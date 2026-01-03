Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Both The Bjp And The Congress Face A Major Challenge Of Internal Rebellion

भाजपसह काँग्रेससमोर अंतर्गत बंडाचं मोठं आव्हान; बंडखोरांपेक्षा नाराज कार्यकर्ते घातक

एका ज्येष्ठ नगरसेवकाची उमेदवारी मागे घेतल्याने संतप्त झालेल्या त्यांच्या समर्थकांनी जाहीरपणे 'मतदानाच्या दिवशी काय करायचे ते पाहू', असा इशाराच दिला. जर हा रोष कायम राहिला, तर अधिकृत उमेदवारांना मोठा फटका बसू शकतो.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:21 AM
Congress Politics : काँग्रेसही तरुण राष्ट्रीय कार्याध्यक्षाच्या शोधात; 'या' नावांची जोरदार चर्चा सुरु

Congress Politics : काँग्रेसही तरुण राष्ट्रीय कार्याध्यक्षाच्या शोधात; 'या' नावांची जोरदार चर्चा सुरु (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : महानगरपालिका निवडणुकीत यंदा तिकीट वाटपानंतर भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांना कार्यकर्त्यांच्या तीव्र नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः भाजपमध्ये असंतोष अधिक ठळकपणे समोर आला. ही नाराजी थेट निवडणूक निकालांवर परिणाम करू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. नामनिर्देशन मागे घेण्याच्या अंतिम दिवशी बंडखोर उमेदवारांना माघार घ्यायला लावण्यासाठी पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न केले.

काही प्रभागांत बंडखोरी थांबविण्यात यश आले. मात्र, अनेक ठिकाणी बंडखोर नेत्यांचेही न ऐकता अधिकृत उमेदवारांविरुद्धच निवडणूक रिंगणात ठाम राहिले. काँग्रेसमध्येही हीच स्थिती असून, असंतुष्ट उमेदवार व कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी पक्षनेते धावपळ करताना दिसले. राजकीय जाणकारांच्या मते, यंदा बंडखोर उमेदवारांपेक्षा नाराज कार्यकर्ते अधिक धोकादायक ठरेल. पसंतीच्या उमेदवाराला तिकीट न मिळाल्याने अनेक प्रभागांत दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, तो उघडपणे व्यक्त केला जात आहे. दक्षिण नागपुरातील मानेवाडा परिसरात सत्ताधारी पक्षाने उमेदवार लादल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये आणि विशेषत: ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी दिसून येत आहे.

हेदेखील वाचा : Election Expenditure Limit: १५ लाखांची खर्चमर्यादा केवळ कागदावरच! पालिका निवडणुकीत प्रचारासाठी होणार ‘कोट्यवधीं’ची उधळण

स्थानिक वस्तीतील अनुभवी कार्यकर्त्याला डावलून दुसऱ्या भागातील उमेदवाराला संधी देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. या नाराजीमुळे अनेक कार्यकर्ते पक्षाच्या सोशल मीडियाच्या ग्रुपमधून बाहेर पडल्याची माहिती आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने काम करणाऱ्या उमेदवाराचे तिकीट कापल्यानेही असंतोष वाढला असून, त्याचा फटका अधिकृत उमेदवाराला बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘साम-दाम’ नीतीचा वापर

बंडखोर उमेदवारांना माघार घ्यायला लावण्यासाठी समजूतदारपणासोबतच विविध प्रलोभनांचा वापर झाल्याचीही चर्चा आहे. काही प्रभागांत छोट्या पक्षांच्या उमेदवारांशी सौदेबाजी करून त्यांना निवडणूक मैदानातून माघार घ्यायला लावल्याचे बोलले जात आहे. काही जण तर अशाच व्यवहाराच्या अपेक्षेने नामनिर्देशन दाखल करतात, अशीही चर्चा दबक्या आवाजात आहे.

मतदानाच्या दिवशी अडथळ्यांची शक्यता

काही ठिकाणी प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांची मते कापण्यासाठी ‘डमी’ उमेदवार उभे केल्याचीही चर्चा असून, त्यांना निवडणूक लढविण्यासाठी मदत केल्याचे बोलले जाते. मात्र, उमेदवारी मागे घेतलेल्या उमेदवारांचे समर्थक कार्यकर्ते पक्षाच्या या भूमिकेमुळे नाराज असून, मतदानाच्या दिवशी अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

‘मतदानाच्या दिवशी पाहू’ असा इशारा

एका ज्येष्ठ नगरसेवकाची उमेदवारी मागे घेतल्याने संतप्त झालेल्या त्यांच्या समर्थकांनी जाहीरपणे ‘मतदानाच्या दिवशी काय करायचे ते पाहू’, असा इशाराच दिला. जर हा रोष कायम राहिला, तर अधिकृत उमेदवारांना मोठा फटका बसू शकतो. दरम्यान, काँग्रेसमध्येही काही प्रभागांत असंतोष कायम असून, तिकीट वाटपामुळे भाजपला अप्रत्यक्ष फायदा होईल, असा आरोप पक्षातीलच एका गटाकडून केला जात आहे.

काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्येही नाराजी

काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीतील सहयोगी राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) कडूनही अशाच स्वरुपाचे आरोप होत आहेत. तिकीट न मिळाल्याने काँग्रेस कार्यकर्त्यांमधील नाराजी अद्याप शमली नसल्याने ही नाराजी घातक ठरू शकते, असे चित्र आहे.

Web Title: Both the bjp and the congress face a major challenge of internal rebellion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव
1

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा
2

Maharashtra Politics: “…नाराजी खपवून घेतली जाणार नाही”; फडणवीसांचा नगरसेवकांना इशारा

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…
3

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?
4

Maharashtra Politics: महायुती तुटणार? राजकारणात मोठा भूकंप! दोन्ही पवार एकत्र; भाजपचे काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

आसाममध्ये मोठी सरकारी भरती; पोलिस, वन विभाग व अग्निशमन सेवेत २,९७२ पदे रिक्त

Jan 18, 2026 | 05:09 PM
ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

ना पोलिसांचा धाक, ना मरणाची भिती! रहदारीच्या रस्त्यावर बाईक पळवत तरुणांची स्टंटबाजी, VIDEO पाहून येईल संताप

Jan 18, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

Jan 18, 2026 | 04:55 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Jan 18, 2026 | 04:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM