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‘हा संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये जाणार…’; महाराष्ट्रातील भूकंपानंतर ‘या’ बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा, अमित शाहांकडे पत्र पोहोचलं

Updated On: Jun 17, 2026 | 05:56 PM IST
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सारांश

अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षात लवकरच मोठी फूट पडणार असल्याचा दावा योगी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि 'सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी'चे (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यांनी केला आहे. सुभासपा नेत्याच्या या विधानानंतर उत्तर प्रदेशातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

Amit Shah (Photo Credit- X)

Amit Shah (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘हा संपूर्ण पक्षच भाजपमध्ये जाणार…’
  • महाराष्ट्रातील भूकंपानंतर ‘या’ बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा
  • अमित शाहांकडे पत्र पोहोचलं
Political News: सध्या देशाच्या राजकारणात फोडाफोडीचे राजकारण चालू आहे. एकीकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षात उभी फूट पडली आहे. महाराष्ट्रातही उद्धव ठाकरे यांचे सहा खासदार फुटले आहेत. तसेच आता, उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी बातमी समोर आली आहे. अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पक्षात लवकरच मोठी फूट पडणार असल्याचा दावा योगी सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि ‘सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी’चे (सुभासपा) प्रमुख ओम प्रकाश राजभर यांनी केला आहे. सुभासपा नेत्याच्या या विधानानंतर उत्तर प्रदेशातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ओम प्रकाश राजभर यांनी अखिलेश यादव आणि समाजवादी पक्षावर थेट निशाणा साधण्याची ही पहिलीच वेळ नाही; यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा सपा प्रमुख आणि पक्षावर टीका केली आहे.

रामगोपाल यादव यांनी अमित शाह यांना पत्र लिहिले!

‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये ओम प्रकाश राजभर यांनी दावा केला की, समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे. त्यांनी पुढे लिहिले की, सपाचे ज्येष्ठ नेते रामगोपाल यादव यांनी भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे. अखिलेश यादव यांचे काका रामगोपाल यादव यांचे नाव घेऊन आणि अमित शाह यांच्याशी संपर्क असल्याचा आरोप करून राजभर यांनी राजकीय चर्चांना हवा दिली आहे. मात्र, रामगोपाल यांनी खरोखरच अमित शाह यांना पत्र लिहिले आहे का, याला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही; तसेच असे पत्र केंद्रीय मंत्र्यांना दिले गेले असल्यास त्यातील मजकुराबाबतही कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

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‘संपूर्ण सपा भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार’

‘एक्स’वरील आपल्या पोस्टमध्ये ओम प्रकाश राजभर यांनी लिहिले की, समाजवादी पक्षात मोठी फूट पडणार आहे. त्यांनी सांगितले की, रामगोपाल यादव यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, खाण घोटाळा आणि गोमती रिव्हरफ्रंट घोटाळ्याचे सूत्रधार कोण आहेत हे संपूर्ण उत्तर प्रदेशला माहित आहे; सपा अस्वस्थ आहे कारण त्यांच्याभोवती कायदेशीर फास आवळला जात आहे. “महाराष्ट्र आणि बंगाल विसरून जा; संपूर्ण समाजवादी पक्ष भाजपमध्ये सामील होण्यास तयार आहे,” असा दावा त्यांनी केला.

आधी ममता, मग उद्धव आणि आता अखिलेश

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू असलेल्या राजकीय अनिश्चिततेच्या वातावरणात, ओम प्रकाश राजभर यांनी केलेल्या एका दाव्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत मतभेद आणि महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (UBT) खासदार एकनाथ शिंदे गटात सामील होण्याच्या चर्चा आधीच रंगल्या होत्या; त्यातच आता अखिलेश यादव यांच्या पक्षातही फूट पडल्याच्या दाव्यांनी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे.

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Web Title: This entire party will join the bjp this prominent leader makes a sensational claim following the political upheaval in maharashtra

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Published On: Jun 17, 2026 | 05:56 PM

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