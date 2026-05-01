  • Ipl 2026 Shubman Gill Took Dig At Virat Kohli And Rcb After Gt Win On Instagram

IPL 2026: शुभमनने 9 शब्दात दिले सोशल मीडियावर विराटला उत्तर, लोक म्हणाले, ‘याला म्हणतात Attitude’

आयपीएल २०२६ च्या ४२ व्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने आरसीबीवर विजय मिळवला. सामन्यानंतर, शुभमन गिलने एका इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे विराट कोहली आणि आरसीबीवर टीका केली असल्याचे समोर आले आहे

Updated On: May 01, 2026 | 02:42 PM
शुभमन गिलची पोस्ट चर्चेत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

सध्या IPL 2026 खूपच गाजतंय आणि बलवान आरसीबीला कालच्या सामन्यात शुभमन गिलच्या टीमने तारे दाखवले. मात्र शुभमनची विकेट गेल्यानंतर विराटचं अशा पद्धतीने सेलिब्रेशन करणं कोणालाच आवडलं नाही. सामना जिंकल्यानंतर आता शुभमन गिलची इंस्टाग्राम पोस्ट सध्या चर्चेत आहेत. 

चेन्नई सुपर किंग्सवरील विजयानंतर, गिलने पिवळी शिट्टी हातात धरलेला एक फोटो पोस्ट केला. या मोसमातील ४२ व्या सामन्यात संघाने आता आरसीबीवर विजय मिळवला आहे. यानंतर, शुभमन गिलने विराट कोहलीसोबत आरसीबीवर टोला लगावला. सामन्यानंतर गिलने आपल्या इंस्टाग्रामवर पाच फोटो पोस्ट केले. यापैकी एका फोटोमध्ये विराट कोहली गिलकडे रागाने पाहत आहे.

नक्की काय म्हणाला शुभमन 

 

आरसीबीचे अधिकृत ब्रीदवाक्य ‘प्ले बोल्ड’ (Play Bold) आहे. शुभमन गिलने आपल्या कॅप्शनमध्ये याचाच वापर केला आहे. असे मानले जाते की, त्याने आरसीबीला चिडवण्यासाठी याचा वापर केला. त्याने लिहिले, “प्ले होल्ड जेसन होल्डर. आज रात्री संघाकडून बोल्ड कामगिरी.” शुभमन गिलने यापूर्वीही अशाच प्रकारची कॅप्शन्स लिहिली आहेत. २०२३ च्या मोसमात गुजरातने कोलकाता नाईट रायडर्सला हरवले होते. यानंतर, शुभमन गिलने फोटोला ‘डे रायडर्स’ (Day Riders) असे कॅप्शन दिले होते.

GT Vs RCB Live: गुजरातने काढला पराभवाचा वचपा; 'टायटन्स'ने आरसीबीला केले चारीमुंड्या चीत

सामन्यादरम्यान अनेकदा शाब्दिक चकमक झाली

 

अहमदाबादमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यादरम्यान शुभमन गिल आणि विराट कोहली यांच्यात एक विनोदी शाब्दिक चकमक झाली होती. विराट कोहलीने शुभमन गिलचा झेल घेतला. त्यानंतर, त्याने आधी गिलकडे रागाने पाहिले आणि मग आक्रमकपणे जल्लोष केला. याआधी, गिल फलंदाजी करत असताना, विराटने त्याला चिथावणी देण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या षटकानंतर, विराट गिलकडे गेला आणि त्याच्याशी बोलला, तेव्हा गिलच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य होते. गिल डगआऊटमध्ये असतानाही, त्याने आणि विराटने एकमेकांशी सौहार्दपूर्ण संवाद साधला.

सामन्यानंतर, विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांनी एकमेकांना मिठी मारली. गिल हा कसोटी आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार आहे. विराट कोहली क्रिकेटचा बादशाह आहे, तर चाहत्यांनी गिलला राजकुमाराचा दर्जा दिला आहे. विराट आणि गिल यांच्यात खरं तर खूप मैत्री आहे पण दोघेही विरूद्ध संघात खेळत असल्यामुळे आपल्या संघासाठी खेळताना दोघेही आक्रमक होताना दिसतात. 

पहा चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया 

GT Vs RCB Live: गुजरातचा 'टायटॅनिक' बुडणार की बंगळुरूचा विजयरथ रोखला जाणार? पहा Playing 11

Published On: May 01, 2026 | 02:42 PM

