सर्वच महिला चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. फेसमास्क, फेस सीरम, फेसपॅक इतर वेगवेगळ्या प्रॉडक्टचा वापर त्वचेसाठी केला जातो. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स, मुरूम, पुरळ घालवण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाय केले जातात. कधी महागड्या क्रीम लावून त्वचेची काळजी घेतली जाते तर कधी महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवला जातो. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअरचा वापर केल्यास त्वचेसंबंधित समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. काचेसारख्या चमकदार त्वचेसाठी कोरियन स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. शीट मास्क किंवा स्किन केअर प्रॉडक्ट खरेदी करण्यासाठी हजारो रुपये खर्च केला जातो. पण आज आम्ही तुम्हाला ५ रुपयांच्या टिश्यू पेपरचा वापर करून फेस शीट मास्क बनवण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
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तांदळाच्या पाण्यात अमिनो ॲसिड, अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे त्वचेच्या वाढत्या समस्या कमी करण्यासाठी तांदळाच्या पाण्याचा वापर करावा. तांदळाचे पाणी त्वचा हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. मध नॅचरल मॉइश्चरायझर म्हणून ओळखले जाते. मधातील अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत करते. यामुळे त्वचेवरील कोरडेपणा कमी होतो. कोरफड जेल त्वचेमध्ये वाढलेली जळजळ कमी करण्यास मदत करतात. याशिवाय चेहरा हायड्रेट ठेवण्यासाठी कोरफड जेल चेहऱ्यावर लावले जाते.