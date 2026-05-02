Nasrapur crime News: खटला ‘फास्ट ट्रॅक’वर चालवणार! पोलीस अधीक्षक संदीप गील यांची नसरापूरकरांना ग्वाही

नसरापूर गावात चिमुरडीवर अत्याचारप्रकरणात नराधम आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबळे याला अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने आरोपीला पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
Nasrapur Crime News: चिमुरडीवरील अत्याचारानंतर भोर तालुक्यात जनक्षोभ; पुणे-सातारा महामार्ग रोखला
भीमराव कांबळे हा शेतमजूर असून, मिळेल ते कामे करतो. नसरापूर गावात देखील तो कामानिमित्त आलेला होता. तो मिळेल तो कामे करत भोरमधील वेगवेगळ्या गावात फिरत असतो. मात्र, त्याने शुक्रवारी घृणास्पदप्रकार केला. दरम्यान, कांबळे याच्यावर यापुर्वीचेही दोन विनयभंगाचे गुन्हे दाखल आहेत. एक गुन्हा हा १९९८ चा तर दुसरा गुन्हा २०१५ मधील असल्याचे समोर आले आहे. या दोन्ही गुन्ह्यात त्याला दोषमुक्त करण्यात आले आहे हे विशेष!
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी याप्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याचे रात्रीत मेडिकल केले. शनिवारी त्याला न्यायालयात हजर केले. दरम्यान, त्याने नेमके चिमुरडीला कसे मारले हे मात्र समजू शकलेले नाही. त्यासंदंर्भात पोलिस तपास करत असून, सीसीटीव्हीत आरोपी चिमुरडीला सोबत घेऊन गोठ्यात शिरताना दिसून आला आहे. मुलगी आजीच्या घराजवळ खेळत होती. तेथून गोठा जवळपास अर्धा किलोमिटर आहे. त्यामुळे त्याने नेमके कशाचे आमिष दाखवून मुलीला त्याने इथपर्यंत आणले, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
पुण्यातील रहिवशी असलेली चिमुरडी आजीकडे नसरापूर येथे सुट्टीसाठी आली होती. पण, खेळताना ती बेपत्ता झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नातेवाईक व नागरिकांनी शोध घेतला. पण, ती सापडत नसतानाच पोलिसांना दुपारी सव्वा पाचच्या सुमारास याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी परिसरातील खासगी सीसीटीव्ही तपासले असता, आरोपी चिमुकलीला घेऊन जाताना स्पष्टपणे दिसून आला. दरम्यान, याघटनेची माहिती वाऱ्यासारखी पसरली आणि भोर तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली. ग्रामस्थ अचानक एकत्र जमा झाले तीव्र संतापाची लाट पसरली. आणि ग्रामस्थ पुणे-सातारा महामार्गावर जमा झाले. त्यांनी रास्ता रोको करत आंदोलन सुरू केले. जवळपास दोन ते अडीच तास रस्ता अडवून धरल्यानंतर महामार्ग जाम झाला होता. घोषणाबाजी करत नागरिकांनी आरोपीला फाशी द्या, त्याला आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणी केली.