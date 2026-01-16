Asaduddin Owaisi : भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने चांगली आघाडी घेतली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील एकूण २,८६९ जागांपैकी, असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्ष, एआयएमआयएम, ७५ जागांवर आघाडीवर आहे किंवा आधीच जिंकला आहे. ओवेसी यांनी मुंबईच्या बीएमसीमध्ये तीन जागा जिंकल्या, तर औरंगाबाद महानगरपालिकेत त्यांनी २४ जागा जिंकल्या आणि मुस्लिम बहुल मालेगावमध्ये किंगमेकर म्हणून उदयास आले.
भाजपच्या या सुनामीमध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाने, एआयएमआयएमने चांगली कामगिरी केली आहे. एआयएमआयएमने अनेक प्रमुख शहरी भागात आपला राजकीय प्रभाव दाखवला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील काही शहरांमध्ये एआयएमआयएम छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २४ जागांवर आघाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे, मालेगावमध्ये, पक्षाने त्यांचा पारंपारिक आधार मानल्या जाणाऱ्या २० जागांवर आघाडी घेतली आहे. नांदेडमध्ये, एआयएमआयएम १४ जागांवर आघाडीवर आहे, तर धुळ्यात, त्यांचे उमेदवार १० जागांवर आघाडीवर आहेत. विदर्भातील अमरावतीमध्ये, एआयएमआयएमने ७ जागांवर आघाडी घेतली आहे. जालना महानगरपालिकेत, पक्ष २ जागांवर आघाडीवर आहे.
महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १२% मुस्लिम आहेत. परंतु मुंबईत २०% पेक्षा जास्त मुस्लिम मतदार आहेत. मुंबईच्या राजकारणात मुस्लिमांचा मोठा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. ओवेसी यांनी मुंबईच्या मुस्लिम बहुल भागात फक्त तीन जागा जिंकल्या, परंतु त्यांनी इतर अनेक मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी खेळ उधळून लावला.
असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुंबईतील सर्व मुस्लिम भागात उमेदवार उभे केले, परंतु आतापर्यंत त्यांच्या उमेदवारांना फक्त तीन जागा मिळाल्या आहेत. एआयएमआयएमच्या उमेदवारांनी मुंबईतील तीन वॉर्डमध्ये विजय मिळवला आहे. एआयएमआयएमचे उमेदवार इर्शाद खान यांनी वॉर्ड १३५ मधून विजय मिळवला, तर मेहजबीन अतिक अहमद यांनी वॉर्ड १३४ मधून आणि खैरुन्निसा हुसेन यांनी वॉर्ड १४५ मधून विजय मिळवला. अशाप्रकारे, असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुंबईतील तीन जागा जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित केले.
एआयएमआयएमने औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) महानगरपालिकेत सर्वोत्तम कामगिरी केली. संभाजीनगरमध्ये एकूण ११५ नगरसेवक जागा आहेत, त्यापैकी ओवैसींच्या पक्षाने २४ जागांवर विजय मिळवला आहे किंवा आघाडीवर आहे. औरंगाबाद एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. एआयएमआयएमचे इम्तियाज जलील २०१९ मध्ये येथून खासदार होते. इम्तियाज जलील यांच्या राजकीय प्रभावामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळाला.
मुस्लिमबहुल मालेगाव हा पक्षाचा आणखी एक पारंपारिक बालेकिल्ला आहे. मालेगावमध्ये एआयएमआयएमचे उमेदवार २० वॉर्ड जागांवर आघाडीवर आहेत. यावरून मालेगावमध्ये ओवैसींचा राजकीय प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ओवेसींच्या एका आमदाराने मालेगावमधूनही विजय मिळवला आहे.
मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकूण ८४ जागा आहेत, त्यापैकी २० जागांवर ओवेसी आघाडीवर आहेत. भाजपला फक्त २ जागांवर, शिंदेंच्या शिवसेनेला १८ जागांवर आणि काँग्रेसला फक्त ३ जागांवर आघाडी आहे. ४१ जागा इतरांना जात असल्याचे दिसून येते, तर समाजवादी पक्ष सुमारे ६ जागांवर आघाडीवर आहे. अशाप्रकारे, ओवेसींच्या पक्षाशिवाय मालेगावमध्ये कोणताही पक्ष महापौर होऊ शकत नाही.
नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेत एआयएमआयएम १४ जागांवर आघाडीवर आहे किंवा आधीच जिंकली आहे, त्यामुळे मजबूत पाय रोवला आहे. धुळ्यात, पक्ष ८ जागांवर आघाडीवर आहे. अमरावतीमध्येही एमआयएमने विजय मिळवला, जिथे त्यांचे उमेदवार आघाडीवर आहेत किंवा आधीच सहा जागांवर जिंकले आहेत. चंद्रपूरमध्ये, पक्षाने आपला पहिला निवडून आलेला प्रतिनिधी नोंदवला. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की या यशामुळे महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात एआयएमआयएमला एक नवीन ओळख मिळू शकेल.
जालना महानगरपालिकेतून छोटे पण प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे विजय मिळाले, जिथे एमआयएमने दोन जागा जिंकल्या आणि परभणीमध्येही त्यांनी एक जागा जिंकली. एकूणच, एकूण २,८६९ जागांपैकी ७५ जागा जिंकून एमआयएमची कामगिरी, त्यांच्या पारंपारिक बालेकिल्ल्यांच्या पलीकडे स्थिर विस्तार दर्शवते. हे निकाल पक्षाच्या तळागाळात केंद्रित प्रचाराचे शहरी पातळीवर निवडणूक विजयात रूपांतर करण्याची क्षमता दर्शवतात.