वृषकर्मा इव्हेंटमध्ये नागा चैतन्यसोबत घडली ‘ही’ घटना, व्हिडिओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांनी समंथाशी जोडला संबंध

दक्षिण भारतीय अभिनेता नागा चैतन्य त्याच्या आगामी “वृषकर्मा” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. गुरुवारी या चित्रपटाचा प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पत्रकारांशी संवाद साधण्यापूर्वीच अभिनेत्याचा एक छोटासा अपघात झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये, पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वी नागा चैतन्य त्याच्या खुर्चीजवळ आला. तो खुर्चीवर बसला आणि नंतर ती उलटून जमिनीवर पडला. अभिनेता खुर्चीवरून पडताच अनेक लोक त्याच्या मदतीला धावले. पण तो कोणत्याही मदतीशिवाय उठला. तो हसला आणि घटनेकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर कार्यक्रम सुरू झाला.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओवर अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट केल्या आहेत. अनेक युजर्सनी या घटनेचा संबंध सामंथा रुथ प्रभूशी जोडला आहे. एका युजरने लिहिले, “हा समंथा सोडून जाण्याचा परिणाम आहे.” दुसऱ्या युजरने लिहिले, “समंथाचा आत्मा.” तिसऱ्या युजरने लिहिले, “समंथा कोपऱ्यात रडत आहे.” दुसऱ्या युजरने लिहिले, “तो बिचारा माणूस कदाचित सामंथाबद्दल विचार करत होता.”
२०१७ मध्ये तिच्याशी लग्न करण्यापूर्वी नागा चैतन्यने समंथा रूथ प्रभूला अनेक वर्षे डेट केले.चार वर्षांनी २०२१ मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.
नागा चैतन्यच्या आगामी “वृषकर्मा” या चित्रपटाचा पहिला लूक गुरुवारी प्रदर्शित झाला. कार्तिक वर्मा दांडू दिग्दर्शित या चित्रपटात पौराणिक कथा, अलौकिक भयपट आणि अॅक्शन यांचे मिश्रण आहे. बीव्हीएसएन प्रसाद यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे आणि सुकुमार यांनी लिहिले आहे. यात ब्रह्माजी, जरीना वहाब आणि जयराम यांच्याही भूमिका आहेत.
