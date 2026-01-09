Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

”एक ह्रदयस्पर्शी..”, दशावतारची ऑस्करसाठी निवड झाल्यानंतर सोनाली बेंद्रेची खास पोस्ट, म्हणाली…

दशावतार चित्रपटाची ऑस्करसाठी निवड झाल्यानंतर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य - इंस्टाग्राम)

2025 मध्ये सर्वाधिक कमाई मराठी चित्रपट म्हणजे प्रभावळकरांचा दशावतार. दिलीप प्रभावळकर यांची मुख्य भूमिका असलेल्या दशावतार चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर रेकॉर्डब्रेक कमाई केली होती. कोकणाची पंरपरा दाखवत महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य करणार दशावतार प्रेक्षकांना भावला. आता दशावतार चित्रपट ऑस्कर गाजवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. याचित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेल्या बाबुली मिस्त्रीच्या भूमिकेचं सर्वत्र भरभरून कौतुक करण्यात आले होते.त्यामुळे केवळ चित्रपटसृष्टीतच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सिनेरसिकांचा उर अभिमानाने भरून आला आहे. यातच आता बॉलिवूड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट लिहिली आहे.पोस्ट लिहून आनंद व्यक्त करत दिग्दर्शक सुबोध खानोलकरचं कौतुकही केलं आहे.

98 व्या ऑस्कर पुरस्कारांच्या मुख्य स्पर्धेत या चित्रपटाची अधिकृत निवड झाली आहे. दशावतार चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर यांनी सोशल मीडियावरून ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली आहे. जगभरातील हजारो चित्रपटांतून निवडलेल्या गेलेल्या 150 चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवणारा हा एकमेव मराठी चित्रपट ठरला आहे.या चित्रपटाबद्दल अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने तिच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर स्टोरी शेअर केली असून लिहिलं, हा मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि खास असा क्षण आहे. आपल्या संस्कृतीशी घट्ट नातं सांगणारी आणि दिलीप प्रभावळकरजींनी अत्यंत मनापासून आणि संवेदनशीलतेने साकारलेली भूमिका असलेला हा चित्रपट आता जागतिक स्तरावर आपले स्थान निर्माण करत आहे. अशा आशयघन कथा पाहिल्या जाणे अत्यावश्यक आहे आणि त्यांनी योग्य ते कौतुक मिळायलाच हवे. तुम्ही अद्याप हा चित्रपट पाहिला नसेल, तर तो आवर्जून बघा. आपली कला, परंपरा आणि प्रतिभेची सुंदर आठवण करून देणारी ही एक ह्दयस्पर्शी गोष्ट आहे.”

‘बिग बॉस’ फेम Prince Narula ला झाली अटक? काय आहे Viral Video मागील सत्य?

पुढे सोनाली बेद्रेंने खानोलकर यांना शुभेच्छा देत म्हटलंय, दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि संपूर्ण टीमचं खूप खूप अभिनंदन. ऑस्करच्या स्पर्धेत स्थान मिळवणं हा एक अत्यंत अभिमानास्पद क्षण आहे.” अशी पोस्ट करत अभिनेत्रीने तिच्या भावना व्यक्त केल्या आहे.

”सर्व पुरुषांना तुरुंगात टाकले पाहिजे का?” अभिनेत्रीच्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ; पुरुषांची भटक्या कुत्र्यांशी तुलना

दशावतार चित्रपटाचे बजेट ४ कोटी इतके होते. परंतु चित्रपटाने रिलीजच्या पहिल्या दिवशीच बजेट वसूल करून आपली पकड मिळवली. चित्रपटाने भारतात २३ कोटींहून अधिक कमाई केली तर सिनेमाचं वर्ल्ड वाईल्ड कलेक्शन हे २८ कोटींहून अधिक आहे. तसेच हा २०२५ मधील जास्त कमाई करणारा मराठी चित्रपट ठरला आहे.

Published On: Jan 09, 2026 | 02:01 PM

