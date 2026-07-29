Guru Purnima: भारतीय संस्कृतीचे आदिगुरू महर्षी वेदव्यास कोण होते? जाणून घ्या त्यांचे महान कार्य

भारतीय संस्कृतीत गुरुंना देवापेक्षाही श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले आहे. ज्ञानाचा अंधकार दूर करून सत्याचा मार्ग दाखवणारा तो गुरु. म्हणूनच प्रत्येक वर्षी आषाढ पौर्णिमेला संपूर्ण भारतात गुरुपौर्णिमा मोठ्या भक्तिभावाने साजरी केली जाते. या दिवसाला व्यासपौर्णिमा असेही म्हणतात. कारण हा दिवस जगद्गुरू, वेदांचे विभाजन करणारे, महाभारताचे रचनाकार आणि अठरा पुराणांचे संकलक महर्षी वेदव्यास यांच्या जन्मदिनानिमित्त साजरा केला जातो.
महर्षी वेदव्यास हे भारतीय ज्ञानपरंपरेचे आधारस्तंभ मानले जातात. त्यांनी केवळ धर्मग्रंथांची निर्मिती केली नाही, तर वेद, पुराणे आणि इतिहास यांचे जतन करून संपूर्ण मानवजातीसाठी ज्ञानाचा अमूल्य ठेवा उपलब्ध करून दिला. म्हणूनच त्यांना ‘आदिगुरू’, ‘जगद्गुरू’ आणि ‘वेदव्यास’ अशी गौरवपूर्ण उपाधी प्राप्त झाली आहे.
महर्षी वेदव्यास यांचे मूळ नाव कृष्णद्वैपायन होते. त्यांचा जन्म यमुना नदीतील एका बेटावर (द्वीपावर) झाला. त्यांचा वर्ण सावळा असल्यामुळे त्यांना ‘कृष्ण’, तर बेटावर जन्म झाल्यामुळे ‘द्वैपायन’ असे नाव पडले. त्यांचे वडील महर्षी पराशर आणि माता सत्यवती होत्या.
नंतर त्यांनी वेदांचे चार विभाग केले. या महान कार्यामुळे त्यांना ‘वेदव्यास’हे नाव प्राप्त झाले. ‘व्यास’ म्हणजे विभागणी करणारा किंवा सुव्यवस्थित मांडणी करणारा.
प्राचीन काळी चारही वेद एकाच स्वरूपात होते. कालांतराने त्यांचे अध्ययन आणि स्मरण करणे अत्यंत कठीण झाले. महर्षी वेदव्यासांनी मानवी बुद्धीची क्षमता लक्षात घेऊन वेदांचे चार भाग केले. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
प्रत्येक वेद स्वतंत्र शिष्यांकडे सोपवून त्यांनी त्यांची परंपरा अखंड सुरू ठेवली. आजही वेदांचे जतन शक्य झाले आहे, त्यामागे महर्षी वेदव्यासांचे हे अद्वितीय कार्य आहे.
महर्षी वेदव्यासांनी रचलेले महाभारत हे जगातील सर्वात मोठे महाकाव्य मानले जाते. एक लाखांहून अधिक श्लोक असलेल्या या ग्रंथात केवळ कौरव-पांडव युद्धाची कथा नाही, तर धर्म, नीती, राज्यकारभार, कर्तव्य, समाजजीवन, अध्यात्म आणि मानवी स्वभावाचे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण आहे.
भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलेली श्रीमद्भगवद्गीता ही महाभारताचाच एक भाग आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाला गीतेचे अमूल्य ज्ञान महर्षी वेदव्यासांमुळेच प्राप्त झाले.
महर्षी वेदव्यास यांनी अठरा महापुराणांची निर्मिती किंवा संकलन केल्याचे मानले जाते. या पुराणांमध्ये सृष्टीची निर्मिती, देव-देवतांचे चरित्र, ऋषिमुनींच्या कथा, धर्म, भक्ती, कर्म आणि मोक्ष यांचे सविस्तर वर्णन आहे. भागवत, शिवपुराण, विष्णुपुराण, स्कंदपुराण, ब्रह्मपुराण, पद्मपुराण यांसारख्या अनेक ग्रंथांनी भारतीय संस्कृतीला दिशा दिली. हे कार्य महर्षी वेदव्यास यांच्या असामान्य विद्वत्तेचे प्रतीक आहे.
