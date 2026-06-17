‘हा संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये जाणार…’; महाराष्ट्रातील भूकंपानंतर ‘या’ बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा, अमित शाहांकडे पत्र पोहोचलं

‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये ओम प्रकाश राजभर यांनी दावा केला की, समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे. त्यांनी पुढे लिहिले की, सपाचे ज्येष्ठ नेते रामगोपाल यादव यांनी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. अखिलेश यादव यांचे काका रामगोपाल यादव यांचे नाव घेऊन आणि अमित शाह यांच्याशी संपर्क असल्याचा आरोप करून राजभर यांनी राजकीय चर्चांना हवा दिली आहे. मात्र, रामगोपाल यांनी खरोखरच अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे का, याला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही; तसेच असे पत्र केंद्रीय मंत्र्यांना दिले गेले असल्यास त्यातील मजकुराबाबतही कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में… — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) June 17, 2026
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‘एक्स’वरील आपल्या पोस्टमध्ये ओम प्रकाश राजभर यांनी लिहिले की, समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे. त्यांनी सांगितले की, रामगोपाल यादव यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, खाण घोटाळा आणि गोमती रिव्हरफ्रंट घोटाळ्याचे सूत्रधार कोण आहेत हे संपूर्ण उत्तर प्रदेशला माहित आहे; सपा अस्वस्थ आहे कारण त्यांच्याभोवती कायदेशीर फास आवळला जात आहे. “महाराष्ट्र आणि बंगाल विसरून जा; संपूर्ण समाजवादी पक्ष भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेच्या वातावरणात, ओम प्रकाश राजभर यांनी केलेल्या एका दाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद आणि महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (UBT) खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याच्या चर्चा आधीच रंगल्या होत्या; त्यातच आता अखिलेश यादव यांच्या पक्षातही फूट पडल्याच्या दाव्यांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.
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