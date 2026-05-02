  • After 18 Years Actress Poorva Gokhale And Subodh Bhave Again On Zee Marathi In The Serial Veen Doshtali Hi Tutena

18 वर्षांनंतर लोकप्रिय जोडी पुन्हा एकत्र दिसणार; “वीण दोघांतली ही तुटेना” मालिकेत अभिनेत्री पुर्वा गोखलेची एन्ट्री

 झी मराठी वाहिनीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत आता नवा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. समर स्वानंदीच्या नात्यात आता समर भुतकाळातील जवळच्या व्यक्तीची एन्ट्री होणार आहे. ही व्यक्ती म्हणजे नऊ वर्षापुर्वीची समरची प्रेयसी.

Updated On: May 04, 2026 | 03:05 PM
फोटो सौजन्य : झी मराठी

  18 वर्षांनंतर पुन्हा लोकप्रिय जोडी पुन्हा एकत्र दिसणार
  • वीण दोघांतली ही तुटेना” मालिकेत अभिनेत्री पुर्वा गोखलेची एन्ट्री
Veen Doghantali Hi Tutena  Actress Poorva Gokhale :   झी मराठी वाहिनीवरील वीण दोघांतली ही तुटेना मालिकेत आता नवा ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. समर स्वानंदीच्या नात्यात आता समर भुतकाळातील जवळच्या व्यक्तीची एन्ट्री होणार आहे. ही व्यक्ती म्हणजे नऊ वर्षापुर्वीची समरची प्रेयसी. नुकतंच कुठे समर आणि स्वानंदीच्या नात्यात मैत्री हळूहळू निर्माण होत असतानाच आता समरच्या एक्स गर्लफ्रेन्डच्या एन्ट्रीमुळे ट्विस्ट आला आहे. समर हळूहळू आता कुठे स्वानंदीला ओळखायला लागला होता. स्वानंदीचा स्वभाव तिचे विचार हे आता कुठे समरला कळायला लागले होते. कधी काळी सतत भांडणाऱ्या या नवरा बायकोमध्ये आता मैत्रीचं नातं तयार व्हायला लागलं होतं. स्वानंदीचं स्पष्ट बोलणं तिचं खरं वागणं जसं जसं समरला कळायला लागलं तो स्वानंदीला तिच्या आश्रमाच्या कामात देखील मदत करायला लागला. यांच्या नात्यात गोडवा येत असतानाच आता मीठा समरच्या एक्स गर्लफ्रेन्डमुळे या नवरा बायकोच्या नात्यात आता मीठाचा खडा पडणार आहे.

समर राजवाडेंची ही उर्मट मैत्रीण जेव्हा स्वानंदीला भेटते तेव्हा ती स्वानंदीला टोमणे मारते. प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलं की, स्वानंदीला समरची एक्स गर्लफ्रेन्ड म्हणते की, तू आहेस तर सॅमची बायको. तुला एकंदरितच पाहता सॅमच लग्न खूपच कठीण आहे असं ती म्हणते. तेव्हा स्वानंदी तिला चांगलीच चपराक देते. स्वानंदी म्हणते की, गैरसमज आहे हा तुमचा. आमचं नातंअसं आहे ना एखाद्या एक्सला आमचं नातं देखील सुंदर वाटेल. समरच्या या एक्स गर्लफ्रेन्डची भुमिका साकरणारी अभिनेत्री म्हणजे पुर्वा गोखले. तब्बल 18 वर्षांनी सुबोध भावे आणि पुर्वा गोखले यांची जोडी पुन्हा एकदा मालिकेत एकत्र दिसणार आहे.

 

2008 मध्ये कुलवधू या मालिकेतून विक्रमादित्य आणि देवयानी या जोडीने प्रेक्षकांची मनं जिंकून घेतली. आजंही ही मालिका प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. या मालिकेनंतर आता पुन्हा एकदा पुर्वा गोखले आणि सुबोध भावे झी मराठीवर पुन्हा एकदा झळकणार आहेत. आता समर ही एक्स गर्लफ्रेन्डमुळे समर स्वानंदीच्या नात्यात काय नवीन वळण येणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

Published On: May 02, 2026 | 02:05 PM

