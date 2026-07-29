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  • Amit Shah The Tyrant Against Students Is Responsible For Rahul Gandhis Loud Outcry

Rahul Gandhi: ‘विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार; पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’; राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल

Updated On: Jul 29, 2026 | 07:25 PM IST
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सारांश

Rahul Gandhi on Amit Shah: काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेला संबोधित केले. सभागृहात आपल्याला बोलू दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांसाठी त्यांनी अमित शाह यांना थेट जबाबदार धरले.

Rahul Gandhi: 'विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार (Photo Credit- X)

Rahul Gandhi: 'विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराला अमित शाह जबाबदार
  • पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांना…’
  • राहुल गांधींचा जोरदार हल्लाबोल
Rahul Gandhi Press Conferance: परीक्षा सुधारक विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. आज सकाळी, काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी लोकसभेला संबोधित केले. सभागृहात आपल्याला बोलू दिले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांसाठी त्यांनी अमित शाह यांना थेट जबाबदार धरले. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांना पदावरून हटवण्याचे आवाहनही केले.

गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार – राहुल गांधी

पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांवर पेलेट गनने गोळीबार करण्यात आला. जखमी विद्यार्थ्यांसंदर्भातील एम्सची प्रमाणपत्रे आपण पाहिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना संसदेत बोलू दिले नाही आणि वारंवार अडथळा आणला गेला. विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्ज आणि गोळीबारासाठी गृहमंत्री अमित शाह जबाबदार आहेत. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, २० जुलै रोजी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांना काठ्यांना खिळे लावून मारहाण करण्यात आली. महिलांनाही मारहाण करण्यात आली, ज्यापैकी अनेकांनी पोलिसांचा गणवेश घातला नव्हता. राहुल यांनी दावा केला की हे बहुधा आरएसएस किंवा भाजपचे सदस्य असावेत.

अमित शाह यांना गृहमंत्री पदावरून हटवावे – राहुल गांधी

काँग्रेस खासदार म्हणाले की, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारांसाठी अमित शाह थेट जबाबदार आहेत. राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गृहमंत्री अमित शाह यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्याची मागणी केली. गांधी यांनी दावा केला की, अमित शाह यांच्या सांगण्यावरून दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला आणि पॅलेट गनने गोळीबार केला. राहुल गांधी यांनी असेही म्हटले की, दिल्ली पोलीस, सीआरपीएफ आणि आरएएफ हे सर्व गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. राहुल गांधी म्हणाले की, त्यांनी २५ जुलै रोजी गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते, परंतु त्यांना अमित शाह यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

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प्रत्येक भारतीयाने तरुणांचा अभिमान बाळगावा

नीट-यूजी २०२६ परीक्षेचा निकाल फुटल्याविरोधातील अलीकडील आंदोलनांचे कौतुक करताना राहुल गांधी आज लोकसभेत म्हणाले, “आपल्या तरुणांनी जे केले आहे, त्याचा प्रत्येक भारतीयाने अभिमान बाळगला पाहिजे.” सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक, २०२६ वरील चर्चेत सहभागी होताना राहुल गांधी म्हणाले की, देशव्यापी आंदोलने ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबद्दलच्या चिंता आणि आकांक्षा दर्शवतात.

देशातील शिक्षण व्यवस्था खूप महाग

शिक्षण व्यवस्था महाग झाली असून तिचे मोठ्या प्रमाणावर व्यापारीकरण झाले आहे, असा आरोप करत राहुल यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर टीका केली. विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “शिक्षण व्यवस्था खूप महाग आहे. एका परीक्षेसाठी सरकार आपल्या संपूर्ण शिक्षण बजेटवर जेवढा खर्च करते, तेवढा खर्च येतो.”

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Web Title: Amit shah the tyrant against students is responsible for rahul gandhis loud outcry

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Published On: Jul 29, 2026 | 07:25 PM

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