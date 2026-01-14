Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘बिग बॉस मराठी ६’: पॉवर कीचा मोह रुचिताला पडणार भारी? तिसऱ्याच दिवशी घरात नव्या संकटाची चाहूल!

'बिग बॉस मराठी सीझन ६' नुकताच सुरू झाला आहे. या सीझनची चाहत्यांना अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा होती आणि अखेर हा शो सुरु झाला आहे. आणि 'बिग बॉस'च्या घरात राडा देखील सुरु झाला आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 11:49 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी’च्या घराचा दरवाजा उघडून आता जेमतेम तीन दिवस उलटले आहेत, पण वादाची ठिणगी मात्र पहिल्याच दिवसापासून पडली आहे. घरात रणनीती आखताना सदस्य दिसून येत आहेत. पहिल्या दिवशी तन्वीसोबत झालेला राडा आणि त्यानंतर प्रभू शेळकेसोबत झालेली खडाजंगी यांमुळे रुचिता जामदार सध्या घराच्या केंद्रस्थानी आहे. अशातच आता समोर आलेल्या एका नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

‘कुटुंबासोबत बघता येणार नाही, असे असे सीन करणारच नाही’, यशने मोडले दिलेले वचन; Toxic च्या वादादरम्यान जुना Video Viral

नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये, बिग बॉसच्या घरातील खेळाला कलाटणी देणारी ‘पॉवर की’ (Power Key) एका विशिष्ट टास्कदरम्यान महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसत आहे. बिग बॉस रुचिताला सांगताना दिसत आहेत पॉवर चेंबरमध्ये येण्यासाठी पॉवर की गरजेची आहे. मात्र, या ‘पॉवर की’ चा वापर करताना रुचिताकडून काहीतरी मोठी चूक घडल्याचे संकेत मिळत आहेत. “पॉवर की ला हलक्यात घेणं आता रुचिताला भारी पडल्याचे दिसत आहे. आणि आता हेच तिच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकतो. येणाऱ्या भागात हाच रंगतदार खेळ चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

ही पॉवर की रुचिताला वाचवणार की तिला थेट अडचणीत टाकणार? या चुकीमुळे तिला घरातील कामांची शिक्षा मिळणार की नॉमिनेशनमध्ये जावं लागणार, हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. करणने पॉवर key देण्यास नकार दिला, बिग बॉस स्पर्धकांना सांगतात पॉवर key करणने घेतली आहे. रुचिता त्याच्या पाया पडताना, त्याची माफी मागताना दिसत आहे. बघूया आता पुढे काय घडणार, आजच्या भागात हे सगळं पाहायला मिळणार आहे. रितेश देशमुखच्या ‘लयभारी’ स्टाईलमध्ये सुरू झालेला हा सीझन आता हळूहळू ‘डेंजर’ वळण घेऊ लागला आहे.

Bigg Boss 19 विजेता गौरवच्या बायकोने इंटरनेटवर लावली आग, म्हणाली, ‘Obsessed…’, बोल्ड अवतारात आली समोर

तसेच ‘बिग बॉस’ च्या नव्या सीझनमध्ये प्रभु शेळके उर्फ डॉन, अनुश्री माने, राकेश बापट, रोहन भजनकर, दिव्या शिंदे, नृत्यांगना राधा पाटील, ओमकार राऊत, विशाल कोटियन, दीपाली सय्यद,, सागर कारंडे, तन्वी कोलते, सचिन कुमावत, सोनाली राऊत, आयुष संजीव, रुचिता जामदार आणि करण सोनावणे हे सगळे स्पर्धक बिग बॉसच्या नव्या भागात दिसत आहेत.

 

 

