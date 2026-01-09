Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • The Song Divas Tujhe He Phulayche From The Marathi Film Aag Aag Sunbai Kay Mhanta Sasubai Has Been Released

‘जुनी गाणी, नवे सूर…’ ‘अगं अगं सूनबाई!’चा खास संगीतप्रयोग, ‘दिवस तुझे हे फुलायचे’ गाणे प्रेक्षकांच्या भेटीला!

सध्या मराठी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. आणि आता अशातच आगामी चित्रपट ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 03:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘अगं अगं सूनबाई!’ चित्रपटामधील नवीन गाणं प्रदर्शित
  • चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित ?
  • सासू सुनेची गमतेशीर गोष्ट
 

मराठी संगीतप्रेमींना नेहमीच जुन्या, अजरामर गीतांची भुरळ पडलेली असते. काळ बदलतो, पिढ्या बदलतात, मात्र काही गाणी मात्र आपल्या भावनांशी कायमची नाळ जोडून ठेवतात. अशाच अजरामर गीतांना आजच्या काळात, आधुनिक मांडणीत तरीही मूळ आत्मा जपून, नव्या पद्धतीने प्रेक्षकांसमोर सादर करण्याचा एक वेगळाच प्रयोग ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. या चित्रपटात चार गाजलेली, जुन्या काळातील लोकप्रिय गाणी नव्या रूपात पाहायला मिळणार आहेत. त्यातील पहिले गाणे ‘दिवस तुझे हे फुलायचे’ प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे. कोणत्याही गाण्याच्या मूळ सौंदर्याला किंवा भावनेला धक्का न लावता, त्याच भावनेचा सन्मान राखत हे गाणं पडद्यावर आले आहे. त्यामुळे संगीतप्रेमींसाठी हा अनुभव खास आणि वेगळा ठरणार आहे.

”एक ह्रदयस्पर्शी..”, दशावतारची ऑस्करसाठी निवड झाल्यानंतर सोनाली बेंद्रेची खास पोस्ट, म्हणाली…

‘दिवस तुझे हे फुलायचे’ या गाण्याचे मूळ संगीत हे ज्येष्ठ संगीतकार यशवंत देव यांचे आहे. हे गाणे आधीच प्रेक्षकांच्या मनात घर करून बसलेले एक अजरामर गीत असून, त्याच्या मूळ सौंदर्याला आणि भावनांना कुठेही धक्का न लावता, आजच्या काळात आणि चित्रपटाच्या कथानकानुसार अतिशय संवेदनशीलतेने सादर करण्यात आले आहे. या गाण्याला बॉलीवूडचे सुप्रसिद्ध गायक कुणाल गांजावाला यांचा सुंदर आवाज लाभला असून या गाण्याच्या माध्यमातून बऱ्याच काळानंतर कुणाल गांजावाला यांनी मराठीत पुनरागमन केले आहे. त्यांचा आवाज या गीताला वेगळीच भावनिक छटा देतो. सूरज धीरज यांच्या संगीतामुळे हे गाणं अधिकच भावपूर्ण झालं असून गीताचे शब्द मंगेश पाडगावकर यांचे आहेत.

 

आई होण्याच्या प्रवासातील आनंद, उत्सुकता आणि हळवे भाव या गाण्यात अतिशय सुंदरपणे मांडण्यात आले आहेत. सुनेच्या गरोदरपणात तिची काळजी घेणे, लाड करणे आणि तिच्यासाठी खास गोष्टी करणे या प्रसंगांतून सासू-सुनेचे नाते अधिक प्रेमळ आणि हळवे झालेले पाहायला मिळते. या आनंदाच्या बातमीमुळे कुटुंबात निर्माण होणारे गोड क्षण, हसू-आनंद आणि भावनांची गुंफण या गाण्यात प्रभावीपणे दिसून येते. यात सासू-सुनेच्या नात्यातील आपुलकी, आधार आणि निखळ प्रेमाचे क्षण पाहायला मिळतात, जे प्रेक्षकांना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्याशी सहज जोडून घेतात. भावनांनी नटलेली दृश्यं, हळवे शब्द आणि सुरेल संगीत यामुळे हे गाणे चित्रपटातील एक महत्त्वाचा भावनिक टप्पा ठरते.

रक्ताने माखलेला चेहरा, अंगभर टॅटू अन्…, शाहिद कपूरचा धडकी भरवणारा ‘ओ रोमियो’ लूक प्रदर्शित

दिग्दर्शक केदार शिंदे या चित्रपटाबद्दल म्हणाले, “मराठी सिनेसृष्टीत आपल्याकडे अफाट सुंदर, अजरामर गाण्यांचा ठेवा आहे. ही गाणी फक्त ऐकण्यापुरती मर्यादित न ठेवता, ती आजच्या प्रेक्षकांपर्यंत नव्या पद्धतीने पोहोचवावी, ही कल्पना मनात होती. जुन्या गाण्यांचा आत्मा, त्यांची भावना आणि ओळख जपणं आमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं होतं. त्यामुळे कोणताही बदल करताना ‘नवं’ करण्याच्या नादात ‘मूळ’ हरवू नये, याची आम्ही खास काळजी घेतली आहे. या गाण्याबद्दल बोलायचे तर सासू-सुनेच्या नात्यातील प्रेम, काळजी आणि आई होण्याच्या प्रवासातील हळवे क्षण दाखवण्यासाठी यापेक्षा सुंदर गाणं असूच शकत नव्हतं. म्हणूनच या प्रसंगासाठी हेच गाणं निवडलं.”

झी स्टुडिओज आणि सनफ्लॉवर स्टुडियोज निर्मित ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केदार शिंदे यांनी केले असून सना शिंदे आणि उमेश कुमार बन्सल यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. चित्रपटाची कथा आणि संवाद वैशाली नाईक आणि ओमकार मंगेश दत्त यांचे असून पटकथा वैशाली नाईक यांची आहे. छायाचित्रण आणि संकलनाची जबाबदारी मयूर हरदास यांनी सांभाळली आहे. हा चित्रपट १६ जानेवारीपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

Web Title: The song divas tujhe he phulayche from the marathi film aag aag sunbai kay mhanta sasubai has been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले
1

Ahilyanagar News: शेवगाव तालुक्यातील ‘या’ गावात दरोडेखोरांची दहशत! चक्क महिलेचे कानच तोडले

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया
2

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी
3

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!
4

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM
UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

Jan 17, 2026 | 09:07 PM
काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

काय सांगता! चक्क Tesla Cars वर मिळतंय डिस्काउंट, कोणता मॉडेल झाला स्वस्त? जाणून घ्या

Jan 17, 2026 | 09:06 PM
ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

ग्रॅज्युएशन पूर्ण केलेल्या तरुण-तरुणींसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रने आणली भरती! 600 जागांना येईल भरण्यात

Jan 17, 2026 | 09:05 PM
IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

IND vs NZ 3rd ODI: इंदूरमध्ये पुन्हा येणार शुभमन गिलचं वादळ? ‘हे’ आकडे पाहून न्यूझीलंडच्या गोटात घबराट!

Jan 17, 2026 | 08:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM