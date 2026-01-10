Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • National Award Winner Allu Arjuns Emotional Post Shares Special Birthday Wishes For His Father

पॅन-इंडिया आयकॉन अल्लू अर्जुनची भावनिक पोस्ट; वडिलांना दिल्या वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा

नॅशनल अवॉर्ड विजेता अल्लू अर्जुनने त्याचे वडील आणि प्रसिद्ध निर्माते अल्लू अरविंद यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक भावनिक पोस्ट शेअर केली,

Updated On: Jan 10, 2026 | 05:37 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

नॅशनल अवॉर्ड विजेते अल्लू अर्जुन हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक आहे. त्याच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि दमदार ऑन-स्क्रीन उपस्थितीमुळे तो देशभरातील प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. खऱ्या अर्थाने पॅन-इंडिया आयकॉन म्हणून त्याला प्रत्येक वयोगटातील प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रेम, सन्मान आणि कौतुक मिळत आहे.

लार्जर-दॅन-लाईफ स्टारडम असतानाच अल्लू अर्जुन हा एक कुटुंबवत्सल व्यक्तिमत्त्व देखील आहे. कुटुंबासोबत घालवलेले क्षण तो नेहमीच खास मानतो. याचा सुंदर प्रत्यय नुकताच आला, जेव्हा त्याने आपल्या वडिलांना आणि ज्येष्ठ निर्माते अल्लू अरविंद यांच्या वाढदिवसानिमित्त एक अतिशय भावूक संदेश शेअर केला.

सोशल मीडियावर वडिलांसोबतचा एक प्रेमळ फोटो शेअर करत अल्लू अर्जुन याने लिहिले,“हॅप्पी बर्थडे, डॅड. माझ्या आयुष्यात देवाच्या सर्वात जवळ कोणी असेल, तर ते तुम्ही आहात. तुम्ही नेहमी आनंदी आणि निरोगी आयुष्य जगो.

याशिवाय, अल्लू अर्जुन याने जागतिक बॉक्स ऑफिसवर १८०० कोटी रुपयांचा लाइफटाइम कलेक्शनचा टप्पा गाठत कलेक्शन चार्टवर आपले वर्चस्व कायम राखले आहे, जो आतापर्यंतचा एक ऐतिहासिक विक्रम मानला जात आहे. या ब्लॉकबस्टर यशाच्या जवळ कोणती फिल्म पोहोचू शकेल का, हे पाहणे नक्कीच उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline)

O Romeo Teaser: हातात गजरा, कानात बाळी; मासी-क्लासी लूकमध्ये दिसला रोमियो, टीझर बघून विसरून जाल कबीर सिंग

दरम्यान, अल्लू अर्जुन याच्या आगामी प्रोजेक्टकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. आयकॉन स्टार पुढे जो काही मोठ्या पडद्यावर घेऊन येतील, ते भव्य, दमदार आणि ऐतिहासिकच असणार आहे.

अल्लू अर्जुन नेहमीच आपल्या चाहत्यांसाठी काहीतरी वेगळं आणि मोठं घेऊन येतो. त्यामुळे “Experience the Extraordinary” हा फक्त एक डायलॉग नसून, त्याच्या पुढील प्रवासाचा संकेत असण्याची शक्यता अधिक आहे. भव्य स्केल, नवे प्रयोग, दमदार कथा आणि त्याची खास स्टाईल हे सगळं एकत्र आलं, तर प्रेक्षकांसाठी तो अनुभव खरंच ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी’ ठरेल. आता अल्लू अर्जुन नेमकं काय घेऊन येणार, याची अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे चाहत्यांची उत्सुक नजर लागून आहे. मात्र एक गोष्ट नक्की आयकॉन स्टारचा पुढचा प्रोजेक्ट मोठ्या पडद्यावर आला, तर तो भव्य, दमदार आणि चर्चेत राहणारा असणार, यात शंका नाही.

Bigg Boss Marathi 6 : 11 जानेवारीला घराघरात शिरणार महाराष्ट्राचं तुफान! ग्रँड प्रीमियरचा रंगतदार सोहळा रंगणार

Web Title: National award winner allu arjuns emotional post shares special birthday wishes for his father

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 05:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
1

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो
2

Bigg Boss Marathi 6 : राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
3

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”
4

Bigg Boss Marathi 6: ”आम्ही ‘लिव्ह इन’मध्ये राहतो…”, राधा पाटीलचा बॉयफ्रेंडबद्दल खुलासा, म्हणाली, ”2 BHK घरात, आमचा बेडरूम”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू 

Jan 21, 2026 | 05:34 PM
पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

Jan 21, 2026 | 05:33 PM
BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता; काय आहे नेमका पेच?

Jan 21, 2026 | 05:32 PM
Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Why Greenland is important: बर्फाने झाकला तरीही जमिनीखाली अरबोंचा खजिना; ग्रीनलँडवर अमेरिकेची का आहे वाकडी नजर?

Jan 21, 2026 | 05:31 PM
Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Honda वाहनधारकांनो लक्ष द्या! कंपनीच्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी! जारी झाला रिकॉल

Jan 21, 2026 | 05:22 PM
‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

‘सर्वांसाठी न्याय, जलद न्याय! नवीन फौजदारी कायद्याअंतर्गत….; CM देवेंद्र फडणवीसांचा पुढाकार

Jan 21, 2026 | 05:22 PM
RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

RBI Banking Rules: आरबीआयचा कडक इशारा! विश्वास टिकवायचा असेल तर प्रशासनात शिस्त हवी

Jan 21, 2026 | 05:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM