Delhi Terror Plot : दिल्लीत मोठा दहशतवादी कट उधळला! ISI चे 9 एजंट अटकेत; सुरक्षाबळांवर हल्ल्याचा कट उघड

Updated On: May 30, 2026 | 03:06 PM IST
सारांश

दिल्लीमध्ये मोठा दहशतवादी कट उधळण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले असून ISI शी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या 9 एजंटांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. हे संशयित सुरक्षाबळांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईनंतर राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली असून तपास यंत्रणा संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेत आहेत

विस्तार
  • राजधानी दिल्लीत मोठी कारवाई
  • ISIशी संबंधित 9 संशयित ताब्यात
  • सुरक्षादलांना लक्ष्य करण्याचा प्लॅन फसला
Delhi Terror Plot News Marathi : दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने एक मोठा दहशतवादी हल्ला उधळून लावला आहे. एनडीआरने पाकिस्तानी आयएसआय आणि मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्कच्या सांगण्यावरून काम करणाऱ्या नऊ संशयितांना अटक केली आहे. दिल्लीतील प्रमुख ठिकाणांवर आणि सुरक्षा दलांवर हल्ला करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. पोलिसांनी त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळाही जप्त केला आहे.

दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने सांगितले की, आयएसआय आणि अंडरवर्ल्डशी संबंधित नऊ व्यक्तींना दिल्लीतील विविध ठिकाणी हल्ले करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रकरणात मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामुळे या संशयितांना अटक करण्यात आली. हे पथक काही काळापासून निगराणीखाली होते.

संवेदनशील भागांमध्ये हल्ल्यांचे नियोजन

अटक करण्यात आलेले नऊ सदस्य पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था, इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स आणि मुंबई अंडरवर्ल्डशी संबंधित हँडलर्सच्या सांगण्यावरून काम करत असल्याचा आरोप आहे. त्यांना दिल्लीतील संवेदनशील ठिकाणी हल्ले करण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, अटक करण्यात आलेले संशयित दिल्ली, मुंबई आणि पंजाबचे रहिवासी आहेत. यापैकी काही परदेशी नागरिक आहेत.

दिल्लीत हाय अलर्ट

गुप्तचर यंत्रणांनी संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याचा अहवाल दिल्यानंतर दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरक्षा यंत्रणांना या महिन्याच्या सुरुवातीला हल्ल्याबाबत गुप्त माहिती मिळाली होती. त्यात म्हटले होते की, दहशतवादी मध्य दिल्लीतील संवेदनशील आणि गर्दीच्या भागांना लक्ष्य करू शकतात. ते आत्मघाती हल्ले, वाहनांमध्ये आयईडी स्फोट, गोळीबार किंवा विविध ठिकाणी हल्ले करण्याची योजना आखत होते. तेव्हापासून दिल्ली पोलीस या गटावर लक्ष ठेवून आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतील सर्व पोलीस ठाण्यांमधील आणि जिल्ह्यांमधील पोलिसांना सतर्क करण्यात आले आहे. त्यांना गुप्तचर यंत्रणा आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांसोबत मिळून काम करण्यास सांगण्यात आले आहे.

परदेशात बसून हल्ल्याचा कट कोण रचत आहे?

दिल्ली पोलीस आता या नेटवर्कबद्दल संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे आणि त्यात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध घेण्याचे काम करत आहे. याशिवाय, ते एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि स्फोटके कुठून आली याचाही तपास करत आहेत. या टोळीचे परदेशात संबंध कसे आहेत, हल्ल्यांसाठी निधी कुठून येत आहे आणि परदेशातून त्यांना आदेश देणाऱ्या व्यक्ती कोण आहेत, हे निश्चित करण्याचा प्रयत्नही दिल्ली पोलीस करत आहे.

May 30, 2026 | 03:06 PM

May 30, 2026 | 03:06 PM
May 30, 2026 | 03:04 PM
May 30, 2026 | 03:03 PM
May 30, 2026 | 02:57 PM
May 30, 2026 | 02:54 PM
May 30, 2026 | 02:53 PM
May 30, 2026 | 02:42 PM

May 28, 2026 | 04:36 PM
May 28, 2026 | 03:30 PM
May 28, 2026 | 03:27 PM
May 28, 2026 | 02:09 PM
May 28, 2026 | 01:59 PM
May 28, 2026 | 01:49 PM
May 27, 2026 | 03:55 PM