केतकी कुलकर्णीने सांगितले २०२५ चे अनुभव, नव्या वर्षासाठी घेतली प्रेरणा; म्हणाली, ”आयुष्याचे मोठे धडे..”

कमळी मालिका फेम केतकी कुलकर्णीने २०२५ मध्ये आलेले अनुभव आणि नवीन वर्षीची कशी तयारी करणार याबद्दल सांगितले आहे.

Updated On: Dec 28, 2025 | 02:10 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

झी मराठीवरील ‘कमळी’ मालिकेतील अनिका म्हणून ओळखली जाणारी केतकी कुलकर्णीने २०२५ बद्दल आपले अनुभव सांगितले. केतकी म्हणते की २०२५ तिच्यासाठी खूपच मिश्र भावना घेऊन आलेले वर्ष होते. जानेवारी ते जुलैपर्यंत ती वेगळी व्यक्ती होती आणि जुलै ते डिसेंबरमध्ये ती पूर्णपणे बदलली. सध्या ती जी आहे, ती व्यक्ती तिला जास्त आवडते.केतकी सांगते की २०२५ मध्ये तिला अनेक शिकवण्या मिळाल्या, ज्या ती आयुष्यभर लक्षात ठेवणार आहे. काही गोष्टींसाठी ती खूप कृतज्ञ आहे, तर काही कठीण धडे आयुष्य कसे जगायचे आणि प्रत्येक क्षण कसा आनंदाने घ्यायचा हे शिकवणारे होते. तिने सांगितले की २०२५ ने तिला शिकवले की काही गोष्टी सोडायला हव्यात आणि फार जास्त भावनिक होऊ नये. देवावर विश्वास ठेवावा आणि सगळं काही एखाद्या कारणासाठी घडतं, हे मान्य करावं. तिच्यासाठी २०२५ मधला सर्वात मोठा धडा हा आहे की आयुष्यातल्या चांगल्या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं, आणि जास्त काळ दुःखी राहू नये.

हा धडा मला आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.२०२५ मधली तिची सगळ्यात सुंदर आठवण म्हणजे कमळी या मालिकेसाठी झी मराठीसोबत काम करणे आणि अनिका ही भूमिका साकारणे. २०२५ मध्ये काही इच्छा पूर्ण न झाल्याचंही ती प्रामाणिकपणे मान्य करते. मला इंस्टाग्रामवर एक मिलियन फॉलोअर्स हवेत, ही थोडीशी सिली इच्छा होती, पण ती अजून पूर्ण झाली नाही. तसंच मला खूप प्रवास करायचा होता, परदेशातही जायचं होतं, पण ते शक्य झालं नाही. आता आशा आहे की २०२६ मध्ये या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. माझ्या आयुष्यातले सगळ्यात मोठे धडे शिकवल्याबद्दल २०२५ ला धन्यवाद. मला मी कोण आहे हे ओळखायला शिकवलंस. नवीन गोष्टी शिकण्याची आणि नवीन गोष्टी मिळवण्याची संधी दिलीस. स्वीकारायला, पुढे जायला, संधी ओळखायला आणि प्रत्येक क्षण जगायला शिकवलंस म्हणून थँक यु. नववर्षाचं सेलिब्रेशन मी आपल्या जवळच्या लोकांसोबत करणार असून, मला सगळ्यात आवडणारी गोष्ट म्हणजे डांस करत सेलिब्रेट करून वर्षाचा शेवट करणार आहे.

Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
२०२५ हे शिकवणीचं वर्ष होतं आणि २०२६ मध्ये त्या शिकवण्या वापरण्याचा माझा प्रयत्न असेल. प्रवास करायचा आहे, आरोग्यावर जास्त लक्ष द्यायचं आहे. किमान बेसिक वर्कआऊट तरी नियमित करणं, सोशल मीडिया अकाउंटवर काम करून जे मागच्या वर्षी राहून गेलं ध्येय साध्य करायचं आहे. तसंच माझ्या चाहत्यांशी जास्त कनेक्ट होऊन त्यांना काय पाहायला आवडेल माझ्या सोशल मीडिया अकाउंटवर तेही जाणून घ्यायचं आहे,असे केतकीने सांगितले. तुम्हाला येणारं नवीन वर्ष सुखाचे आणि भरभराटीचे जावो.

‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरण: Allu Arjun विरोधात आरोपपत्र, वर्षभरानंतर 23 जणांवर गुन्हा दाखल

Web Title: Ketaki kulkarni shares her experiences of 2025 draws inspiration for the new year

Published On: Dec 28, 2025 | 02:10 PM

