाले आहेत. मुनव्वरने आपल्या मुलीच्या आगमनाची आनंदाची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली.

शुक्रवार, १ मे रोजी, मुनव्वर फारुकीने आपल्या पत्नी आणि मुलीचे फोटो शेअर केले, पण त्यांचे चेहरे दाखवले नाहीत. आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर फोटो शेअर करताना मुनव्वरने लिहिले, “धन्य झालो कारण घरात उन्नती आली. अल्हम्दुलिल्लाह. या खास व्यक्तीसाठी तुमच्या प्रार्थनां महत्त्वाच्या आहेत!”

वडील झाल्याबद्दल मुनवरला अभिनंदनाचे संदेश

 

मुनवरने फोटो शेअर करताच, इंडस्ट्रीतील अनेक सेलिब्रिटींनी त्या पोस्टवर अभिनंदनाचे संदेश पाठवले. वरुण धवन, गौहर खान, मिस्टर फैसू, अवनीत कौर, रणवीर अलाहाबादिया आणि अली गोनी यांसारख्या सेलिब्रिटींनी कमेंट्स सेक्शनमध्ये या जोडप्याचे अभिनंदन केले. मुनवर फारुकीने मे २०२४ मध्ये मेकअप आर्टिस्ट मेहजबीन कोतवालासोबत लग्न केले. मुनवर आणि मेहजबीन दोघांनीही त्यांचे लग्न खूप खाजगी ठेवले होते आणि त्यावेळी त्याची अधिकृत घोषणा केली नव्हती.

मुनव्वरचे मुलासाठी दुसरे लग्न

फराह खानच्या व्लॉगमध्ये, मुनव्वरने त्याच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल सांगितले. त्याने स्पष्ट केले की, लग्न करण्याचा त्याचा निर्णय त्याचा मुलगा, मिकाइलसाठी होता. ‘तिच्यासोबत एक आठवडा घालवल्यानंतर, मला तिला जाऊ द्यायचे नव्हते. मला वाटले की तिला माझी गरज आहे… माझ्यापेक्षाही जास्त.’ असे मुनव्वरने सांगितले होते. 

मेहजबीनला भेटल्याबरोबरच प्रपोज केले

एक जबाबदार वडील होण्याची इच्छा हे या अचानक घेतलेल्या निर्णयामागील मुख्य कारण होते. आपल्या पत्नीबद्दल बोलताना मुनव्वर म्हणाला, “तिला १० वर्षांची मुलगी आहे. तिची परिस्थिती अगदी माझ्यासारखीच होती. ती माझ्या आयुष्यातील एक हरवलेला दुवा आहे. आमच्यात लगेचच एक भावनिक नाते निर्माण झाले. तिला भेटल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मी तिला लग्नाची मागणी घातली, कारण मी रात्रभर त्याबद्दल विचार करत होतो.” आम्ही फारच कमी वेळात लग्न केलं. 

मुनव्वर फारुकी आणि मेहजबीन यांची मुले

ज्यांना माहिती नाही त्यांनी जाणून घ्या, मुनव्वरचे यापूर्वी लग्न झाले होते आणि त्याला मिकाइल नावाचा एक मुलगा आहे. मेहजबीनलाही १० वर्षांची मुलगी आहे. कामाच्या आघाडीवर, मुनव्वर शेवटचा सोनाली बेंद्रेसोबत ‘पती, पत्नी और पंगा’ या शोचे सूत्रसंचालन करताना दिसला होता.

Published On: May 02, 2026 | 12:14 PM

