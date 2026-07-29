बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Get An Instant Glass Like Glow On Your Face Use A Tissue Paper In This Way To Make A Face Sheet Mask At Home

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:39 AM IST
जाहिरात
सारांश

चेहऱ्यावर कोरियन महिलांप्रमाणे काचेसारखा ग्लो मिळवण्यासाठी ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरपासून घरीच फेस शीट मास्क बनवू शकता. हा शीट मास्क त्वचा आतून हायड्रेट करण्यासोबतच त्वचेच्या समस्या कमी करण्यास मदत करेल.

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा 'या' पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा 'या' पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सर्वच महिला चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. फेसमास्क, फेस सीरम, फेसपॅक इतर वेगवेगळ्या प्रॉडक्टचा वापर त्वचेसाठी केला जातो. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, मुरूम, पुरळ घालवण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी महागड्या क्रीम लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते तर कधी महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवला जातो. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर केल्यास त्वचेसंबंधित समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. काचेसारख्या चमकदार त्वचेसाठी कोरियन स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. शीट मास्क किंवा स्किन केअर प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च केला जातो. पण आज आम्ही तुम्हाला ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा वापर करून फेस शीट मास्क बनवण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)

भुवयांचे केस गळून पातळ झाले आहेत? मग नॅचरली आयब्रो आणि काळे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

कोरियन शीट मास्क बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • साधा टिश्यू पेपर किंवा पेपर नॅपकिन
  • तांदळाचे पाणी
  • कोरफड जेल
  • मध

कृती:

शीट मास्क तयार करण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये तांदळाचे पाणी, कोरफड जेल आणि मध एकत्र मिक्स करून घ्या. तयार केलेले फेस सीरम व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर तयार टिश्यू पेपर पूर्णपणे भिजवून ओला करा. त्यानंतर हलक्या हाताने काढून संपूर्ण चेहऱ्यावर व्यवस्थित मास्क लावून १० मिनिटं तसाच ठेवा. टिश्यू पेपर पूर्णपणे कोरडा झाल्यानंतर काढून त्वचेवर तयार केलेले फेस सीरम लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. फेस सीरम लावल्यानंतर हलक्या हाताने मसाज करून घ्या. यामुळे त्वचेमधील रक्तभिसरण सुधारेल आणि त्वचेच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल. फेस शीट लावल्यानंतर त्वचा धुवण्याची किंवा पुसण्याची अजिबात आवश्यकता नाही.

पावसाळ्यात केवळ पाणी पिणे पुरेसे का नसते? शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्सही महत्त्वाचे, जाणून घ्या सविस्तर

फेस शीट मास्क लावण्याचे फायदे:

तांदळाच्या पाण्यात अमिनो ॲसिड, अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे त्वचेच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याचा वापर करावा. तांदळाचे पाणी त्वचा हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. मध नॅचरल मॉइश्चरायझर म्हणून ओळखले जाते. मधातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत करते. यामुळे त्वचेवरील कोरडेपणा कमी होतो. कोरफड जेल त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. याशिवाय चेहरा हायड्रेट ठेवण्यासाठी कोरफड जेल चेहऱ्यावर लावले जाते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Get an instant glass like glow on your face use a tissue paper in this way to make a face sheet mask at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 09:39 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अंघोळ केल्यानंतर सुद्धा अंगाला वास येतो? शरीरसंबंधित ‘या’ समस्यांमुळे वाढतो दुर्गंधीचा धोका, वेळीच करा उपचार
1

अंघोळ केल्यानंतर सुद्धा अंगाला वास येतो? शरीरसंबंधित ‘या’ समस्यांमुळे वाढतो दुर्गंधीचा धोका, वेळीच करा उपचार

भुवयांचे केस गळून पातळ झाले आहेत? मग नॅचरली आयब्रो आणि काळे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय
2

भुवयांचे केस गळून पातळ झाले आहेत? मग नॅचरली आयब्रो आणि काळे करण्यासाठी करून पहा ‘हे’ घरगुती उपाय

अंगाला सतत खाज किंवा पुरळ येते? पावसाळ्यात त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी पाण्यात टाका ‘हे’ पदार्थ
3

अंगाला सतत खाज किंवा पुरळ येते? पावसाळ्यात त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी पाण्यात टाका ‘हे’ पदार्थ

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो
4

चमकदार त्वचेसाठी आजपासूनच प्या ‘हे’ नॅचरल ज्यूस, सुरकुत्या कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल गोल्डन ग्लो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

चेहऱ्यावर येईल इन्स्टंट ग्‍लास ग्‍लो! ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, घरीच बनवा फेस शीट मास्क

Jul 29, 2026 | 09:39 AM
पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री रॅकेट? 3 लाखांत पदवी; जाणून घ्या नेमका प्रकार काय…

Jul 29, 2026 | 09:34 AM
Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल ‘व्हेज बर्गर’

Recipe : लहान मुलं हट्ट करतायेत? मग विकत नाही, घरीच बनवा देसी स्टाईल ‘व्हेज बर्गर’

Jul 29, 2026 | 09:20 AM
Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

Shravan 2026: ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात रंगणार श्रावणोत्सव; ठाण्यातील शिवमंदिरामध्ये जय्यत तयारी

Jul 29, 2026 | 09:20 AM
देवदूतासारखा आला…! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

देवदूतासारखा आला…! लाटांशी झुंज देत १६ वर्षीय मुलाने १० वर्षांच्या चिमुकल्याचा वाचवला जीव, थरारक Video Viral

Jul 29, 2026 | 09:00 AM
जिम ट्रेनर बनायचंय? ही महत्त्वाची कौशल्ये बाणावी लागतील तुमच्या अंगी! पाहून घ्या टिप्स आणि ट्रिक्स

जिम ट्रेनर बनायचंय? ही महत्त्वाची कौशल्ये बाणावी लागतील तुमच्या अंगी! पाहून घ्या टिप्स आणि ट्रिक्स

Jul 29, 2026 | 09:00 AM
Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

Raigad News: ‘म्युल अकाऊंट’ धारकांवर रायगड पोलिसांची धडक कारवाई; ३५ कोटींच्या सायबर फसवणुकीचा पर्दाफाश

Jul 29, 2026 | 08:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

मंत्री संजय शिरसाट अभिजीत दीपके यांच्या घरी! ‘इंडिया आघाडीवर’ निशाणा अन् ठाकरे-पवारांवर जोरदार टीका

Jul 26, 2026 | 03:06 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा