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Dharmendra Pradhan: पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर

Updated On: Jul 23, 2026 | 11:55 AM IST
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सारांश

NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी जंतर-मंतरवर जोर धरत असतानाच त्यांच्या विद्यार्थी जीवनातील एक जुनी घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. सुमारे 29 वर्षांपूर्वी पेपरफुटीविरोधी आंदोलनात त्यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून सहभाग घेतला होता.

पेपर लीक, लाठीमार अन् फ्रॅक्चर; पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर

पेपर लीक, लाठीमार अन् फ्रॅक्चर; पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान; 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर

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विस्तार
  • पेपरफुटीवरून सध्या टीकेचे धनी असलेले धर्मेंद्र प्रधान
  • 29 वर्षांपूर्वी याच मुद्द्यावर उतरले होते रस्त्यावर
  • नेमकं काय घडलं होतं?
Dharmendra Pradhan News Marathi: NEET-UG पेपरफुटी प्रकरणावरून देशभरात खळबळ उडाली आहे. पेपरफुटी प्रकरणावरून सर्वत्र आंदोलने होत असून, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र झाली आहे. दरम्यान, सुमारे तीन दशके जुने एक प्रकरण सोशल मीडियावर पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. ही घटना १९९७ सालची आहे, जेव्हा धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थी नेता म्हणून पेपरफुटीच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते आणि त्यांना पोलिसांनी मारहाणही केली होती. नेमकं काय घडलं होत? जाणून घेऊया सविस्तर बातमी…

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१९९७ मध्ये काय घडले होते?

मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९७ मध्ये, जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात आपले बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत होते, तेव्हा ओडिशामध्ये प्रश्नपत्रिका फुटीचे प्रकरण समोर आले. त्यावेळी प्रधान हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (एबीव्हीपी) तरुण चेहरा होते. धर्मेंद्र प्रधान तेव्हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) राष्ट्रीय सचिव होते. त्यांनी ओडिशामधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारविरोधात मोहीम सुरू केली आणि सुमारे १,५०० विद्यार्थ्यांसह राज्य सचिवालयाला घेराव घातला.

पोलिसांचा लाठीचार्ज आणि फ्रॅक्चर्स

असे वृत्त आहे की, या हिंसक आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, ज्यात धर्मेंद्र प्रधान गंभीर जखमी झाले आणि त्यांच्या हातांना अनेक ठिकाणी फ्रॅक्चर्स झाले. मात्र, माघार घेण्याऐवजी त्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले.

सोशल मीडियावर हा वाद का निर्माण झाला?

ही जुनी घटना व्हायरल झाल्यानंतर, सोशल मीडिया दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. एक गट त्यांच्या विद्यार्थीदशेतील संघर्ष, निर्भयता आणि नेतृत्वाची प्रशंसा करत आहे. तर दुसरा गट प्रश्न विचारत आहे की, एकेकाळी पेपरफुटीविरोधात लाठीचार्जला सामोरे गेलेले नेते, शिक्षणमंत्रीपदावर असताना सध्या सुरू असलेली पेपरफुटी रोखण्यात अयशस्वी का ठरत आहेत?

विद्यार्थी राजकारणापासून केंद्रीय मंत्रीपदापर्यंतचा प्रवास

धर्मेंद्र प्रधान यांनी वयाच्या १८ व्या वर्षी उत्कल विद्यापीठात विद्यार्थी राजकारणाला सुरुवात केली. हळूहळू संघटनेत त्यांचे स्थान उंचावले. त्यांनी १९९४ ते १९९७ या काळात दोनदा एबीव्हीपीचे राष्ट्रीय सचिव म्हणून काम पाहिले. या आंदोलनानंतर राज्य राजकारणात त्यांचे स्थान झपाट्याने वाढले. त्यांनी भाजपचा पाठिंबा वाढवला आणि ओडिशामधील भाजपचे कार्यकर्ते मजबूत करण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली असे मानले जाते.

नीट वाद आणि राजीनाम्याची मागणी

२०२१ मध्ये रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासाठी अलीकडचा काळ आव्हानात्मक राहिला आहे. गेल्या आठ वर्षांत देशात ९० हून अधिक पेपरफुटीच्या घटना समोर आल्या आहेत. सध्या, विद्यार्थी, पालक आणि विरोधी पक्षाचे नेते दिल्लीतील जंतर मंतर येथे नीट घोटाळ्याविरोधात जोरदार आंदोलन करत आहेत, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत आणि त्यांना थेट जबाबदार धरत आहेत. तीन दशकांपूर्वी पेपरफुटीविरोधात आवाज उठवणारे धर्मेंद्र प्रधान हे परीक्षेचे मोठे संकट कसे हाताळतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

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Web Title: Dharmendra pradhan paper leak protest history 29 years ago dharmendra pradhan also faced lathicharge against paper leakage

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Published On: Jul 23, 2026 | 11:55 AM

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