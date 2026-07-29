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Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका; Baby Monster सोबत कंपनीने केली खास पार्टनरशिप, लवकरच येणार स्पेशल एडिशन

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:46 AM IST
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सारांश

Oppo Reno 16 Series x Baby Monster Edition: ओप्पोने भारतातील K-Pop चाहत्यांसाठी खास घोषणा केली आहे. कंपनी बेबी मॉन्स्टर सोबतच्या भागीदारीत रेनो 16 Series चे स्पेशल एडिशन लवकरच देशात लाँच करणार असून त्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मायक्रोसाइटही लाईव्ह करण्यात आली आहे.

Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका; Baby Monster सोबत कंपनीने केली खास पार्टनरशिप, लवकरच येणार स्पेशल एडिशन

Oppo Reno 16 सिरीजला मिळणार K-Pop चा तडका; Baby Monster सोबत कंपनीने केली खास पार्टनरशिप, लवकरच येणार स्पेशल एडिशन

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विस्तार
  • Oppo भारतात बेबी मॉन्स्टर एडीशन असलेली रेनो 16 सिरीज लवकरच लाँच करणार आहे.
  • स्पेशल एडिशनमध्ये थीम्ड बॉक्स, प्रोटेक्टिव केस आणि बेबी मॉन्स्टर फोटो कार्ड्स मिळणार आहेत.
  • स्पेशल एडिशनचे फीचर्स स्टँडर्ड रेनो 16 सिरीज प्रमाणेच असणार असून डिझाइनमध्ये मोठे बदल नसतील.
टेक कंपनी ओप्पोने या महिन्याच्या सुरुवातीला भारतात Oppo Reno 16 आणि Reno 16c हे स्मार्टफोन मॉडेल्स लाँच केले होते. दोन्ही स्मार्टफोन्स सध्या देशातील वेगवेगळे ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आणि ऑफलाईन रिटेल चॅनेल्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. या स्मार्टफोन्सच्या लाँचिंगनंतर आता कंपनीने आणखी एक मोठी घोषणा केली आहे. लवकरच भारतात स्पेशल एडिशन ओप्पो रेनो 16 सीरीज लाँच केले जाणार आहे. यासाठी कंपनीने एका K-pop म्यूजिक ग्रुपसोबत पार्टनरशिप केली आहे. कंपनीने अद्याप स्मार्टफोनची लाँच डेट जाहिर केली नाही, मात्र स्पेशल एडिशन रेनो 16 सीरीज फोनसाठी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स दोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सवर लाईव्ह झाली आहे.

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भारतात लवकरच लाँच होणार ओप्पो रेनो 16 सिरीज स्पेशल एडीशन

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर शेअर करण्यात आलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, कंपनी भारतात लवकरच ओप्पो रेनो 16 सिरीज x बेबी मॉन्स्टर एडिशन लाँच करणार आहे. यासाठी साउथ कोरिया बेस्ड K-pop म्यूजिक ग्रुप बेबी मॉन्स्टरसोबत कोलॅब्रेशन केले जाणार आहे. याशिवाय स्पेशल एडिशनसाठी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट्स आता देशात लाईव्ह झाली आहे. यामध्ये सांगण्यात आले आहे की, स्मार्टफोन्स भारतात ॲमेझॉन आणि फ्लिपकार्टद्वारे खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे.  (फोटो सौजन्य: X) 

ॲमेझॉनवर शेअर करण्यात आलेल्या माइक्रोसाइटनुसार, ओप्पो रेनो 16 सिरीज x बेबी मॉन्स्टर एडिशन एका थीमवाल्या रिटेल बॉक्ससह लाँच केला जाणार आहे. ज्यामध्ये एक स्मार्टफोन, एक थीम्ड प्रोटेक्टिव केस, ग्रुप मेंबर्सचे फोटो असलेले कार्ड्स आणि इतर एक्सेसरीज समाविष्ट असणार आहे. मायक्रोसाईटवरून असे समजते की, स्पेशल एडीशनचे स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स स्टँडर्ड एडिशनसारखेच असणार आहेत. कंपनी यामध्ये कोणतेही डिझाईन बदलणार नाही.

ओप्पो रेनो 16 भारतात लाँच

कंपनीने 2 जुलै रोजी भारतात ओप्पो रेनो 16 लाँच केला होता. या स्मार्टफोनच्या 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिअंटची किंमत 61,999 रुपये ठेवण्यात आली आहे. तर हायर-एंड व्हेरिअंट असलेल्या 12GB + 256GB मॉडेलची किंमत 67,999 रुपये ठेवली आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.32-इंच अमोलेड डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 120Hz पर्यंत रिफ्रेश ऑफर करतो आणि 460 पीपीआय पिक्सेल डेंसिटीसह 3,500 निट्सची पीक ब्राइटनेस ऑफर करतो.

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भारतात लाँच करण्यात आलेला ओप्पो रेनो 16 क्वालकॉमच्या ऑक्टा-कोर स्नॅपड्रॅगन 7 जेन 4 चिपसेटने सुसज्ज आहे, ज्यासोबत 12GB पर्यंत एलपीडीडीआर5एक्स रॅम आणि 256GB यूएफएस 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज देण्यात आले आहे. या स्मार्टफोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आणि 50-मेगापिक्सेलचा टेलीफोटो कॅमेरा समाविष्ट आहे. ओप्पो रेनो 16 मध्ये 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,700mAh बॅटरी दिली आहे.

Web Title: Oppo reno 16 series baby monster special edition india launch expected soon with themed accessories

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Published On: Jul 29, 2026 | 09:46 AM

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