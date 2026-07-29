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Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:50 AM IST
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सारांश

कर्नाटकमधील बागलकोट येथे पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत पतीने तिची निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकरणानंतर आरोपीने केलेल्या कृत्यामुळे परिसरात संताप व्यक्त होत असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.

Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

Karnataka : अनैतिक संबंधांच्या संशयातून पत्नीला फॅनला लटकवले, व्हिडिओ कॉलवर आई-वडिलांना दाखवली मुलीची तडफड

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विस्तार
  • पत्नीवर अनैतिक संबंधांचा संशय घेत पतीने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप.
  • घटनेनंतर आरोपीने व्हिडिओ कॉलद्वारे पत्नीच्या आई-वडिलांना धक्कादायक दृश्य दाखवल्याची माहिती.
  • पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.
एका संशयामुळे नात्यातील दुरावाच काय तर व्यक्तीचे आयुष्य देखील पणाला लागू शकते, या गोष्टीचे उत्तम उदाहरण तुम्हाला आजच्या बातमीतून पाहायला मिळेल. पत्नीचे दुसऱ्या कोणासोबत तरी अफेअर सुरु आहे या संशयावरुन पतीने टोकाचे पाऊल उचलले. ही घटना कर्नाटकच्या बागलकोट येथील असल्याचे समोर येत आहे. प्रवीण नावाच्या व्यक्तीने फक्त संशयाच्या आधारावर २३ वर्षांची पत्नी भाग्यश्री हिची निघृणपणे हत्या केली. मुख्य म्हणजे यानंतर त्याने पत्नीच्या आईवडिलांना काॅल केला आणि पत्नीला तडफडत असताना लाईव्ह दाखवले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी आरोपी पतीला आपल्या ताब्यात घेतले आहे.

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पंख्याला लटकवत दिला गळफास

मिळालेल्या माहितीनुसार, पती प्रवीणने सुरुवातीला पत्नी भाग्यश्रीला लाकडी काठीने बेदम मारहाण केली. यानंतरही जेव्हा त्याचे मन भरले नाही तेव्हा त्याने तिच्या शरीराला पंख्याला बांधत फासावर लटकवले आणि तिची हत्या केली. फासावर लकटल्यानंतरही पती इथेच थांबला नाही तर त्याने भाग्यश्रीच्या आई-वडिलांनी व्हिडिओ काॅल लावला. त्याने कथितरित्या पत्नीच्या आई-वडिलांना त्यांची मुलगी कशी फासावर लटकत आहे ते दाखवले. आपला जीव वाचवण्यासाठी पत्नी बराच काळ संघर्ष करत राहिली पण पतीला काही तिची दया आली नाही. पोलिसांनी दावा केला आहे की, यानंतर पतीने तो व्हिडिओ अनेकांना शेअर केला.

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माहेरुन घरी आणलं आणि हत्या केली

ही भीषण घटना रविवार संध्याकाळी बिलगी तालुक्याच्या गलागली गावात घडली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, प्रवीण आणि भाग्यश्री यांच्यात सतत भांडण होत असायचे ज्यामुळे भाग्यश्री दोन महिन्यांआधी माहेरी महालिंगपुर येथे आपल्या आई-वडिलांसोबत रहायला आली. यानंतर प्रवीण सासरी पोहचला आणि त्याने एकत्र राहू असं आश्वासन देत भाग्यश्रीला पुन्हा घरी आणले. तथापि, ज्या दिवशी तो भाग्यश्रीला घेऊन घरी आला त्याच दिवशी संध्याकाळी त्याने पत्नीची निघृण हत्या केली. प्रकरणाची माहिती मिळताच बिलागी पोलीसींनी तत्काळ कारवाई करत आरोपी पतीला ताब्यात घेतलं आहे. पोलिस घटनास्थळावरुन मिळालेल्या सर्व पुराव्यांचा तपास करत असून आरोपीला लवकरात लवकर कायदेशीर शिक्षा ठोठावण्यात येईल अशी आशा आहे.

 

Web Title: Karnataka man kills wife over affair suspicion video calls her parents after murder

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Published On: Jul 29, 2026 | 09:50 AM

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