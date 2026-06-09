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NCP foundation day postponed: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन एक दिवस पुढे ढकलला; काय आहे नेमकं कारण?

Updated On: Jun 09, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

यंदाचा वर्धापन दिन अनेक राजकीय घडामोडींमुळे विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. पक्षातील अंतर्गत बदल, विलिनीकरणाच्या चर्चांपासून ते विविध राजकीय वादांपर्यंत अनेक मुद्द्यांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस गेल्या काही महिन्यांत चर्चेत राहिली आहे.

Ajit Pawar NCP foundation day postponed 2026, NCP, Suni Tatkare

NCP foundation day postponed: राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन एक दिवस पुढे ढकलला; काय आहे नेमकं कारण?

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विस्तार
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिला वर्धापन पुढे ढकलला
  • 10 जूनला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) महत्त्वाची बैठक
  • दादांच्या निधनानंतर पहिलाच वर्धापन दिन
 

Ajit Pawar NCP Anniversary: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातून एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पहिला वर्धापन दिन येत्या १० जूनला होणार होता. दोन्ही राष्ट्रवादींचे वर्धापन दिन मुंभईत होणार असल्याचीही माहिती समोर आली होती. पण अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा वर्धापन दिन एक दिवस पुढे ढकलण्यात आल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादीचा यंदा २७ वा वर्धापन दिन मुंबईतील षण्मुखानंद हॉलमध्ये ११ जूनला साजरा करण्यात येणार आहे.

दिल्लीत होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (NDA) महत्त्वाच्या बैठकीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना 10 जून 1999 रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी केली होती. त्यानिमित्त दरवर्षी पक्षाचा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र यंदा त्याच दिवशी दिल्लीत NDA ची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला आघाडीतील सर्व प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे.

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राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar), ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल (Praful Patel) आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे (Sunil Tatkare) हे बैठकीसाठी दिल्लीला जाणार आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम 11 जून रोजी आयोजित करण्यात आला आहे.

“ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची असल्याने आदरणीय वहिनी आणि मला उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वर्धापन दिन 10 जूनऐवजी 11 जून रोजी त्याच ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे,” असे तटकरे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, “दादांच्या निधनानंतर आम्ही प्रथमच वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. वहिनींनी अत्यंत धैर्याने पक्षाची धुरा सांभाळण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून त्यांचे काम सुरू आहे,” असे ते म्हणाले.
यंदाचा वर्धापन दिन ‘दादांना समर्पण, संघर्ष आणि संकल्प’ या संकल्पनेवर आधारित असणार असून, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी तो प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वासही तटकरे यांनी व्यक्त केला.

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दरम्यान, यंदाचा वर्धापन दिन अनेक राजकीय घडामोडींमुळे विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. पक्षातील अंतर्गत बदल, विलिनीकरणाच्या चर्चांपासून ते विविध राजकीय वादांपर्यंत अनेक मुद्द्यांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस गेल्या काही महिन्यांत चर्चेत राहिली आहे. त्यामुळे वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात पक्षाची पुढील राजकीय दिशा आणि नेतृत्वाची भूमिका याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली होती. पण या 10 जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात दिल्लीत एनडीए घटक पक्षांची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. उद्या होणाऱ्या एनडीएच्या राष्ट्रीय बैठकीला देशभरातील सर्व प्रमुख घटक पक्ष, त्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि खासदार उपस्थित राहणार आहेत. महायुती आणि एनडीएचा एक भाग म्हणून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे 10 जून रोजी दिल्लीतील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.

 

 

Web Title: Ajit pawar ncp foundation day postponed 2026

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Published On: Jun 09, 2026 | 10:28 AM

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