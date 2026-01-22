Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Mayoral Reservation Lottery Announced For Municipal Corporations Reservations For The Open Category In Pune And Pimpri Chinchwad

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

मुंबई, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, भिवंडी, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, अमरावती, वसई विरार, परभणी, नांदेड, सांगली, मालेगाव, सोलापूर आणि धुळे येथे सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.

Updated On: Jan 22, 2026 | 01:56 PM
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीचे निकाल समोर आले आहेत. त्यानंतर आता महापौरपदावर कोण याची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली आहे. महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठीची सोडत गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने एक आदेश जारी केला आहे की, हे राज्य सचिवालय (मंत्रालय) येथे काढण्यात येईल. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.

लॉटरीमध्ये महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले जाईल हे निश्चित केले जाईल, जसे की सर्वसाधारण प्रवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग. एकदा श्रेणी जाहीर झाल्यानंतर, पात्र उमेदवार त्यांचे अर्ज दाखल करतील. भाजप, शिवसेना, शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेससह सर्व पक्ष लॉटरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे.

हेदेखील वाचा : Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

दरम्यान, मुंबई, नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, भिवंडी, नाशिक, नागपूर, संभाजीनगर, अमरावती, वसई विरार, परभणी, नांदेड, सांगली, मालेगाव, सोलापूर आणि धुळे येथे सर्वसाधारण गटाचा महापौर असेल.

मुंबईचा महापौर कोण होणार याची उत्सुकता

मुंबईचा महापौर कोण होणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. मागील 25 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेनेचे मुंबईवरील सत्ता गेली आहे. त्यामुळे मुंबईमध्ये भाजपचा महापौर होण्याची मोठी शक्यता आहे. यामध्ये मात्र एकनाथ शिंदे यांनी हॉटेल पॉलिटिक्सचा डाव खेळल्यामुळे रंगत वाढली आहे. यामध्ये आता आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. १७ पैकी ९ ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर विराजमान होईल. सगळ्यांचं लक्ष लागलेली मुंबई महापालिकेसाठी खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण सोडतीत निघाले. मुंबईमध्ये सर्वसाधारण गटातील महिला महापौर होणार आहे.

हे देखील वाचा : राजकीय घडामोडींना वेग! KDMC शिंदे सेना अन् मनसेच्या युतीने ठाकरेसेना नाराज, संजय राऊत शिवतीर्थावर दाखल

Web Title: Mayoral reservation lottery announced for municipal corporations reservations for the open category in pune and pimpri chinchwad

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 01:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप
1

महापालिका निवडणुकीत बनावट ओबीसींनी 52 जागा बळकावल्या; ओबीसी संघटनांचा आरोप

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध
2

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप
3

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी
4

Pune Grand Challenge Cycle Tour Accident : मुळशी-कोळवण रस्त्यावर सायकलस्वारांचा अपघात; सात खेळाडू जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

Jan 22, 2026 | 01:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Jan 22, 2026 | 01:55 PM
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM
गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

Jan 22, 2026 | 01:38 PM
Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Today Gold-Silver Prices: विक्रमांनंतर सोने–चांदी घसरली; गुंतवणूकदारांनी केला नफा वसूल

Jan 22, 2026 | 01:26 PM
माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

माघी गणेश विसर्जनासाठी महापालिकेतर्फे कृत्रिम तलावाची व्यवस्था, प्रशासनाला सहकार्याचे आवाहन

Jan 22, 2026 | 01:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM