700 गाड्या, लाउड स्पीकर अन् डान्सर्सना डान्स... नातवाने अनोख्या थाटात पार पाडले आज्जीचे अंतिम संस्कार; शवयात्रेचा Video Viral

शेवटी बाप तो! मुलाला वाचवण्यासाठी वडिलांनी रेल्वे रुळावर मारली उडी, ट्रेनचे 8 डबे अंगावरुन गेले; थरारक Video Viral
काय आहे प्रकरण?
बिहारच्या भोजपूर जिल्ह्यातून ही घटना समोर आली आहे, जिथे एका वृद्ध महिलेच्या पारंपरिक शोकयात्रेऐवजी तिची अंत्ययात्रा जोशात काढण्यात आली. शाहपूर ब्लॉकच्या दिलामपूर गावातील या अंत्ययात्रेत शेकडो वाहने, डीजे, बँड आणि १०० हून अधिक ड्रोनचा समावेश होता, ज्यामुळे मोठी गर्दी जमली. शहापूर नगर पंचायत क्षेत्रातील दिलमपूर येथील रहिवासी डॉ. जनार्दन पांडे यांच्या निधनानंतर, कौशल्या देवी यांच्या कुटुंबीयांनी पारंपरिक शोक करण्याऐवजी त्यांच्या दीर्घ आणि सुखी आयुष्याचा उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबीयांचा असा विश्वास होता की, त्यांनी आपले आयुष्य सन्मानाने आणि समाधानाने जगले, त्यामुळे त्यांचा निरोप समारंभ ‘विजय मिरवणूक’ म्हणून साजरा केला पाहिजे.
या अनोख्या अंत्ययात्रेत सुमारे ७०० आलिशान वाहनांचा ताफा सामील होता. संपूर्ण कार्यक्रमाचे चित्रीकरण करण्यासाठी १०० हून अधिक ड्रोन तैनात करण्यात आले होते. दोन डझनांहून अधिक व्हिडिओग्राफर आणि १५ हून अधिक बँड पार्ट्यादेखील उपस्थित होत्या, ज्यामुळे ही अंत्ययात्रा एका भव्य कार्यक्रमासारखी दिसत होती. इतकेच काय तर यात डीजे, डान्सर्स या सर्वांचाच समावेश करण्यात आला होता. या अनोख्या अंत्ययात्रेचा व्हिडिओ @samar_singh_rathor नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. अनेक यूजर्सने व्हिडिओवर कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “असं वाटतंय की संपूर्ण कुटुंब अनेक वर्षांपासून त्याच्या मृत्यूची वाट पाहत होतं” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ओम शांती” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “बिहार आहे इथे काहीही होऊ शकतं”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.