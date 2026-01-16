Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Maharashtra Municipal Corporation Bmc Election Asaduddin Owaisi Kingmaker Muslim Dominated Seats Aimim Rises News Marathi

Asaduddin Owaisi : भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल समोर आले असून भाजप युतीने दणदणीत विजय मिळवला आहे. परंतु मुस्लिम बहुल भागात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची जादू चालली नाही.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:59 PM
भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपने चांगली आघाडी घेतली आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील एकूण २,८६९ जागांपैकी, असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्ष, एआयएमआयएम, ७५ जागांवर आघाडीवर आहे किंवा आधीच जिंकला आहे. ओवेसी यांनी मुंबईच्या बीएमसीमध्ये तीन जागा जिंकल्या, तर औरंगाबाद महानगरपालिकेत त्यांनी २४ जागा जिंकल्या आणि मुस्लिम बहुल मालेगावमध्ये किंगमेकर म्हणून उदयास आले.

भाजपच्या या सुनामीमध्ये असदुद्दीन ओवेसी यांच्या पक्षाने, एआयएमआयएमने चांगली कामगिरी केली आहे. एआयएमआयएमने अनेक प्रमुख शहरी भागात आपला राजकीय प्रभाव दाखवला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील काही शहरांमध्ये एआयएमआयएम छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २४ जागांवर आघाडीवर आहे. त्याचप्रमाणे, मालेगावमध्ये, पक्षाने त्यांचा पारंपारिक आधार मानल्या जाणाऱ्या २० जागांवर आघाडी घेतली आहे. नांदेडमध्ये, एआयएमआयएम १४ जागांवर आघाडीवर आहे, तर धुळ्यात, त्यांचे उमेदवार १० जागांवर आघाडीवर आहेत. विदर्भातील अमरावतीमध्ये, एआयएमआयएमने ७ जागांवर आघाडी घेतली आहे. जालना महानगरपालिकेत, पक्ष २ जागांवर आघाडीवर आहे.

महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या सुमारे १२% मुस्लिम आहेत. परंतु मुंबईत २०% पेक्षा जास्त मुस्लिम मतदार आहेत. मुंबईच्या राजकारणात मुस्लिमांचा मोठा प्रभाव असल्याचे मानले जाते. ओवेसी यांनी मुंबईच्या मुस्लिम बहुल भागात फक्त तीन जागा जिंकल्या, परंतु त्यांनी इतर अनेक मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी खेळ उधळून लावला.

Municipal Corporation Election 2026 : धाराशिवच्या उपनगराध्यक्षपदी अक्षय ढोबळे, १३ मतांनी विजय

ओवेसींचा पक्ष मुस्लिम भागात यशस्वी

असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुंबईतील सर्व मुस्लिम भागात उमेदवार उभे केले, परंतु आतापर्यंत त्यांच्या उमेदवारांना फक्त तीन जागा मिळाल्या आहेत. एआयएमआयएमच्या उमेदवारांनी मुंबईतील तीन वॉर्डमध्ये विजय मिळवला आहे. एआयएमआयएमचे उमेदवार इर्शाद खान यांनी वॉर्ड १३५ मधून विजय मिळवला, तर मेहजबीन अतिक अहमद यांनी वॉर्ड १३४ मधून आणि खैरुन्निसा हुसेन यांनी वॉर्ड १४५ मधून विजय मिळवला. अशाप्रकारे, असदुद्दीन ओवैसी यांनी मुंबईतील तीन जागा जिंकून सर्वांना आश्चर्यचकित केले.

एआयएमआयएमने औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) महानगरपालिकेत सर्वोत्तम कामगिरी केली. संभाजीनगरमध्ये एकूण ११५ नगरसेवक जागा आहेत, त्यापैकी ओवैसींच्या पक्षाने २४ जागांवर विजय मिळवला आहे किंवा आघाडीवर आहे. औरंगाबाद एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. एआयएमआयएमचे इम्तियाज जलील २०१९ मध्ये येथून खासदार होते. इम्तियाज जलील यांच्या राजकीय प्रभावामुळे महानगरपालिका निवडणुकीत विजय मिळाला.

ओवैसींचा पक्ष मालेगावमध्ये किंगमेकर

मुस्लिमबहुल मालेगाव हा पक्षाचा आणखी एक पारंपारिक बालेकिल्ला आहे. मालेगावमध्ये एआयएमआयएमचे उमेदवार २० वॉर्ड जागांवर आघाडीवर आहेत. यावरून मालेगावमध्ये ओवैसींचा राजकीय प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत ओवेसींच्या एका आमदाराने मालेगावमधूनही विजय मिळवला आहे.

मालेगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत एकूण ८४ जागा आहेत, त्यापैकी २० जागांवर ओवेसी आघाडीवर आहेत. भाजपला फक्त २ जागांवर, शिंदेंच्या शिवसेनेला १८ जागांवर आणि काँग्रेसला फक्त ३ जागांवर आघाडी आहे. ४१ जागा इतरांना जात असल्याचे दिसून येते, तर समाजवादी पक्ष सुमारे ६ जागांवर आघाडीवर आहे. अशाप्रकारे, ओवेसींच्या पक्षाशिवाय मालेगावमध्ये कोणताही पक्ष महापौर होऊ शकत नाही.

नांदेड महानगरपालिकेत एआयएमआयएम सर्वांना आश्चर्यचकित

नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेत एआयएमआयएम १४ जागांवर आघाडीवर आहे किंवा आधीच जिंकली आहे, त्यामुळे मजबूत पाय रोवला आहे. धुळ्यात, पक्ष ८ जागांवर आघाडीवर आहे. अमरावतीमध्येही एमआयएमने विजय मिळवला, जिथे त्यांचे उमेदवार आघाडीवर आहेत किंवा आधीच सहा जागांवर जिंकले आहेत. चंद्रपूरमध्ये, पक्षाने आपला पहिला निवडून आलेला प्रतिनिधी नोंदवला. राजकीय विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की या यशामुळे महाराष्ट्राच्या शहरी राजकारणात एआयएमआयएमला एक नवीन ओळख मिळू शकेल.

जालना महानगरपालिकेतून छोटे पण प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे विजय मिळाले, जिथे एमआयएमने दोन जागा जिंकल्या आणि परभणीमध्येही त्यांनी एक जागा जिंकली. एकूणच, एकूण २,८६९ जागांपैकी ७५ जागा जिंकून एमआयएमची कामगिरी, त्यांच्या पारंपारिक बालेकिल्ल्यांच्या पलीकडे स्थिर विस्तार दर्शवते. हे निकाल पक्षाच्या तळागाळात केंद्रित प्रचाराचे शहरी पातळीवर निवडणूक विजयात रूपांतर करण्याची क्षमता दर्शवतात.

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती

Web Title: Maharashtra municipal corporation bmc election asaduddin owaisi kingmaker muslim dominated seats aimim rises news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 06:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BMC Elections 2026 Results: “मुलाने ठाकरेंची इज्जत…”; मुलाच्या विजयानंतर ‘या’ नेत्याने डिवचले
1

BMC Elections 2026 Results: “मुलाने ठाकरेंची इज्जत…”; मुलाच्या विजयानंतर ‘या’ नेत्याने डिवचले

Municipal Corporation Election 2026 : धाराशिवच्या उपनगराध्यक्षपदी अक्षय ढोबळे, १३ मतांनी विजय
2

Municipal Corporation Election 2026 : धाराशिवच्या उपनगराध्यक्षपदी अक्षय ढोबळे, १३ मतांनी विजय

PCMC Election Results 2026: पिंपरी-चिंचवडचा रणसंग्राम; ‘खाकी’चा कडा पहारा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा कस!
3

PCMC Election Results 2026: पिंपरी-चिंचवडचा रणसंग्राम; ‘खाकी’चा कडा पहारा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा कस!

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती
4

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Asaduddin Owaisi : भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

Asaduddin Owaisi : भाजपच्या त्सुनामीत ओवेसींच्या AIMIM ची जोरदार मुसंडी, राज ठाकरेंपेक्षाही अधिक यश

Jan 16, 2026 | 06:59 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Sangli ZP Election 2026: सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग! जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Sangli ZP Election 2026: सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग! जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Jan 16, 2026 | 06:46 PM
PhonePe ची १० वर्षे : ‘बिल्डिंग फॉर भारत’ या दशकाचा उत्सव! ६० कोटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांचा टप्पा पार

PhonePe ची १० वर्षे : ‘बिल्डिंग फॉर भारत’ या दशकाचा उत्सव! ६० कोटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांचा टप्पा पार

Jan 16, 2026 | 06:44 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
अहो आश्चर्य! 200 वर्षांपूर्वीच ‘या’ व्यक्तीने बनवली होती Electric Car, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

अहो आश्चर्य! 200 वर्षांपूर्वीच ‘या’ व्यक्तीने बनवली होती Electric Car, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

Jan 16, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM
VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

Jan 16, 2026 | 03:15 PM
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM