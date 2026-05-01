700 गाड्या, लाउड स्पीकर अन् डान्सर्सना डान्स… नातवाने अनोख्या थाटात पार पाडले आज्जीचे अंतिम संस्कार; शवयात्रेचा Video Viral

Funeral Video : लग्नाच्या वरातीलाही लाजवेल अशी अंत्ययात्रा... ! बिहारमध्ये नातवाने आज्जीला आनंदाने जगाचा निरोप घेता यावा यासाठी एका भव्य अंत्ययात्रेचेआयोजन केले. यात डान्सर्सही आमंत्रित करण्यात आलं होतं.

Updated On: May 01, 2026 | 02:31 PM
700 गाड्या, लाउड स्पीकर अन् डान्सर्सना डान्स... नातवाने अनोख्या थाटात पार पाडले आज्जीचे अंतिम संस्कार; शवयात्रेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • पारंपरिक प्रथांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या पद्धतीने कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला
  • मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक आणि भव्य व्यवस्था पाहायला मिळाली
  • या अनोख्या प्रकारामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली
आपल्या प्रिय व्यक्तीचे निधन झाले की निश्चितच मित्रमंडळींना, कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना व्यक्तीच्या जाण्याचे दु:ख होते. व्यक्तीला शेवटचा निरोप देण्यासाठी हिंदू धर्मानुसार अंतिम संस्काराचा कार्यक्रम ठेवला जातो. यात जिवलक लोक मृत व्यक्तीचे दर्शन घेतात आणि एक शेवटचा निरोप म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यावेळी सर्वत्र दु:खाचे वातावरण असते. पण अलिकडे बिहारमधील एक अंतिम यात्रेचा व्हिडिओ जास्तीच चर्चेत ठरला आहे. यात नातवाने आज्जीच्या अंतिम सोहळ्यासाठी असा शाही थाट ठेवला की पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. एखाद्या लग्नाप्रमाणे अंतिम यात्रेचा हा थाट पाहून लोक गोंधळली आणि व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच शेअर करण्यात आला. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे प्रकरण?

बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातून ही घटना समोर आली आहे, जिथे एका वृद्ध महिलेच्या पारंपरिक शोकयात्रेऐवजी तिची अंत्ययात्रा जोशात काढण्यात आली. शाहपूर ब्लॉकच्या दिलामपूर गावातील या अंत्ययात्रेत शेकडो वाहने, डीजे, बँड आणि १०० हून अधिक ड्रोनचा समावेश होता, ज्यामुळे मोठी गर्दी जमली. शहापूर नगर पंचायत क्षेत्रातील दिलमपूर येथील रहिवासी डॉ. जनार्दन पांडे यांच्या निधनानंतर, कौशल्या देवी यांच्या कुटुंबीयांनी पारंपरिक शोक करण्याऐवजी त्यांच्या दीर्घ आणि सुखी आयुष्याचा उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबीयांचा असा विश्वास होता की, त्यांनी आपले आयुष्य सन्मानाने आणि समाधानाने जगले, त्यामुळे त्यांचा निरोप समारंभ ‘विजय मिरवणूक’ म्हणून साजरा केला पाहिजे.

 

या अनोख्या अंत्ययात्रेत सुमारे ७०० आलिशान वाहनांचा ताफा सामील होता. संपूर्ण कार्यक्रमाचे चित्रीकरण करण्यासाठी १०० हून अधिक ड्रोन तैनात करण्यात आले होते. दोन डझनांहून अधिक व्हिडिओग्राफर आणि १५ हून अधिक बँड पार्ट्यादेखील उपस्थित होत्या, ज्यामुळे ही अंत्ययात्रा एका भव्य कार्यक्रमासारखी दिसत होती. इतकेच काय तर यात डीजे, डान्सर्स या सर्वांचाच समावेश करण्यात आला होता. या अनोख्या अंत्ययात्रेचा व्हिडिओ @samar_singh_rathor नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “असं वाटतंय की संपूर्ण कुटुंब अनेक वर्षांपासून त्याच्या मृत्यूची वाट पाहत होतं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ओम शांती” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “बिहार आहे इथे काहीही होऊ शकतं”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

 

Published On: May 01, 2026 | 02:30 PM

