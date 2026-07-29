बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Pune News Pune Zp Approves 333 Crore Supplementary Budget 2026 27 General Body Meeting

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:44 AM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकात ३२ कोटी रुपयांची भर घालत एकूण ३३३ कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले आहे. नव्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या विकासकामांना आणि लोकाभिमुख योजनांना यात स्थान देण्यात आले आहे.

Pune ZP Supplementary Budget 333 Crore 2026

Pune ZP Budget 2026: पुणे जिल्हा परिषदेचे ३३३ कोटींचे पुरवणी अंदाजपत्रक मंजूर; ३२ कोटींची वाढ

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Pune Zilla Parishad: पुणे जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ च्या ३०१ कोटी रुपयांच्या मूळ अंदाजपत्रकात ३२ कोटी रुपयांची वाढ करून एकूण ३३३ कोटी रुपयांचे पुरवणी अंदाजपत्रक सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आले. नव्याने निवडून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी सुचविलेल्या विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि लोकाभिमुख योजनांचा या पुरवणी अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात आला आहे.

चालू आर्थिक वर्षाचे मूळ अंदाजपत्रक १७मार्च २०२६ रोजी तत्कालीन प्रशासक गजानन पाटील यांनी सादर केले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांना त्यांच्या सूचना आणि विकासकामांच्या मागण्या मांडण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्यानंतर १८ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेचे नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी सर्व सदस्यांकडून लेखी सूचना मागविल्या होत्या. त्या सूचनांचा विचार करून पुरवणी अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून, त्यास सोमवारी सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली.

Priyanka Gandhi Loksabha: बलात्काऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्याला शिक्षण मंत्री पद…; प्रियांका गांधींची जहरी टिका

मूळ अंदाजपत्रकातील विविध नाविन्यपूर्ण योजनांसह सदस्यांनी सुचविलेल्या नवीन कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सायन्स पार्क, कौशल्य विकास केंद्र, सोलर पार्क, सामुदायिक अक्षय ऊर्जा केंद्र, मॉडेल शाळा, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा डेटा सेंटर, अनुभव केंद्र, पिंक रूम, ‘घे भरारी’, फिरते शॉपी योजना आणि सावित्री कॅफे यांसारख्या उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

दळणवळण सुविधा सक्षम करणार

याशिवाय ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, विद्यार्थ्यांसाठी इस्रो व नासा यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन, ग्रामीण भागातील रस्त्यांची दुरुस्ती, खडीकरण, डांबरीकरण तसेच दळणवळण सुविधा सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आज शाळा, कॉलेजला सुट्टी; प्रशासनाचा महत्त्वाचा निर्णय

दैनंदिन जीवनाशी निगडित कामांना प्राधान्य

जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थी, युवक, महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक तसेच मागास घटकांपर्यंत विकासाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचाव्यात, या उद्देशाने पुरवणी अंदाजपत्रकातील निधीचे नियोजन करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देणाऱ्या आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित कामांना या पुरवणी अंदाजपत्रकात विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.

 

 

Web Title: Pune news pune zp approves 333 crore supplementary budget 2026 27 general body meeting

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 09:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना
1

डोळ्यांवर स्प्रे मारून 8 लाखांची रोकड लुटली; पुण्याच्या वारजे माळवाडीतील धक्कादायक घटना

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश
2

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार; जीवे मारण्याची धमकी दिली अन्…
3

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर अनेकदा लैंगिक अत्याचार; जीवे मारण्याची धमकी दिली अन्…

गुरुपौर्णिमेलाच उघडणारे ‘हे’ गुप्त तळघर! ‘त्रिशुंड गणपती’ मंदिरातील खास रहस्य, काय आहे रंजक इतिहास
4

गुरुपौर्णिमेलाच उघडणारे ‘हे’ गुप्त तळघर! ‘त्रिशुंड गणपती’ मंदिरातील खास रहस्य, काय आहे रंजक इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Farmer Loan Waiver: शेतकरी कर्जमाफीच्या यादीत तुमचं नाव नाही का? मग ही बातमी आधी वाचाच

Jul 29, 2026 | 12:05 PM
शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

शाळकरी विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात! एका बाईकवर पाच विद्यार्थी, नियमांची पायमल्ली; Viral Video ने उघड केला निष्काळजीपणा

Jul 29, 2026 | 11:58 AM
धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

Jul 29, 2026 | 11:56 AM
पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

पुण्यात पुन्हा टोळीयुद्ध पेटणार? कृष्णा आंदेकरच्या खुनाचा कट उघड; सुरज ठोंबरे टोळीची उडी

Jul 29, 2026 | 11:50 AM
Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Guru Shishya Special: ज्ञानेश्वर माऊली आणि निवृत्तीनाथांचे गुरु-शिष्य नाते का मानले जाते आदर्श? जाणून घ्या त्यामागील कथा

Jul 29, 2026 | 11:40 AM
Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Wardha Crime: Instagram नोटिफिकेशनवर क्लिक अन् 12.33 लाखांचा गंडा! IPOच्या आमिषाने तरुणाची ऑनलाईन फसवणूक

Jul 29, 2026 | 11:38 AM
Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Commonwealth Games 2026: कोण आहे हरजिंदर कौर? भुसा कापणाऱ्या मशीनने मिळवली ताकद, भारतासाठी जिंकले रौप्य पदक

Jul 29, 2026 | 11:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा