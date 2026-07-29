बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Chanakya Niti On The Day Of Guru Purnima Chanakya Rules Help Students For A Successful Life

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश

Updated On: Jul 29, 2026 | 10:15 AM IST
जाहिरात
सारांश

आज, २९ जुलै रोजी गुरुपौर्णिमा सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. याच दिवशी वेद व्यासजींचा जन्म झाला होता, त्यामुळे आजचा दिवस व्यास जयंती म्हणूनही साजरा केला जातो. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने चाणक्यांनी सांगितलेले मंत्र आत्मसात केल्यास तुम्हाला जीवनात यशस्वी होण्यास मदत करतील. कोणते आहेत ते मंत्र जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने जाणून घ्या चाणक्यांच्या प्रेरणादायी शिकवणी
  • शिक्षण आणि करिअरमध्ये यश मिळवण्यासाठी शिस्त आणि कठोर परिश्रम आवश्यक
  • विद्यार्थ्यांनी या तत्त्वांचा अवलंब केल्यास जीवनात यश मिळण्याची शक्यता वाढते
 

 

आज, २९ जुलै रोजी देशभरात गुरुपौर्णिमा साजरी होत आहे. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण आपल्या गुरूंचे आशीर्वाद टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांची पूजा, सन्मान आणि आदर करतो. गुरू शिष्यांना मार्गदर्शन करतात; त्यांचे ज्ञान अज्ञानाचा अंधकार दूर करते. केवळ गुरूंच्या ज्ञानानेच मनुष्याला मोक्ष प्राप्त होतो. म्हणूनच म्हटले जाते – गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। याचा अर्थ असा की, गुरु म्हणजे ब्रह्मा, गुरु म्हणजे विष्णू, गुरु म्हणजे भगवान महेश, गुरु म्हणजे परम ब्रह्मा, मी अशा गुरूंना वंदन करतो. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने, आपण आचार्य चाणक्यांच्या काही गोष्टींचे स्मरण केले पाहिजे, ज्या यशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. चाणक्यांचे हे शब्द विद्यार्थ्यांना जीवनात प्रगती करण्यास मदत करतील.

जीवनात यशस्वी होण्यासाठी चाणक्यांनी सांगितलेले मंत्र

विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सवयी

चाणक्य नीतीमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी पाच अत्यावश्यक सवयींचे वर्णन केले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनात सर्व चांगल्या गोष्टी शिकण्याची इच्छा असली पाहिजे. शिवाय, त्यांच्यामध्ये पूर्ण एकाग्रता असली पाहिजे. त्यांनी दक्ष असले पाहिजे, संतुलित आहार घेतला पाहिजे आणि सुख, आसक्ती व आराम यांचा त्याग केला पाहिजे. यासंबंधी एक श्लोकसुद्धा आहे.

Chanakya Niti: चाणक्यांच्या विचारातून समजणारे सुखी कुटुंबाचे रहस्य काय आहे? जाणून घ्या…

काकचेष्टा बको ध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च।
अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्।।

या मंत्रांचा अर्थ असा की, कावळ्यासारखी जिज्ञासा, बगळ्यासारखी एकाग्रता, कुत्र्यासारखी हलकी झोप, कमी किंवा संतुलित आहार आणि घर व कुटुंबाचा त्याग ही विद्यार्थ्याची पाच वैशिष्ट्ये आहेत.

अंतर्मनातील शत्रूचा पराभव करा

चाणक्यांच्या मते, माणसाचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे आळस. यश मिळवण्यासाठी माणसाने आपल्यातील शत्रूचा पराभव केला पाहिजे. आळस माणसाला यश मिळवण्यापासून रोखतो, कारण तो कठोर परिश्रमापासून दूर पळतो.

आलस्य हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः।
नास्त्युद्यमसमः बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति।।

याचा अर्थ असा होतो की, आळस हा मानवी शरीराचा सर्वात मोठा शत्रू आहे. कठोर परिश्रमापेक्षा माणसाचा खरा मित्र दुसरा कोणी नाही. जे कठोर परिश्रम करतात ते कधीही दुःखी नसतात.

शिक्षण हेच माणसाचे खरे भूषण

चाणक्याच्या म्हणण्यानुसार शिक्षण हे माणसाचे खरे भूषण आहे, एखादी व्यक्ती कितीही श्रीमंत घरात जन्माला आली असो किंवा कितीही सुंदर असो, जर तिच्याकडे शिक्षण, ज्ञान नसेल तर ती निरुपयोगी आहे.

Chanakya Niti : चाणक्य नीतीनुसार पत्नीने या 4 प्रकारच्या मित्र …

रूपयौवनसम्पन्ना विलाकुलकुलोद्भवाः।
विद्याहीना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः।।

तुम्ही कितीही सुंदर, तरुण आणि उच्चकुलीन असलात तरी, जर तुम्ही निरक्षर आणि अज्ञानी असाल, तर तुम्ही अशा फुलासारखे आहात ज्याला सुगंध नाही आणि जे कोणालाही आवडत नाही.

वाईट संगतीपासून दूर राहा, नाहीतर तुमचे ध्येय दूर राहील

चाणक्यच्या म्हणण्यानुसार, जर तुम्हाला एखादे ध्येय गाठायचे असेल किंवा तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करायची असेल, तर तुम्ही वाईट संगतीपासून दूर राहिले पाहिजे. वाईट संगत कोळशासारखी असते, जी थंड झाल्यावर हात काळे करते आणि गरम झाल्यावर भाजते.

योजना सर्वांना सांगू नका

तुम्ही तुमच्या भविष्यातील योजना, रणनीती आणि ध्येये गोपनीय ठेवावीत. जोपर्यंत तुम्हाला यश मिळत नाही, तोपर्यंत त्या कोणाशीही शेअर करू नका. तुमच्या योजना इतरांना सांगितल्याने अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विद्यार्थ्यांसाठी आचार्य चाणक्यांनी कोणत्या गोष्टींवर भर दिला आहे?

    Ans: विद्यार्थ्यांनी शिस्त, कठोर परिश्रम, वेळेचे योग्य नियोजन, एकाग्रता आणि चांगली संगत ठेवावी, असे चाणक्यांनी सांगितले आहे.

  • Que: गुरुपौर्णिमेला आचार्य चाणक्यांच्या शिकवणीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी गुरुंच्या ज्ञानाचे स्मरण केले जाते. या दिवशी आचार्य चाणक्यांच्या विचारांचे पालन करण्याचा संकल्प केल्यास शिक्षण आणि जीवनात योग्य दिशा मिळू शकते.

  • Que: चाणक्य नीती आजच्या विद्यार्थ्यांसाठी किती उपयुक्त आहे?

    Ans: चाणक्यांची तत्त्वे आजही तितकीच उपयुक्त आहेत. ती विद्यार्थ्यांना शिक्षण, करिअर, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यास मदत करतात.

Web Title: Chanakya niti on the day of guru purnima chanakya rules help students for a successful life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..
1

29 July Dinvishesh: आज गुरुपैर्णिमा: जाणून घ्या 29 जुलैचा इतिहास..

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य
2

Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

Numberlogy: गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश
3

Numberlogy: गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर…! योग्य मार्ग दाखवणाऱ्या सर्व गुरुजनांना द्या गुरुपौर्णिमेच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा
4

गुरुर्ब्रम्हां गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर…! योग्य मार्ग दाखवणाऱ्या सर्व गुरुजनांना द्या गुरुपौर्णिमेच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश

Chanakya Niti: यशस्वी व्हायचे असल्यास आचार्य चाणक्यांच्या या तत्त्वांचा अवलंब करा; शिक्षण आणि करिअरमध्ये मिळेल यश

Jul 29, 2026 | 10:15 AM
Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

Jul 29, 2026 | 09:50 AM
Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका; Baby Monster सोबत कंपनीने केली खास पार्टनरशिप, लवकरच येणार स्पेशल एडिशन

Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका; Baby Monster सोबत कंपनीने केली खास पार्टनरशिप, लवकरच येणार स्पेशल एडिशन

Jul 29, 2026 | 09:46 AM
Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

Ratnagiri Accident News : शेवटचा पेपर देऊन आनंदात निघाली; दुचाकी घसरली अन् होत्याचं नव्हतं झालं, 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनीचा

Jul 29, 2026 | 09:45 AM
Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Jul 29, 2026 | 09:44 AM
Ramayana Trailer Release Date: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘या’ शुभ ब्रह्ममुहूर्तावर होणार ‘रामायण’चा ट्रेलर रिलीज; तारीख आणि वेळ जाहीर

Ramayana Trailer Release Date: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘या’ शुभ ब्रह्ममुहूर्तावर होणार ‘रामायण’चा ट्रेलर रिलीज; तारीख आणि वेळ जाहीर

Jul 29, 2026 | 09:43 AM
चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

Jul 29, 2026 | 09:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा