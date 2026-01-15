Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी; ‘या’ नेत्याच्या प्रवेशाने मिळाले बळ

महाबळेश्वर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड असली, तरी यावेळी भाजपने दिलेले आव्हान हे कडवे असणार आहे. 'विकासासाठी भाजपशिवाय पर्याय नाही' हा संदेश तळागाळातील मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पक्षाने विशेष रणनीती आखली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 11:11 AM
राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी; 'या' नेत्याच्या प्रवेशाने मिळाले बळ

राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी भाजपची मोर्चेबांधणी; 'या' नेत्याच्या प्रवेशाने मिळाले बळ (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

महाबळेश्वर : महाबळेश्वर तालुक्यातील राजकीय वातावरण सध्या चांगलेच तापू लागले आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, तालुक्यात सध्या वर्चस्व असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला जोरदार धक्का देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने आपली कंबर कसली आहे. तालुक्यातील दोन गट आणि चार गणांमध्ये कमळ फुलवण्यासाठी भाजपच्या गोटात सध्या बैठकांचा धडाका सुरू झाला असून, संभाव्य उमेदवारांची चाचपणी युद्धपातळीवर केली जात आहे.

तालुक्यातील अनुभवी आणि मुत्सद्दी नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे महाबळेश्वरचे माजी नगराध्यक्ष डी. एम. बावळेकर यांच्या भाजप प्रवेशामुळे पक्षाला मोठी ताकद मिळाली आहे. बावळेकर यांनी आपल्या समर्थकांसह भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी आता संपूर्ण तालुक्यात भाजपचे संघटन मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. महाबळेश्वर नगरपालिकेत भाजपचे अस्तित्व निर्माण करणारे नगरसेवक रविंद्र कुंभारदरे यांच्यासह तालुक्यातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आता मैदानात उतरली आहे.

हेदेखील वाचा : BMC Elections 2026 : दुबार मतदार सापडला तर त्याला तिथेच ठोका…! ठाकरे बंधूंनी आदेश दिल्याचे संजय राऊतांची कबुली

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या या रणसंग्रामात भाजपने कार्यकर्त्यांची मोठी फौज उभी केली आहे. यामध्ये बबन उतेकर, अनिल भिलारे, रवींद्र शिंदे, लक्ष्मण चोरगे, लक्ष्मण कदम, जगन्नाथ भिलारे, उषा ओंबळे, शशिकांत मोरे, अनिल गायकवाड, एकनाथ साळवी, राजाराम धामुसने, मंगेश साळेकर, मंगेश नाविलकर, मंगेश घाडगे, राजेंद्र पवार, गजानन फळणे, ओंकार दीक्षित, चिन्मय आगरकर, सनी मोरे आणि तुषार मोरे यांचा समावेश आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra Politics: शरद पवारांना मोठा धक्का! माजी आमदार रमेश कदम यांनी पक्षाला दिली सोडचिठ्ठी

या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गण आणि गटात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. स्थानिक जनतेचा कल, उमेदवाराची जनसंपर्क क्षमता आणि संघटनात्मक बांधणी या निकषांवर उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे.

बदलाचे वारे आणि ‘विकास’ हाच अजेंडा

महाबळेश्वर तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसची पकड असली, तरी यावेळी भाजपने दिलेले आव्हान हे कडवे असणार आहे. ‘विकासासाठी भाजपशिवाय पर्याय नाही’ हा संदेश तळागाळातील मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पक्षाने विशेष रणनीती आखली आहे. या जोरदार तयारीमुळे आगामी निवडणुकांमध्ये महाबळेश्वर तालुक्यात मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

विकासाचा खरा चेहरा हवा

“आम्ही एकही जागा राष्ट्रवादीला एकतर्फी देऊ देणार नाही. ही निवडणूक केवळ लढण्यासाठी नाही, तर जिंकण्यासाठीच लढणार आहोत. तालुक्यातील जनतेला आता विकासाचा खरा चेहरा हवा आहे. निष्क्रिय नेतृत्वाला घरचा रस्ता दाखवून भाजपच्या माध्यमातून परिवर्तनाची लाट आणण्यासाठी जनता सज्ज झाली आहे.”

– डी. एम. बावळेकर, माजी नगराध्यक्ष, महाबळेश्वर.

Web Title: Bjp is strategizing to breach the nationalist partys stronghold

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 11:11 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार
1

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात
2

मोठी बातमी ! इलेक्शन ड्युटीला दांडी पडणार महागात; तब्बल 200 जणांची नोकरी संकटात

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग
3

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…
4

Maharashtra Politics: घटस्फोटानंतर पुन्हा थाटणार संसार? सत्तेसाठी ठाकरे-भाजप एकत्र येणार? वाचा सविस्तर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Amit Shah in Rishikesh : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

Amit Shah in Rishikesh : गझनवी, खिलजी गप्प झाले पण आजही सनातनी ध्वज…; अमित शाहांचा आक्रमक पवित्रा

Jan 22, 2026 | 12:05 PM
SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

SL vs ENG : इंग्लंडने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 11 खेळाडूंची केली घोषणा, हा फलंदाज 2023 नंतर पुन्हा संघात करणार पुनरागमन

Jan 22, 2026 | 11:53 AM
Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

Jan 22, 2026 | 11:49 AM
हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

हर्षवर्धन सपकाळ ‘या’ तारखेला वाराणसी दौऱ्यावर; मणिकर्णिका घाटाची पाहणी करणार

Jan 22, 2026 | 11:46 AM
Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Oscars 2026 Nomination: ९८ व्या अकादमी पुरस्कारांची आज घोषणा; जाणून घ्या कोणता भारतीय चित्रपट शर्यतीत?

Jan 22, 2026 | 11:42 AM
Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Akola news: “तुझ्याशिवाय जगू शकत नाही…” प्रेमविरोधामुळे तरुणाने उचलले टोकाचे पाऊल

Jan 22, 2026 | 11:36 AM
लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

लॅपटॉपचा Keyboard अचानक बंद झालाय? घरच्या घरी ‘या’ ट्रिक्स वापरून कीबोर्ड करा दुरुस्त

Jan 22, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM