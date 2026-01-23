Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

बाप्या या मराठी चित्रपटाची निवड पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये झाली आहे. तसेच या चित्रपटाने तीन पुरस्कार देखील जिंकले आहेत.

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका
  • सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार
  • ‘बाप्या’ चित्रपटामधील कलाकार
 

मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी एक अभूतपूर्व गौरवाचा क्षण ठरत आहे. २४ व्या पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल (PIFF) २०२६ मध्ये ‘मराठी सिनेमा कॉम्पिटिशन’ विभागात अधिकृत निवड झालेल्या आगामी मराठी चित्रपट ‘बाप्या’ ने आता थेट तीन मानाचे पुरस्कार पटकावत महोत्सवात दैदिप्यमान यश मिळवले आहे. ‘बाप्या’ ला ‘सर्वोत्कृष्ट चित्रपटा’चा सन्मान मिळाला असून, आपल्या दमदार आणि सहज अभिनयाने प्रेक्षक आणि परीक्षकांची मने जिंकणाऱ्या गिरीश कुलकर्णी यांना ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेता’ , तर संवेदनशील भूमिकेतील उत्कृष्ट सादरीकरणासाठी राजश्री देशपांडे यांना ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री’ हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nikhil Palande (@nikhilashokpalande)

समीर तिवारी दिग्दर्शित ‘बाप्या’ची कथा दापोलीतील एका लहान मासेमार कुटुंबाभोवती फिरते. कुटुंबातील नातेसंबंध, समाजाचा दृष्टीकोन आणि वैयक्तिक संघर्ष यांचा हळुवार वेध घेणारी ही गोष्ट भावनिक संवेदनशीलता, विनोद आणि सामाजिक भाष्य यांचा सुंदर समतोल साधणारी आहे. मुक्तल तेलंग आणि समीर तिवारी निर्मित या चित्रपटात गिरीश कुलकर्णी, राजश्री देशपांडे, देविका दफ्तरदार, श्रीकांत यादव आणि आर्यन मेंगजी यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

चित्रपटाचे दिग्दर्शक समीर तिवारी म्हणाले, “ पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल सारख्या प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय मंचावर ‘सर्वोत्कृष्ट चित्रपट’, ‘सर्वोत्कृष्ट अभिनेता’ आणि ‘ सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री’ हे तिन्ही पुरस्कार मिळणे, हे आमच्यासाठी अत्यंत सन्मानाचं आणि प्रेरणादायी यश आहे. गिरीश आणि राजश्री यांनी आपल्या अभिनयाने पात्रांना आत्मा दिला आहे. या चित्रपटावर विश्वास ठेवणाऱ्या संपूर्ण टीमचे हे सामूहिक यश आहे.”

Web Title: Bapya movie enters in pune international film festival

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट
1

Matrubhumi : मनाला भिडेल असे आहे Battle Of Galwan चे नवीन गाणे, सलमान खानने जाहीर केली रिलीज डेट

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी
2

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग
3

सुशांत सिंग राजपूतच्या आठवणींना उजाळा; अभिनेत्याच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ वडील बांधणार चित्रपट संस्था आणि अभिनय वर्ग

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?
4

‘तुम्ही खरोखरच निर्दोष आहात?’ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका प्रश्नामुळे बिग बींनी घेतली वडिलांची शपथ; नेमकं काय घडलेलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

PIFF 2026 मध्ये मराठी चित्रपट ‘बाप्या’चा डंका ! सर्वोत्कृष्ट चित्रपटासह पटकावले तीन मानाचे पुरस्कार

Jan 23, 2026 | 03:18 PM
Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Saina Nehwal Retirement : “जागतिक स्तरावर भारतीय बॅडमिंटनची…” विराट कोहलीने सायना नेहवालला निवृत्तीबद्दल दिल्या शुभेच्छा

Jan 23, 2026 | 03:15 PM
हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

हवामानात प्रचंड बदल अन् जोरदार बर्फवृष्टी; Vaishno Devi संस्थांनचा मोठा निर्णय; यात्रा स्थगित अन्…

Jan 23, 2026 | 03:15 PM
संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

संशोधन महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची चमकदार कामगिरी! २ सुवर्ण, २ कांस्यपदकांची कमाई; विद्यापीठाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Jan 23, 2026 | 03:13 PM
तासगाव–कवठेमहांकाळच्या शाश्वत विकासाचा ‘वचननामा’ प्रसिद्ध; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा जाहीर

तासगाव–कवठेमहांकाळच्या शाश्वत विकासाचा ‘वचननामा’ प्रसिद्ध; शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा जाहीरनामा जाहीर

Jan 23, 2026 | 03:02 PM
IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

IND vs PAK : इरफान पठाणच्या अडचणी वाढल्या! सामन्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंना मारली मिठी, हस्तांदोलनामुळे झाला वाद

Jan 23, 2026 | 02:59 PM
अर्जाच्या झुंबडीने पाथरीचे राजकारण तापले; २१ जानेवारी अखेर १५५ नामनिर्देशन झाले दाखल

अर्जाच्या झुंबडीने पाथरीचे राजकारण तापले; २१ जानेवारी अखेर १५५ नामनिर्देशन झाले दाखल

Jan 23, 2026 | 02:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM