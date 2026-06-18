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खासदार उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदेंची मतदान केंद्रावर गळाभेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:15 PM IST
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सारांश

सातारा मतदान केंद्रावर खासदार उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांच्या गळाभेटीने राजकीय चर्चांना उधाण आले. विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान झालेल्या कानगोष्टींमुळे अनेक तर्क-वितर्कांना सुरुवात झाली आहे.

खासदार उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदेंची मतदान केंद्रावर गळाभेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

खासदार उदयनराजे आणि शशिकांत शिंदेंची मतदान केंद्रावर गळाभेट, राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

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विस्तार

सातारा : सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीसाठी गुरुवारी (दि. १८) सातारा जिल्ह्यातील सात मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडत असताना सातारा तहसील कार्यालयातील मतदान केंद्रावर राजकीय घडामोडींना वेगळेच वळण मिळाले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे हे अनपेक्षितपणे एकत्र आल्याने उपस्थितांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांनी गळाभेट घेत कानगोष्टी केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

सांगली-सातारा विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीकडून भाजपचे धैर्यशील कदम, तर महाविकास आघाडीकडून उद्योजक अभयसिंह जगताप निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. मतदानासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे तसेच शिवसेना उध्दव ठाकरे गटाचे नरेंद्र पाटील मतदान केंद्रावर दाखल झाले होते.

त्यानंतर महायुतीचे उमेदवार धैर्यशील कदम, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि खासदार उदयनराजे भोसले हे एकत्र मतदान केंद्रावर आले. त्यावेळी सर्वांमध्ये काही काळ चर्चा रंगली. मतदान सुरू असताना या नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता व्यक्त होत आहे.

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विशेष म्हणजे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे शेजारी उभे असतानाच उदयनराजे यांनी शशिकांत शिंदे यांच्या कानात काहीतरी सांगितल्याने उपस्थितांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले. यावेळी शशिकांत शिंदे यांनी मंत्री शिवेंद्रराजेंना उद्देशून, ”मी उदयनराजेंना म्हटलं, भेटायला येतो पाच मिनिटं. तेव्हा ते म्हणाले, आपण नंतर भेटू, फोनवर बोलू,” असे सांगितले.

त्यावर उदयनराजे भोसले यांनी मिश्किल शैलीत, ”मैत्री ही मैत्री असते,” अशी प्रतिक्रिया दिली. शिंदे यांनीही त्यास होकार देत प्रतिसाद दिला.
तेवढयावरच न थांबता खा. उदयनराजे भोसले म्हणाले, ”भेटायला नंतर कधीपण या, मला काय?” असे म्हणत त्यांनी पुन्हा शशिकांत शिंदे यांच्या कानात काहीतरी सांगितले. त्यानंतर उदयनराजे यांनी ठाकरे सेनेचे नरेंद्र पाटील यांच्या कानातही काही बोलल्याचे दिसून आले. खा. उदयनराजे भोसले, शशिकांत शिंदे आणि नरेंद्र पाटील यांच्यात रंगलेल्या या कानगोष्टींची चर्चा साताऱ्यात चवीने सुरु होती. साताऱ्यातील मतदान केंद्रावर सुरू असलेल्या या चर्चेकडे उपस्थितांचे विशेष लक्ष लागले होते.

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Web Title: Udayanraje and shashikant vshinde meet at voting booth in satara

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:15 PM

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