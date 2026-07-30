गुरुवार, 30 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Updated On: Jul 30, 2026 | 12:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

Devendra Fadnavis: राज्य सरकारच्या वतीने राज्यव्यापी नशामुक्ती अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या अभियानाचे उद्घाटन झाले. यावेळी उपस्थित नागरिक, विद्यार्थी आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी नशामुक्त महाराष्ट्र घडविण्याची शपथ घेत व्यसनमुक्त समाजाचा संदेश दिला.

'एकत्र काम केल्यास 2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई...', राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

'एकत्र काम केल्यास 2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई...', राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ
  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन
  • राज्यव्यापी नशामुक्ती अभियानाला सुरुवात
Devendra Fadnavis on Drug Free Mumbai: राज्यात व्यसनाधीनतेविरोधात जनजागृती करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यव्यापी नशामुक्ती अभियानाला सुरुवात केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी अभियानाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. राज्यभर व्यसनमुक्त समाज घडविण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर, अधिकारी, विद्यार्थी आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित करत व्यसनमुक्त समाज निर्माण करणे ही केवळ सरकारची नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. युवकांना व्यसनाच्या विळख्यातून दूर ठेवण्यासाठी जनजागृती, समुपदेशन आणि सामाजिक सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘ड्रग्स फ्री मुंबई’ मॉडेल आता संपूर्ण राज्यात राबवणार! काय म्हणाले …

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थित नागरिक, विद्यार्थी, अधिकारी आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत नशामुक्तीची शपथ घेतली. कोणत्याही प्रकारच्या अमली पदार्थांचे सेवन करणार नाही, इतरांनाही त्यापासून दूर राहण्यास प्रोत्साहित करू आणि व्यसनमुक्त समाज घडविण्यासाठी सक्रिय सहभाग घेऊ, असा निर्धार उपस्थितांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारच्या या अभियानांतर्गत शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. व्यसनमुक्तीबाबत जनजागृती, समुपदेशन शिबिरे, प्रबोधनपर उपक्रम आणि विविध सामाजिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

व्यसनमुक्त, निरोगी आणि सुरक्षित महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेले हे अभियान राज्यभर व्यापक स्वरूपात राबविले जाणार असून, समाजातील सर्व घटकांनी त्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

BEST, मेट्रो स्थानकांवरही प्रचार

‘ड्रग्ज फ्री मुंबई’ अभियानाची माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी BEST बस, बसथांबे आणि मेट्रो स्थानकांवर व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देशही आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.

ऑनलाईन शपथ आणि प्रमाणपत्राची सुविधा

या अभियानात सहभागी होण्यासाठी drugfreemumbai.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी संकेतस्थळावर नोंदणी करून नशामुक्तीची शपथ घेतल्यानंतर तात्काळ डिजिटल प्रमाणपत्र देखील उपलब्ध होणार आहे.

व्यसनमुक्त मुंबईकडे महत्त्वाचे पाऊल

शाळा, महाविद्यालये, पालक, शिक्षक, आरोग्य क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त सहभागातून व्यसनमुक्त, सुरक्षित आणि निरोगी मुंबई घडविण्याचा या अभियानाचा उद्देश आहे. तरुणाईला योग्य मार्गदर्शन, समुपदेशन आणि सामाजिक पाठबळ देऊन अमली पदार्थांपासून दूर ठेवण्याच्या दिशेने हे अभियान महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

“नशामुक्त मुंबईसाठी महाराष्ट्र दिनापासून…”; काय म्हणाले Mangal …

Web Title: Maharashtra government launches statewide drug free campaign cm devendra fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 30, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dubai-Mumbai इंडिगो विमानात धुराचा अलर्ट; राजकोटमध्ये थरारक इमर्जन्सी लँडिंग, इंडिगोचे स्पष्टीकरण आले समोर
1

Dubai-Mumbai इंडिगो विमानात धुराचा अलर्ट; राजकोटमध्ये थरारक इमर्जन्सी लँडिंग, इंडिगोचे स्पष्टीकरण आले समोर

IndiGo Flight: मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित
2

IndiGo Flight: मोठा अनर्थ टळला! दुबई-मुंबई इंडिगो फ्लाइटची राजकोटमध्ये इमर्जन्सी लँडिंग,सर्व प्रवासी सुरक्षित

Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक
3

Mumbai Crime: फेसबुकवर झाली मैत्री, शेअर केले खासगी व्हिडिओ; मग सुरू झाला ब्लॅकमेलचा खेळ, 1.35 लाखांची फसवणूक

भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात; आगीचं नेमकं कारण काय?
4

भायखळा पोलीस ठाण्यात आगीचा तांडव! अग्निशमन दलाकडून वेळेत आग आटोक्यात; आगीचं नेमकं कारण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

CJPला परदेशातून फंडिंग मिळत असेल तर अमित शाहांचे अपयश…; अभिजीत दिपकेंचा घणाघात

Jul 30, 2026 | 12:51 PM
‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

‘2 ते 4 वर्षात ड्रग्ज फ्री मुंबई…’, राज्य सरकारच्या नशामुक्ती अभियानाचा शुभारंभ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

Jul 30, 2026 | 12:36 PM
Apple ची ऐतिहासिक झेप! 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी जगातील दुसरी कंपनी

Apple ची ऐतिहासिक झेप! 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी जगातील दुसरी कंपनी

Jul 30, 2026 | 12:30 PM
तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी…

तपासाच्या नावाखाली पोलिसांचे पर्यटन! अपर पोलिस आयुक्तांकडून गंभीर दखल; दोन वर्षासाठी…

Jul 30, 2026 | 12:24 PM
पावसाळ्यात सावध राहा! आर्द्र हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका, चार आजारांतील वाढीची सरासरी ५७.६ टक्क्यांवर…

पावसाळ्यात सावध राहा! आर्द्र हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांचा धोका, चार आजारांतील वाढीची सरासरी ५७.६ टक्क्यांवर…

Jul 30, 2026 | 12:10 PM
Russia-Ukraine War: रशियाच्या भीषण क्षेपणास्त्र वर्षावाने कीव थरारले; झेलेन्स्कींचा अंदाज अचूक, शहरांमध्ये विनाशाचे तांडव

Russia-Ukraine War: रशियाच्या भीषण क्षेपणास्त्र वर्षावाने कीव थरारले; झेलेन्स्कींचा अंदाज अचूक, शहरांमध्ये विनाशाचे तांडव

Jul 30, 2026 | 12:08 PM
Bullet Train Driver Eligibility: भारतात बुलेट ट्रेन ड्रायव्हर कसे बनायचे? जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया!

Bullet Train Driver Eligibility: भारतात बुलेट ट्रेन ड्रायव्हर कसे बनायचे? जाणून घ्या शैक्षणिक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया!

Jul 30, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा