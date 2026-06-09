Charu Pandey Success Story : सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या अनेक लोकांसाठी चारू पांडे यांची गोष्ट खूप प्रेरणादायी आहे. त्यांनी अत्यंत लहान वयात हे निश्चित केले होते की त्यांना आपले करिअर सरकारी क्षेत्रात करायचे आहे याच कारणामुळे त्यांनी स्पर्धा परिक्षेची तयारी केली होती.
चारू पांडे यांचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. सुरुवातीला त्यांना अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागला अनेक परीक्षांचे निकाल त्यांच्या बाजूने लागले नाहीत. पण त्यांनी कधीही हार मानली नाही. प्रत्येक अपयशानंतर त्यांनी आपल्या चुका समजून घेतल्या आणि आपली तयारी अधिक उत्तम केली. पुढे हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद बनली.
त्यांच्या सातत्यपूर्ण मेहनतीमुळे त्यांनी यशाची फळे चाखायला मिळू लागली. त्यांनी एका पाठोपाठ एक अनेक सरकारी परीक्षा (Government Exams )उत्तीर्ण करण्यास सुरवात केली. त्यांच्या तयारीची पद्धत अत्यंत शिस्तबद्ध होती. त्या दररोज ठरलेल्या वेळी अभ्यास करायच्या आणि प्रत्येक परीक्षेकडे एक नवीन संधी म्हणून पाहायच्या.
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एका मिडीया रिपोर्टनुसार, त्यांनी SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD, IBPS Clerk, IBPS PO, SBI Clerk आणि SBI PO यांसारख्या परीक्षा उत्तीर्ण केल्या आहेत. एकूण मिळून त्यांनी सरकारी परीक्षांमध्ये यश संपादन केले आहे. इतक्या लहान वयात एवढ्या परीक्षा उत्तीर्ण करणे ही एक मोठी गोष्ट आहे.
चारू पांडे यांच्या यशाचे सर्वात मोठे रहस्य फोकस, वेळेचे नियोजन आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीला असल्याचे सांगतात. त्यांनी एकाच वेळी अनेक परीक्षांची तयारी केली. प्रत्येक परीक्षेला त्यांनी गांभीर्याने घेतले. त्यांचे असे मत आहे की, योग्य दिशेने केलेल्या मेहनतीने कोणतेही कठीण ध्येय साध्य होते.
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सध्या चारू पांडे या चेन्नई येथे CAG (कॅग) विभागात कार्यरत आहेत. त्या तिथे आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण प्रामाणिकपणे आणि मेहनतीने पार पाडत आहेत, त्यांची कार्यशैली आणि शिस्त त्यांना एक जबाबदार आणि यशस्वी अधिकारी बनवते.