वेदांत तत्त्वज्ञानाचा पाया मानले जाणारे ब्रह्मसूत्र हेही महर्षी वेदव्यासांनीच रचले. उपनिषदांतील गूढ तत्त्वज्ञान अत्यंत संक्षिप्त सूत्रांमध्ये त्यांनी मांडले. पुढे आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य यांसारख्या महान आचार्यांनी याच ब्रह्मसूत्रांवर भाष्य करून भारतीय तत्त्वज्ञान समृद्ध केले.
महर्षी वेदव्यासांनी अनेक ग्रंथ लिहूनही त्यांच्या मनाला समाधान लाभले नाही. तेव्हा देवर्षी नारदांनी त्यांना भगवान श्रीकृष्णांच्या अखंड भक्तीचे वर्णन करणारा ग्रंथ लिहिण्याचा सल्ला दिला. त्यातून श्रीमद्भागवत महापुराणाची निर्मिती झाली. भक्तीमार्गाचा हा सर्वोच्च ग्रंथ मानला जातो.
महर्षी वेदव्यास हे केवळ महाभारताचे लेखक नव्हते, तर त्या इतिहासातील महत्त्वाचे पात्रही होते. धृतराष्ट्र, पांडू आणि विदुर यांच्या जन्मामध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका होती. त्यामुळे महाभारताचा संपूर्ण इतिहास त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवला आणि नंतर तो जगासमोर मांडला.
आषाढ पौर्णिमेला महर्षी वेदव्यासांचा जन्म झाला, अशी परंपरागत श्रद्धा आहे. म्हणून या दिवसाला व्यासपौर्णिमा असे म्हणतात. या दिवशी सर्व गुरु, आचार्य, संत आणि ज्ञानदात्यांचे पूजन केले जाते. कारण गुरु हीच व्यासांची परंपरा पुढे नेणारी दिव्य शक्ती मानली जाते.
भारतीय संस्कृतीतील प्रत्येक गुरु हा महर्षी वेदव्यासांचा प्रतिनिधी मानला जातो. म्हणून गुरुपौर्णिमेला गुरुंच्या चरणी कृतज्ञता व्यक्त करणे म्हणजे महर्षी वेदव्यासांनाच वंदन करणे होय.
महर्षी वेदव्यासांचे कार्य केवळ साहित्यनिर्मितीपुरते मर्यादित नव्हते. त्यांनी संपूर्ण भारतीय संस्कृतीला ज्ञानाचा मजबूत पाया दिला. त्यांनी वेदांचे संरक्षण केले, पुराणांद्वारे सामान्य माणसापर्यंत धर्म पोहोचवला, महाभारताच्या माध्यमातून जीवनाचे तत्त्वज्ञान शिकवले आणि भगवद्गीतेसारखा अमर ग्रंथ जगाला दिला.
त्यांच्या कार्यामुळे भारतीय संस्कृती, अध्यात्म, धर्म, तत्त्वज्ञान आणि इतिहास यांची अखंड परंपरा हजारो वर्षे टिकून राहिली. त्यामुळेच महर्षी वेदव्यास हे एका ऋषीचे नाव नसून भारतीय ज्ञानपरंपरेचे जिवंत प्रतीक मानले जातात.
गुरुपौर्णिमा हा केवळ गुरुंचा सन्मान करण्याचा दिवस नाही, तर महर्षी वेदव्यासांनी मानवजातीला दिलेल्या ज्ञानऋणाची आठवण करून देणारा पवित्र दिवस आहे. वेदांचे विभाजन, महाभारताची निर्मिती, अठरा पुराणांचे संकलन, ब्रह्मसूत्रांची रचना आणि श्रीमद्भागवतासारख्या महान ग्रंथांची निर्मिती करून त्यांनी भारतीय संस्कृतीला अमरत्व दिले.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: भारतीय ज्ञानपरंपरेचे जतन, वेदांचे विभाजन आणि धर्मग्रंथांद्वारे संपूर्ण मानवजातीला ज्ञान देण्याचे कार्य केल्यामुळे त्यांना 'आदिगुरू' आणि 'जगद्गुरू' म्हटले जाते.
Ans: परंपरेनुसार आषाढ पौर्णिमेला महर्षी वेदव्यासांचा जन्म झाला. त्यामुळे हा दिवस 'व्यासपौर्णिमा' म्हणूनही साजरा केला जातो.
Ans: वेदांचे चार भाग करणे, महाभारताची निर्मिती, अठरा पुराणांचे संकलन, ब्रह्मसूत्रांची रचना आणि श्रीमद्भागवत महापुराणाची निर्मिती हे त्यांचे महान योगदान मानले जाते.