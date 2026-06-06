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Chhagan Bhujbal Rajyasabha: छगन भुजबळ राज्यसभेवर जाणार! सुनेत्रा पवारांच्या जागेवर महायुतीत एकमत; नवनीत राणांचा पत्ता कट?

Updated On: Jun 06, 2026 | 05:44 PM IST
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सारांश

गेल्या दोन दिवसांपासून प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व नवनीत राणा यांना राज्यसभेत पाठवून महायुतीमध्ये एक नवीन समीकरण तयार करू इच्छिते. ही जागा मूळची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची असल्याने, ती दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला दिली जाणार या बातमीने अजित पवार गटात असंतोषाची लाट उसळली.

Chhagan Bhujbal, RajyaSabha, Maharashtra Politics,

Chhagan Bhujbal Rajyasabha: छगन भुजबळ राज्यसभेवर जाणार! सुनेत्रा पवारांच्या जागेवर महायुतीत एकमत; नवनीत राणांचा पत्ता कट?

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विस्तार

Chhagan Bhujbal Rajya Sabha Election: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेच्या जागेवर कुणाची वर्णी लागणार याबाबत चर्चा सुरू होत्या. भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी यासाठी थेट सुनेत्रा पवारांची भेटही घेतली होती. पण राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची राज्यसभेवर वर्णी लागल्याची माहिती समोर आली आहे.

सुनेत्रा पवार यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश आणि त्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती झाल्याने रिक्त झालेल्या जागेवरील आपला दावा मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वोच्च नेतृत्व पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. नवनीत राणा यांच्या उमेदवारीबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा केली, ज्यानंतर महायुतीमध्ये छगन भुजबळ यांच्या नावावर एकमत होताना दिसत आहे. या राजकीय वाटाघाटींच्या दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी पक्ष आणि सरकारसमोर आपले राजकीय भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

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केंद्रात छगन भुजबळ, राज्यात समीर भुजबळ

पक्षाच्या विश्वसनीय सूत्रांनुसार, छगन भुजबळ केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यास पूर्णपणे तयार आहेत. पण त्या बदल्यात, त्यांनी महायुतीसमोर एक ठाम प्रस्ताव ठेवला आहे की, त्यांचे भाचे समीर भुजबळ यांना महाराष्ट्र सरकारमधील रिक्त मंत्री आणि आमदार पदे तात्काळ देण्यात यावीत. राज्यातील आपले राजकीय साम्राज्य आणि कौटुंबिक प्रभाव कमकुवत होऊ नये, यासाठी भुजबळ दृढनिश्चयी आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी प्रामुख्याने याच “भुजबळ फॉर्म्युल्यावर” सविस्तर चर्चा केली.

नवनीत राणा यांच्या नावाने राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता  ?

गेल्या दोन दिवसांपासून प्रसारमाध्यमे आणि राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, भाजपचे वरिष्ठ नेतृत्व नवनीत राणा यांना राज्यसभेत पाठवून महायुतीमध्ये एक नवीन समीकरण तयार करू इच्छिते. ही जागा मूळची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची असल्याने, ती दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्याला दिली जाणार या बातमीने अजित पवार गटात असंतोषाची लाट उसळली. हे नुकसान नियंत्रणात आणण्यासाठी शनिवारी सकाळी बैठकांची मालिका सुरू झाली आणि अखेरीस, पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते भुजबळ यांच्या निवासस्थानी त्यांचे नाव निश्चित करण्यासाठी गेले.

अधिकृत घोषणेवर आणि समीर भुजबळ यांच्या प्रवेशावर लक्ष

आता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शनिवारी संध्याकाळपर्यंत छगन भुजबळ यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा करतो की नाही, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे राजकीय लक्ष लागले आहे. याशिवाय, महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप नेतृत्व छगन भुजबळ यांच्या आग्रहापुढे झुकून समीर भुजबळ यांचा राज्याच्या आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात समावेश करून त्यांना मंत्री म्हणून शपथ देतील की नाही, हे पाहणे अत्यंत रंजक आणि आव्हानात्मक असेल. जर हे सूत्र पूर्णपणे यशस्वी झाले, तर आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ओबीसी राजकीय पटलावर महायुतीला मोठे बळ मिळू शकते.

 

Web Title: Chhagan bhujbal bound for rajya sabha ncp settles on veteran leader for vacant seat

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Published On: Jun 06, 2026 | 05:44 PM

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